Emely Fardo enceinte de son premier enfant – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Tiffany Sage / BFA / Shutterstock

Jesse Palmer44 ans, et sa femme, Emely Fardo34 ans, vont être parents ! Le célibataire l’animatrice et la beauté brune se sont rendues sur Instagram le 18 août pour annoncer qu’elle était enceinte de leur premier bébé prévu pour début 2024. « Nous avons gardé un secret… notre famille s’agrandit et nos cœurs sont si pleins! », ils sous-titré un carrousel de photos de maternité. « C’est un rêve devenu réalité pour nous et nous sommes ravis d’accueillir notre petite fille en janvier 2024. »

Le futur « fille papa » a parlé à PERSONNES de la merveilleuse nouvelle lors d’une interview le même jour. « J’ai deux frères et quatre neveux, donc nous obtenons enfin une addition féminine à la famille Palmer! » Jesse jaillit. « Emely a toujours voulu une fille et elle est tellement maternelle par nature, j’ai toujours su qu’elle allait être la meilleure maman. »

Emely a également exprimé son enthousiasme à l’idée d’accueillir son premier enfant au monde. « Je suis tellement excitée de partager la vie avec notre fille, de l’emmener dans des aventures amusantes et de partager avec elle les leçons que cette vie nous a apprises », a déclaré le mannequin au magazine. Plus encore, l’homme de 44 ans a admis qu’il était «nerveux» car il n’a pas grandi avec des frères et sœurs. « Je sais que notre fille va me marcher dessus – elle m’a déjà enroulé autour de son doigt! » a-t-il dit, avant d’ajouter : « Je suis un peu nerveux car je n’ai jamais grandi avec des filles à la maison. »

En ce qui concerne sa grossesse, la femme de 34 ans a raconté PERSONNES qu’elle s’est sentie « vraiment bien jusqu’à présent ». La future maman a même admis qu’elle avait un peu plus faim que d’habitude. « Je m’entraîne tous les jours et mon appétit a augmenté de façon exponentielle, ce dont je ne me plains pas! », A déclaré Emely. Les tourtereaux en attente ont noté que leur Aussiedoodle, Lou Lou, sera désormais une grande soeur. « Nous pensons que Lou Lou est ravie d’avoir une petite sœur! » ils ont jailli. « Chaque fois que nous mentionnons les mots ‘sœur’ ou ‘bébé’, Lou Lou se redresse et devient très concentré et intéressé par ce dont maman et papa parlent. »

Peu de temps après que Jesse et sa femme de trois ans aient partagé la nouvelle du bébé, bon nombre de ses 219 000 abonnés ont profité des commentaires pour s’extasier sur les photos. « OH MON DIEU! Bravo ! J’ai hâte de rencontrer cette petite cacahuète », camarade Célibataire alun Kaity Biggar a écrit. Dans un commentaire séparé, Baccalauréat au paradis alun Russel serein a ajouté: «Je suis tellement excité pour vous deux! la chose la plus douce à voir sur ma chronologie aujourd’hui.

La semaine dernière, Emely a déclenché des spéculations sur la grossesse après avoir partagé une photo via Instagram dans une robe d’été bleue lâche. « Photo de famille ! Loulou a compris la mission », a-t-elle plaisanté en légende. Quelques-uns de ses followers ont répondu aux commentaires pour demander si Emely était enceinte. « Maman porte une robe inhabituelle. Est-ce que la famille s’agrandit ? », a demandé un admirateur, tandis qu’un autre a écrit, « Baby bump ???! » La future maman pour la première fois et l’ancien de la NFL ont commencé à se fréquenter en 2017 et se sont fiancés deux ans plus tard. Ils ont finalement eu une cérémonie discrète au milieu de COVID-19 en juin 2020.