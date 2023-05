"Embrassons-nous": Shashi Tharoor tweete son point de vue sur la controverse « Sengol »

Le chef du Congrès, Shashi Tharoor, s’est plongé dans la controverse massive entourant le sceptre historique « sengol » qui a été installé aujourd’hui par le Premier ministre Narendra Modi dans la nouvelle chambre de Lok Sabha.

Les remarques de M. Tharoor, député du Congrès de Thiruvananthapuram, interviennent après que son parti a qualifié de « fausses » les affirmations du gouvernement sur l’histoire du sceptre.

« Mon point de vue sur la controverse #sengol est que les deux parties ont de bons arguments. Le gouvernement soutient à juste titre que le sceptre reflète une continuité de la tradition en incarnant la souveraineté sanctifiée et la règle du dharma. L’opposition soutient à juste titre que la Constitution a été adoptée dans le nom du peuple et que la souveraineté appartient au peuple indien tel qu’il est représenté dans son Parlement, et n’est pas un privilège royal conféré par le droit divin », a déclaré M. Tharoor dans un tweet.

Mon propre point de vue sur #sengol controverse est que les deux parties ont de bons arguments. Le gouvernement soutient à juste titre que le sceptre reflète une continuité de la tradition en incarnant la souveraineté sanctifiée et la règle du dharma. L’opposition soutient à juste titre que la Constitution était… pic.twitter.com/OQ3RktGiIp — Shashi Tharoor (@ShashiTharoor) 28 mai 2023

Le gouvernement a déclaré que le «sengol» avait été remis à Jawaharlal Nehru, le premier Premier ministre indien, tard le 14 août 1947 pour marquer le transfert du pouvoir des Britanniques aux Indiens.

Jairam Ramesh du Congrès a déclaré que le sceptre avait été présenté à Nehru par une institution religieuse de l’époque de Madras, mais « il n’y a AUCUNE preuve documentée que Mountbatten, Rajaji & Nehru décrivant ce sceptre comme un symbole du transfert du pouvoir britannique vers l’Inde » . « Toutes les affirmations à cet effet sont claires et simples – FAUX », a-t-il ajouté.

M. Tharoor a déclaré que les deux positions sont « réconciliables si l’on laisse simplement tomber le faux-fuyant discutable selon lequel le sceptre a été remis à Nehru par Mountbatten pour symboliser le transfert de pouvoir, une histoire pour laquelle il n’y a aucune preuve ».

« Au lieu de cela, nous devrions simplement dire que le sceptre sengol est un symbole traditionnel de pouvoir et d’autorité, et en le plaçant dans le Lok Sabha, l’Inde affirme que la souveraineté y réside et non avec un monarque. Embrassons ce symbole du passé pour affirmer les valeurs de notre présent », a déclaré le député du Congrès.