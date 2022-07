Emelye commence le drame Ilan & Hunter – Hollywood Life

Pour toujours l’été : les Hamptons premières le 15 juillet sur Prime Video, et HollywoodLa Vie a un premier regard EXCLUSIF sur le drame qui est sur le point de se dérouler. Les fonctionnalités d’aperçu Reid parler à Emelye comment Ilan lui parlait au travail. Apparemment, Ilan a eu quelques réflexions sur ce qu’il pense être tombé au feu de joie.

Reid dit à Emelye qu’Ilan “pense que vous pourriez être intéressé” par lui. Le truc, c’est qu’Emelye est très prise. Elle est actuellement en couple avec Chasseur.

Emelye est abasourdie par les commérages. Elle souligne qu’il y a rien continuer avec Ilan. Reid admet que ce n’est pas tout ce dont Ilan a parlé. “Il n’avait pas non plus la meilleure idée de Hunter”, révèle Reid.

‘Forever Summer: Hamptons’ Cast: Photos d’Avery, Ilan et plus

Reid mentionne qu’Ilan a mentionné qu’il avait vu Emelye et Hunter se battre. Emelye dit qu’il est “évident” qu’elle ne “se foute de personne d’autre” que de Hunter. Emelye veut appeler Ilan et le faire exploser pour ce qu’il a dit.

Elle décide d’appeler Hunter pour lui parler du drame d’Ilan. Reid est celui qui dit qu’Ilan n’aime pas vraiment Hunter et qu’il pensait qu’Emelye était en lui.

Lien connexe

Lié:

Mises à jour de l’émission ‘Lord Of The Rings’: nouveau teaser, date de sortie et plus que vous devez savoir