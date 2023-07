Emerging Asia Cup Live: Akram part pour 48, le Pakistan perd 8 contre l’Inde

IND vs PAK, Coupe d’Asie émergente en direct: Raj Hangargekar a fourni à l’Inde une percée massive en éliminant Qasim Akram pour 48. Le Pakistan 8-down a actuellement Mehran Mumtaz et Mohammad Wasim Jr alors qu’ils envisagent un bon total dans les overs restants. Plus tôt, Manav Suthar a pris trois guichets et a retiré Kamran Ghulam (15) et Haseebullah Khan (27), et Mohammad Haris (14) alors que le Pakistan a perdu 6 guichets. Riyan Parag a fourni une percée cruciale dans le choc de la Emerging Asia Cup à Colombo. Parag a mis fin au coup de Sahibzada Farhan sur 35. Rajvardhan Hangargekar a frappé deux fois tôt pour l’Inde après que le Pakistan ait choisi de frapper en premier.

Voici les mises à jour en direct du match de la Coupe de l’Asie émergente entre l’Inde et le Pakistan depuis Colombo