Emerson forme un conseil d’administration des sciences de la vie pour faire progresser l’initiative de transfert de technologie en un clic

FUJIFILM Diosynth Biotechnologies, Merck et Pfizer vont aider Emerson à développer des normes pour une plateforme de recettes numérisées holistique afin d’accélérer la mise sur le marché de médicaments qui sauvent des vies

Le nouveau centre de transfert de technologies et de recherche sur les logiciels des sciences de la vie d’Emerson développer, vérifier la technologie

AUSTIN, Texas, 4 octobre 2023 /PRNewswire/ — Emerson, leader mondial des technologies et des logiciels (NYSE : DME) a annoncé la création d’un nouveau conseil d’administration composé de leaders clés des sciences de la vie pour aider à définir, examiner et démontrer des prototypes de technologies Emerson qui accéléreront en toute sécurité la mise sur le marché de médicaments pouvant sauver des vies.



L’initiative One-Click Technology Transfer™ d’Emerson vise à réduire considérablement le temps et l’argent que les organisations des sciences de la vie consacrent au transfert d’informations (recettes, étapes de processus, paramètres, caractéristiques des équipements, exigences de qualité, etc.) entre leurs différentes solutions logicielles critiques.



Collaborant via le tableau One-Click Technology Transfer™ d’Emerson, les clients d’Emerson FUJIFILM Diosynthe Biotechnologies, Merck et Pfizer dirigera l’élaboration de stratégies, de solutions et de lignes directrices pour convertir les processus de transfert de recettes de fabrication pour les sciences de la vie en une plateforme de production numérisée. La numérisation du transfert de technologie des recettes réduira le temps, les efforts et les risques liés à la gestion, au partage et à la traduction des informations afin d’aider à fournir plus rapidement de nouveaux traitements médicamenteux aux patients.

Emerson ouvrira également un centre de recherche dédié pour accélérer le développement du logiciel de transfert de technologie en un seul clic. Situé dans la Singapour pôle de fabrication des sciences de la vie qui héberge 8 des 10 sociétés pharmaceutiques mondiales, le nouveau centre de recherche d’Emerson concevra, développera et vérifiera le logiciel et la plateforme de production numérisée.

« Ce que nous avons appris de la pandémie, c’est qu’avec des investissements et une coordination hyper ciblés, de nouveaux traitements peuvent être mis sur le marché en toute sécurité et à une vitesse fulgurante », a déclaré Nathan Pettus, président de l’activité systèmes et solutions de processus d’Emerson. « Réunir ces principaux leaders de l’industrie – et consacrer un nouveau centre de recherche à l’avancement de la technologie et des normes – contribuera à rendre les leçons apprises plus systémiques, à accélérer le processus de développement et à soutenir en toute sécurité les patients avec des traitements qui sauvent et améliorent la vie.

« Cette industrie est hautement réglementée pour garantir que les médicaments vitaux et enrichissants sont de qualité fiable et constante », a poursuivi Pettus. « Emerson est fier de faciliter ce processus d’innovation avec un si grand nombre d’entreprises de premier plan afin de définir des normes qui accéléreront l’adoption de nouvelles technologies et les avantages en termes de performances qu’elles apportent.

Les entreprises des sciences de la vie consacrent actuellement des sommes considérables de temps et d’argent à déplacer des informations (recettes, séquences de processus, paramètres de fonctionnement, caractéristiques des équipements, exigences de qualité, etc.) entre des applications et des bases de données disparates, notamment la planification des ressources de l’entreprise, la gestion des processus et des connaissances, la gestion de la maintenance, la qualité. systèmes de gestion et d’automatisation.

Les capacités de transfert technologique en un clic d’Emerson aideront à numériser les recettes pharmaceutiques et leur gestion, depuis la découverte et le développement jusqu’à la production à grande échelle, en fournissant des traductions précieuses entre les exigences des recettes pharmaceutiques et les processus de fabrication tout en établissant les meilleures pratiques et en créant un cadre pour unifier les systèmes déconnectés dans un système holistique. plate-forme. Le conseil d’administration définira des modèles de données et des objets de référence pour la fabrication en un clic, créera le cadre d’une plate-forme centralisée de transport et de traduction de recettes qui est évolutive et extensible, et définira et mettra en œuvre des normes pour le contrôle de version et de qualité tout en garantissant simultanément que l’ensemble du système est simple. et intuitif à utiliser.

Centre de recherche sur les logiciels des sciences de la vie d’Emerson à Singapour

Les scientifiques des données et les développeurs de logiciels d’Emerson du centre de recherche utiliseront les dernières technologies de développement de logiciels informatiques pour réaliser un prototypage rapide afin de tester et de vérifier les concepts. La plate-forme logicielle développée grâce au prototypage rapide sera testée et éprouvée, en travaillant dans les chaînes d’approvisionnement de l’entreprise One-Click Technology Transfer Board, le cas échéant.

Le nouveau conseil d’administration s’appuie sur le leadership mondialement reconnu d’Emerson dans les sciences de la vie, combiné aux solutions les plus flexibles et les plus intégrables du secteur. Fort de son acquisition de la solution Fluxa PKM™ et des capacités logicielles d’AspenTech, notamment le logiciel de gestion de l’information industrielle AspenTech DataWorks, Emerson est bien placé pour développer les technologies et les normes nécessaires à une solution de bout en bout entièrement intégrée pour le pipeline de développement de médicaments.

« L’industrie des sciences de la vie est une communauté et un écosystème très unis où les solutions efficaces peuvent rapidement se propager et modifier complètement le paysage », a déclaré Lars Petersen, président-directeur général de FUJIFILM Diosynth Biotechnologies. « Les générations d’expertise en sciences de la vie chez les partenaires actuels du conseil d’administration de One-Click Technology Transfer contribueront à garantir que les solutions de numérisation réussies favorisent également l’évolutivité, la standardisation et les meilleures pratiques, dans la mesure où elles influencent les décennies à venir en matière d’innovation et d’avantages pour les patients dans les sciences de la vie.

« Notre vision est de passer de processus basés sur les documents à des processus basés sur les données pour accélérer le lancement de nos nouveaux produits et le transfert de technologie », a déclaré Mike Tomasco, vice-président de Pfizer Digital Manufacturing. « La fabrication commerciale des sciences de la vie nécessite d’importants investissements en capital dans les installations. Le transfert de technologie en un clic aidera les organisations à déterminer les installations adaptées pour aider les équipes à passer plus rapidement, en toute confiance et de manière plus rentable de la recherche et du développement, aux essais cliniques et à la fabrication à grande échelle. «

