Embrasser le marié sur Mandap pour danser à Bidaai, les mariées indiennes «redéfinissent» la culture Desi

“Pas votre épouse habituelle” remarquent les femmes qui pensent à faire quelque chose d’inhabituel dans leurs mariages qui les distinguent et les rendent “spéciales”. Alors que les mariages indiens ne sont pas considérés comme « complets » tant que toutes les traditions et tous les rituels orthodoxes (qui faisaient autrefois partie des mariages de vos parents ou même de vos grands-parents) ne sont pas célébrés, les épouses du nouvel âge ont des moyens audacieux de « compléter » leur , ce que d’autres n’appelleraient peut-être pas “mariage parfait !”

De nos jours, les mariées essaient d’écrire leurs propres scripts pour les mariages parce que c’est comme ça que ça « devrait » se passer. Ce que vous exprimez est ce que vous ressentez ! Si l’on s’attend à ce que les mariées pleurent pendant ou après le mariage, il faut s’attendre à ce qu’elles sourient, rient et soient heureuses pour les plus beaux moments de leur vie. Et c’est ce que font les mariées d’aujourd’hui ! ‘Sourire tout en acceptant la réalité.’

Dans les foyers bruns, les filles apprennent dès l’enfance qu’il y aurait un jour où elles devront quitter la maison de leurs parents pour aller passer toute leur vie avec les familles de leurs maris. Eh bien, c’est la réalité du modèle de mariage de type patriarcal qui est largement observé en Inde. Et la façon dont ils ont été profondément ancrés dans l’esprit des filles indiennes a rendu ce modèle de mariage tout à fait acceptable et normal.

Ainsi, la question qui se pose est ‘Pourquoi la mariée devrait-elle se sentir mal à l’idée de quitter ses parents et ne pas être optimiste quant à son avenir ?’ Premièrement, ils doivent être autorisés à ressentir ce qu’ils veulent. Deuxièmement, c’est ce qu’elle a écouté (qu’elle fera partie de la famille de quelqu’un d’autre plus tard) toute sa vie et l’a donc accepté sans réserve. Ainsi, alors que certains pourraient pleurer à leur bidaaï (comme ils sont censés le faire), d’autres peuvent l’accepter avec joie et même danser comme lors de leur propre mariage !

Et, c’est exactement ce qu’une mariée a été vue en train de faire pendant son bidaaï! Elle a dansé comme jamais auparavant lors de la cérémonie qui est considérée comme émouvante pour elle et sa famille. Elle est allée au-delà pour faire croire à tout le monde qu’elle est heureuse et pleine d’espoir quant à ce que la future famille (la famille de son mari) lui réserve. N’est-ce pas ce que les parents de chaque mariée voudraient entendre ou voir ?

Bien que ce ne soit qu’un exemple de la façon dont les choses changent dans les mariages modernes, les mariées d’aujourd’hui ont montré comment elles peuvent heureusement redéfinir la culture Desi qui attend d’elles qu’elles soient soumises et timides pendant leur mariage.

Dans un autre cas, on a vu une mariée exprimer son amour et son affection au marié en donnant un doux bisou (ou un embrasser) sur ses lèvres dans le mandap. Cela s’ajoute ainsi à la liste des actes «acceptables» qui apparaissent lentement mais définitivement dans la culture indienne. Habituellement, on ne s’attend pas à ce que le couple montre des signes de PDA lors de leurs rituels de mariage qui sont considérés comme pieux contrairement à un «baiser».

Le clip sert également de preuve de ce qui est acceptable pour vous mais pas pour les autres ou la société ne devrait pas vous préoccuper. Après tout, c’est un monde libre et les gens sont sûrs d’avoir leurs propres croyances, pensées et conceptions.

Venez un autre jour où une mariée a renversé la tradition en montant à cheval avec une épée à la main tandis que des baraatis dansaient autour d’elle avec la plus grande joie et enthousiasme en se rendant chez le marié. Jusque-là, c’était censé être le rôle de l’homme, qui était très positivement assumé par une femme réfléchie.

Même les actrices de Bollywood ont choisi de devenir « uniques » pendant leurs mariages, ce qui a même servi d’inspiration à beaucoup de ceux qui avaient besoin d’une étincelle pour organiser leurs mariages sur la base de leurs propres croyances et pratiques. Dia Mirza, qui a appelé une prêtresse pour mener ses rituels de mariage et a dit NON à kanyadaana fait remarquer, “le changement commence par un choix.” Elle a même ajouté à quel point il est important pour les femmes de “posséder leur propre agence, leur divinité, leur pouvoir et de redéfinir ce qui est ancien et de donner naissance à ce qui est nouveau”.

Même Deepika Padukone profitant de moments heureux lors de sa cérémonie de mehendi tout en dansant avec joie et Anushka Sharma, de l’autre côté, saluant avec un «sourire éclatant» après son mariage sont des symboles de bonheur qui brillent à travers leurs yeux alors qu’ils attendaient avec impatience de commencer le nouveaux chapitres de leur vie.

Des cas comme ceux-ci suscitent l’espoir et insufflent du courage à ces femmes qui restent assises et réfléchissent à ‘Connectez-vous kya kahenge?’ (Que diront les gens ?) Ils ne savent pas grand-chose, ‘Logo ka kam hai kehna’ (C’est à eux de juger).

Avec la modernisation vient la volonté de redéfinir et de remodeler ce qui est adaptable et normal pour votre « propre » définition des traditions. Ce qui pourrait vous convenir ne le serait pas pour les autres, en fonction de divers facteurs tels que l’âge, le sexe, etc.

Maintenant, certains pourraient également se demander s’il est important de ne pas oublier la culture et les traditions qui rendent la société indienne exclusive et diversifiée. Mais il ne s’agit pas ici de développer de nouvelles voies ou de nouvelles cultures, pour faire simple. La discussion consiste plutôt à redéfinir les manières/cultures existantes dans un sens qui convient au monde contemporain et à leurs manières logiques de faire les choses.

Même les exemples cités ci-dessus ne brisent pas ou ne désobéissent pas aux rituels des mariages indiens traditionnels. La façon dont ces mariées ont reconstitué les rituels tout en gardant les traditions intactes a montré comment les pensées modernes peuvent être actualisées main dans la main avec les moyens de fonctionnement conventionnels, ce qui est magnifique !

Encore une fois, il est important de ne pas se confondre avec la désobéissance des éléments traditionnels qui composent la culture indienne, c’est plutôt la régénération des croyances et des pratiques qui doit élargir la définition de l’acceptation et de l’inclusivité dans les livres de la tradition indienne.

Ainsi, lentement mais sûrement, les choses évoluent. Le concept des mariages Desi s’est développé depuis que les mariées et leurs familles sont devenues favorables à de nouveaux modèles qui justifient les valeurs du passé et du présent tout en ouvrant la voie à l’avenir.

Après tout, ce n’est pas seulement un mariage, mais une réflexion et une union de ses pensées, croyances, croyances et modes de vie qui, plus ou moins, sont cruciaux pour être acceptés les uns par les autres et, éventuellement, par la société. Plus les choses sont acceptables, plus il devient facile de construire une culture saine.

