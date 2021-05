Embrassez avec «  soin et bon sens  », dit Boris Johnson

LONDRES – Le Premier ministre britannique Boris Johnson a confirmé lundi que l’Angleterre passerait à la prochaine étape de son programme d’assouplissement du verrouillage des coronavirus le 17 mai.

Les installations intérieures telles que les cinémas et les hôtels rouvriront, mais avec certaines limites de capacité en place. Les pubs et les restaurants pourront à nouveau accueillir les clients à l’intérieur, et le mixage domestique à l’intérieur sera autorisé à reprendre pour des groupes de six personnes maximum.

Les gens pourront également se rencontrer en plein air en groupes de 30 personnes maximum.

Johnson a déclaré que les règles de distanciation sociale resteraient pour les lieux publics, mais que les gens peuvent se faire leur propre jugement en privé.

Interrogé sur les câlins, Johnson a déclaré lors d’une conférence de presse lundi: « Les gens devraient le faire si vous pensez que c’est approprié, si vous pensez que les risques sont très très faibles. »

« Mais vous devez faire preuve de prudence et de bon sens. Et il est clair que les personnes non vaccinées doivent présenter un risque de transmission plus élevé que celles qui ont été vaccinées », at-il ajouté.