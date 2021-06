Emerson, Cristian Romero, Facundo Torres

La Copa America retardée commence le dimanche 13 juin et de nombreux talents sont exposés parmi les 10 équipes impliquées.

2 Liés

Alors que les préparatifs du tournoi ont été bouleversés par le passage de l’Argentine et de la Colombie à de nouveaux hôtes, le Brésil seulement 13 jours avant le début du tournoi, et que les infections au COVID-19 continuent d’augmenter, les équipes peuvent plus que jamais compter sur les jeunes joueurs. . Le recruteur de football norvégien Tor-Kristian Karlsen examine certains des meilleurs espoirs âgés de 23 ans ou moins.

Julio Enciso (17 ans, FW, Paraguay et Libertad)

Une perspective passionnante qui a excellé pour les équipes de jeunes du Paraguay à partir du niveau U-15, il a connu une belle campagne avec les champions Libertad cette saison et s’est particulièrement distingué lors de la Copa Sudamericana. Un attaquant intense qui joue le jeu à grande vitesse avec agressivité, il n’a pas encore trouvé sa position parfaite mais finira probablement comme attaquant itinérant ou ailier gauche pour le Paraguay. Étant brut et imprévisible, il est plus susceptible d’être utilisé comme substitut d’impact, mais il a un remarquable tir du pied droit dans son casier.

Cristian Romero (23 ans, CB, Argentine et Atalanta)

Cristian Romero a été lié à un déménagement à Man United. Gustavo Pagano/Getty Images

L’arrière central a fait ses débuts en Argentine lors des éliminatoires de la Coupe du monde contre le Chili le 3 juin après une excellente saison pour l’Atalanta, où il s’alignait généralement au milieu de leurs trois arrières alors que le club terminait troisième de Serie A. Récemment lié à Manchester United, la détermination de Romero et sa défense très concentrée le font hésiter rarement lorsque l’opportunité de gagner le ballon se présente tôt. Robuste et à l’aise sur le ballon aussi, son beau but en début de match pour l’Argentine contre la Colombie le 8 juin était un exemple de sa force aérienne.

Cristian Casseres Jr. (21 ans, CM, Venezuela et New York Red Bulls)

Bien que bien connu des fans de MLS, Casseres n’est entré en lice pour le Venezuela que récemment et espère avoir un impact similaire à celui de son club pour son pays. Agile et rapide d’attaque, il couvre beaucoup de terrain avec un pressing efficace, tandis que le milieu de terrain central dynamique a également montré qu’il pouvait marquer de l’extérieur de la surface. Le père de Casseres, également appelé Cristian, a représenté le Venezuela 28 fois entre 1999-2008.

Carlos Cuesta (22 ans, CB, Colombie et Genk)

Alors que Yerry Mina et Davinson Sanchez semblent être le duo de premier choix au cœur de la défense colombienne, Cuesta pourrait faire ses débuts seniors en tant que remplaçant à la Copa America. Le jeune défenseur a bien performé en championnat belge au cours des deux dernières saisons et, bien que son bilan disciplinaire puisse s’améliorer (il a été expulsé trois fois en championnat cette saison), il a montré une amélioration de son positionnement. Bien que sa passe soit toujours du bon côté, il est difficile à battre dans les situations un contre un.

Emerson (22 ans, RB, Brésil et Barcelone)

Emerson a une chance d’impressionner cet été. Ricardo Nogueira/Eurasie Sport Images/Getty Images

Signé de l’Atletico Mineiro dans un accord conjoint entre le Real Betis et Barcelone il y a deux ans, chaque club payant 6 millions d’euros pour ses droits et le Betis l’ayant prêté, Barcelone a activé son option de 9 millions d’euros pour le ramener définitivement au Camp Nou cet été.

– Diffusez ESPN FC Daily sur ESPN + (États-Unis uniquement)

– Vous n’avez pas ESPN ? Accéder immédiatement

Un défenseur naturellement en forme et athlétique, il est également bon dans les airs pour un arrière latéral. Emerson est plus fort défensivement que Sergino Dest, mais l’international américain a un meilleur côté offensif dans son jeu, il reste donc à voir s’ils se battront pour une place de titulaire au Camp Nou ou si Emerson passera à un autre club de haut niveau ( avec Arsenal et l’Inter Milan parmi ceux qui ont manifesté leur intérêt).

Brian Ocampo (21 ans, FW, Uruguay et Nacional)

Plein d’énergie et d’optimisme juvénile, l’ailier droit n’a jamais peur d’affronter un défenseur. Son style de football à haut risque – plein de dribbles, de coups et de talons arrières – est très amusant à regarder, même si sa supercherie ne sort pas toujours. Ocampo a été appelé dans l’équipe d’Uruguay à la suite d’une bonne forme pour son club et ses compétences en matière de progression du ballon, mélangées à une confiance en soi et à un excellent tir à longue distance, font de lui un joker potentiel qui sort du banc. .

Carlos Palacios (20 ans, FW, Chili et Internacional)

Tor-Kristian Karlsen est un recruteur et cadre norvégien du football. Il est l’ancien directeur général et directeur sportif de l’AS Monaco. Il écrira régulièrement pour ESPN sur les affaires du football et le processus de scoutisme.

Palacios, qui a été prêté à l’Internacional par l’équipe chilienne de l’Union Espanola en mars, est principalement un ailier mais peut également jouer au centre. Le club brésilien a déjà accepté de le signer définitivement en 2022 et Palacios a été appelé dans la formation senior du Chili après une belle saison 2020 où il a été nommé deuxième meilleur joueur de la ligue chilienne. En plus d’un excellent tir à distance (généralement un effort enroulé vers le poteau éloigné tout en coupant depuis la gauche), le jeune rythmé est difficile à déposséder. Il choisit souvent le chemin le plus court vers le but lorsqu’il récupère le ballon et sera un réel danger pour les défenseurs.

Angelo Preciado (23 ans, RB, Equateur et Genk)

L’arrière droit joue souvent plus haut sur le terrain au niveau du club et offre beaucoup pour l’avenir. Il a fait ses débuts en 2018, mais a été rappelé pour les récents éliminatoires de la Coupe du monde et a joué les 90 minutes complètes contre le Brésil. Il a passé les derniers mois à s’installer dans le football européen après un transfert en janvier au club belge de Genk de l’équipe équatorienne Independiente. Pacey et toujours heureux de rejoindre l’attaque, Preciado a un bon sens de la position et est un bon centreur de balle.

Facundo Torres (21 ans, AM, Uruguay et Penarol)

Autre vedette des équipes de jeunes d’Uruguay, Torres a été récompensé par l’entraîneur national Oscar Tabarez pour une belle saison à Penarol avec sa première sélection senior (sortie du banc contre le Paraguay) suivie d’un début complet quelques jours plus tard (vs. Venezuela). Le milieu de terrain offensif gaucher, qui peut jouer n’importe où sur la ligne de front, est une menace constante avec son mouvement incisif, son changement de rythme et sa capacité à affronter les défenseurs. Il commet toujours beaucoup de fautes et est toujours enclin à essayer de faire cavalier seul trop souvent, mais son talent naturel exceptionnel a suscité un vif intérêt dans les clubs de toute l’Europe après que Manchester United a débarqué l’ailier Facundo Pellistri du même club en 2020.