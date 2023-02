Emerson: Greg Sankey a parfaitement joué à la SEC élargie et aux éliminatoires de football universitaire

Il y a quatre ans, Greg Sankey et Bob Bowlsby, en secret, ont commencé à se rencontrer dans le cadre d’un groupe de travail qui, après de nombreuses querelles, allait finalement entraîner un changement dynamique : l’expansion des éliminatoires de football universitaire de quatre à douze. équipes.

Il y a près de deux ans, Sankey a été approché, encore une fois en secret, par l’Oklahoma et le Texas, dont l’ajout à la SEC couperait les genoux sous Bowlsby, le commissaire du Big 12 et, en ce qui concerne les Playoffs, le partenaire de Sankey.

“Nous vivons dans le présent”, a déclaré Sankey une fois, quand je lui ai demandé s’il avait des regrets sur les relations avec Bowlsby. « Des décisions ont été prises, que ce soit ou non le moment idéal n’a pas d’importance. Nous avons pris une décision.

Coupe-gorge? Ouais. C’est le monde dans lequel vit Sankey. Il suffit de demander au commissaire du Pac-12 qui pensait avoir une alliance avec le commissaire du Big Ten, Kevin Warren.

Mais avec la nouvelle que l’Oklahoma et le Texas rejoignent la SEC en 2024 – la même année que les éliminatoires à 12 équipes arrivent – ​​il convient de souligner à quel point cela a parfaitement fonctionné pour Sankey et la SEC. La conférence et le football universitaire sont sur le point de changer radicalement, mais la conférence qui a le plus bénéficié du système précédent est en mesure de continuer à en bénéficier.

Le réalignement de la conférence, en grande partie relancé par la SEC en 2021, est-il bon pour l’athlétisme universitaire ? Probablement pas. Est-ce bon pour le football universitaire? Très discutable. Mais Sankey et la SEC ne sont pas ceux qui dirigent personnellement cela : si la SEC avait poliment refusé l’Oklahoma et le Texas, ils auraient appelé l’ACC, peut-être même le Big Ten ou le Pac-12. Cela se passait avec ou sans la SEC, donc cela ne pouvait pas être laissé pour compte. Et il s’est élargi tout en conservant au moins un certain sens géographique, contrairement à certaines conférences.



L’entraîneur-chef de l’Oklahoma Brent Venables, à gauche, l’entraîneur-chef du Texas Steve Sarkisian et leurs équipes passeront à la SEC en 2024. (Kevin Jairaj / USA Today)

L’expansion des séries éliminatoires est-elle bonne pour le football universitaire ? Oui. Il maintient plus de bases de fans engagées tout au long de la saison et élargit les zones géographiques d’intérêt. Le Sud – vraiment le Deep South – a dominé le football universitaire au cours des 15 dernières années. La Géorgie, vous l’avez peut-être entendu, a remporté les deux derniers championnats CFP. L’Alabama, si vous vous en souvenez, a également remporté un bon nombre de titres avant cela. LSU en a remporté un autre récemment. Auburn et la Floride ont également gagné au cours des 15 dernières années. Un Playoff à quatre équipes fonctionne parfaitement bien pour la SEC.

C’est pourquoi, sans l’expansion des Playoffs, cela n’a jamais eu beaucoup de sens pour l’Oklahoma et le Texas de rejoindre la SEC. Ils avaient un chemin plus facile dans le Big 12, de la même manière que le sud de la Californie a un chemin plus facile dans le Pac-12. Mais alors que Sankey commençait à parler avec les Sooners et les Longhorns, il savait que les éliminatoires à 12 équipes arrivaient. Ou du moins, il espérait que c’était le cas: l’expansion des séries éliminatoires a été annoncée en premier, puis elle a été remise en question après que la SEC ait englouti l’Oklahoma et le Texas. Ce n’était pas la seule raison, mais c’était une raison : les sentiments blessés et les inquiétudes qu’une conférence conduisait toute la discussion et consolidait sa domination du sport. Lorsque le Big Ten est intervenu avec sa propre expansion, les inquiétudes de tout le monde ont soudainement commencé à refluer.

Pour la SEC, tout cela devait se produire ensemble pour fonctionner. Si vous êtes en Caroline du Sud, au Missouri, au Kentucky ou dans n’importe quel programme SEC de la classe moyenne, vous auriez dû regarder avec méfiance l’ajout de deux autres programmes de la classe supérieure. À part l’argent, quel est l’avantage quand cela rend le chemin vers les Playoffs plus difficile ? (C’est bien si vous pensez que la partie “autre que l’argent” l’a couvert.)

Même si vous étiez en Géorgie, en Alabama ou à LSU, vous avez vu votre chemin devenir soudainement plus difficile. La Géorgie, par exemple, a profité de jouer dans une division où elle avait des matchs annuels contre Vanderbilt, Missouri, Kentucky et Caroline du Sud, ainsi que le Tennessee et la Floride, qui ont connu quelques accalmies. Eh bien, désolé Georgia, pas plus que ça. Une SEC élargie entraîne la fin des divisions et un calendrier plus strict. La route de tout le monde vers le match de championnat de la SEC, et la route de tout le monde vers un résumé des séries éliminatoires au goût agréable, devient de plus en plus difficile.

Si cela n’avait pas coïncidé avec des éliminatoires à 12 équipes, cela aurait sans doute été une faute professionnelle du commissaire de la part de Sankey. Au lieu de cela, ils se produisent ensemble, avec le nouvel accord SEC-ESPN. Parfaitement chronométré, probablement comme Sankey l’avait rêvé, même s’il ne pouvait pas en être sûr. En cours de route, il est devenu un paratonnerre pour les critiques, ce qui est bien si vous n’aimez pas le réalignement de la conférence. Mais c’était en grande partie simplement parce qu’il faisait son travail pour sa conférence.

“Ai-je été surpris par les critiques, non”, a déclaré Sankey à l’automne 2021, dans la même interview où je l’ai interrogé sur ses relations avec Bowlsby. “Il y a beaucoup de critiques, je ne regarde pas mon fil Twitter le samedi avec certitude. Et les gens vont avoir des opinions bien arrêtées. Cela fait partie de l’athlétisme universitaire. J’ai eu une opportunité et je pense que c’est un compliment à la direction de nos campus que nous étions le centre d’intérêt. Comme je l’ai dit, les choses ont changé depuis des décennies. Ils vont encore changer à coup sûr. Et nous allons nous assurer que nous sommes à l’avant-garde.

C’est là que se trouve la SEC maintenant, car tout est sur le point de changer. La conférence est sur le point de devenir encore plus un ours qu’elle ne l’est déjà. Mais quand tout en rendant les choses plus difficiles, Sankey et ses administrateurs ont donné à leurs écoles l’instrument pour survivre, via l’expansion des Playoffs. De plus, tout cet argent ne fera pas de mal.

Un post-scriptum: Bowlsby et Sankey ont maintenu leur relation, le premier comprenant que tout cela faisait simplement partie de l’accord, même si cela a accéléré le départ de Bowslby à la retraite. Warren est également hors de la scène, faisant ses grands pas pour le Big Ten avant de retourner dans la NFL. Sankey reste le commissaire Power 5 le plus ancien, toujours moins d’une décennie en poste. Il ne montre aucun signe de départ et dans des conversations privées, il dit qu’il s’est engagé à voir à travers les autres changements dans les sports universitaires : l’ère NIL, réparer le fonctionnement de la NCAA, etc.

Mais au minimum, Sankey a renforcé sa conférence et contribué à améliorer le football universitaire, avec plus d’argent versé dans les deux. Le chemin n’a peut-être pas été facile. Mais pour la SEC et son commissaire et leurs priorités, cela a fini par se dérouler parfaitement.

(Photo du haut : Joe Robbins / Icon Sportswire via Getty Images)