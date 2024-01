Emefiele a limogé Ogunlesi et 4 autres choses que vous ne saviez pas

Adebayo Ogunlesi, avocat, banquier d’investissement et homme d’affaires d’origine nigériane, a tracé la voie, passant du statut de diplômé en droit à celui de puissance mondiale en matière d’infrastructures dans le secteur financier.

Bien qu’il ait été licencié par Godwin Emefiele, l’ancien gouverneur du Banque centrale du Nigériadu poste de président de la Société financière africaine, il a désormais été racheté par le plus grand gestionnaire d’actifs au monde pour 12,5 milliards de dollars.

Voici 5 choses que vous ne saviez pas sur Ogunlesi

Emefiele l’a limogé

Selon une source bien informée, Ogunlesi occupait auparavant le poste de président de la Société financière africaine, une entité axée sur le financement de projets d’infrastructures en Afrique, pendant le mandat de Lamido Sanusi en tant que gouverneur de la Banque centrale du Nigeria.

Cependant, il a été licencié par Godwin Emefiele dès son entrée en fonction.

La source a noté qu’Ogunlesi, bien qu’hésitant, a finalement accepté la décision, préférant ne pas s’impliquer dans les questions politiques et évitant de concilier ses intérêts personnels.

« J’ai dit à Sanusi que Bayo n’accepterait aucune ingérence politique dans le conseil d’administration ni qu’aucun intérêt personnel ne soit pris en compte. Il faut dire que Lamido Sanusi a honoré les assurances qu’il a données sur la gouvernance et la non-ingérence. Lamido Sanusi a été démis de ses fonctions de gouverneur de la CBN et Godwin Emefiele est devenu gouverneur de la Banque centrale. Je me souviens avoir discuté de l’AFC avec Emefiele », a déclaré la source.

« Quoi qu’il en soit, Emefiele licencie Bayo de son poste de président. Il n’a même pas eu la courtoisie de l’en informer. Il le remplace non pas par un expert en infrastructures mais par Joseph Nnanna, son vice-gouverneur et régulateur. Aujourd’hui, Emefiele se bat pour éviter la prison. La société d’infrastructures de Bayo a été rachetée par le plus grand gestionnaire d’actifs au monde”, a ajouté la source.

C’est un amoureux du sport

Ogunlesi est un passionné de cricket et un fan de Tottenham Hotspur qui leur consacre du temps dans les moments critiques, selon le Financial Times (FT).

Selon le FT, un directeur de Topgolf Callaway Brands a déclaré qu’il était devenu un « golfeur atroce » depuis son opération au genou. Mais Kenneth Chenault, ancien PDG d’American Express, qui joue régulièrement avec lui, estime que cette autodérision minimise son « feu de compétition ».

Il n’aime pas la publicité

Ogunlesi, un financier d’origine nigériane qui a été le pionnier d’un secteur de 1 000 milliards de dollars, l’un des segments de la gestion financière à la croissance la plus rapide, est une personne timide en matière de publicité.

Malgré ses positions importantes au sein de conseils d’administration, y compris de Goldman Sachs, on lui a demandé dans une interview pourquoi il était resté si privé, il a répondu : « Je n’ai pas besoin de lire sur moi-même », a-t-il déclaré. “J’en sais assez sur moi-même et sur qui je suis.”

C’est un père de famille qui tient sa femme en haute estime

Ogunlesi, père de deux enfants, a déclaré qu’il devait son changement de carrière à sa femme, selon un entretien qu’il a eu avec le Financial Times.

Tiraillé entre une carrière bancaire et un mécontentement tenace, Ogunlesi a trouvé la réponse chez lui. Le « coup de pied dans le derrière » de sa femme, décrit dans une interview au Financial Times, l’a amené à démissionner à 52 ans et à embrasser une nouvelle voie en tant qu’investisseur.

«En 2005, alors qu’il était alors l’un des principaux banquiers du Crédit Suisse, il a été convoqué à Omaha, dans le Nebraska, par la branche énergie de Berkshire Hathaway de Warren Buffett pour étudier une acquisition de grande envergure. C’était le genre d’appel dont rêvent la plupart des financiers, mais Ogunlesi s’est plaint à sa femme : « Je ne veux vraiment pas y aller. »

Il a déclaré que sa femme lui avait lancé un ultimatum : « Soit vous décidez que vous aimez votre travail et que vous voulez continuer à le faire. Ou, si vous décidez de ne pas le faire, cherchez autre chose. Mais s’il vous plaît, ne pensez pas que vous pourrez passer les cinq prochaines années à gémir.

Il aura son premier patron après 18 ans

Ogunlesi, le co-fondateur et PDG de GIP est sur le point de rejoindre le conseil d’administration et le comité exécutif mondial de BlackRock. Cependant, dans ce nouveau rôle, il travaillera sous la direction de Larry Fink, le fondateur et PDG de BlackRock, marquant ainsi sa première expérience avec un patron. dans 18 ans.

Cependant, dans l’interview, il a déclaré que Fink, un ami depuis qu’ils travaillaient tous deux chez First Boston, avait minimisé le potentiel de conflit : « Larry m’a dit : ‘Tu feras partie du conseil d’administration, tu seras mon patron’. Je pense que nous avons une destruction mutuelle assurée.