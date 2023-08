Embrasser la beauté et la diversité : le voyage d’un immigrant philippin à Kelowna

Les immigrants représentent 29 % de la population de la Colombie-Britannique, selon les données du recensement publiées le 26 octobre 2022.

L’un d’eux est Alan Gonzales des Philippines, qui possédait des compétences en marketing recherchées au Canada. Au début de 2017, dans l’espoir d’ouvrir un nouveau chapitre de sa vie, Gonzales a postulé au programme Entrée express du Canada, conçu pour attirer de jeunes personnes possédant des compétences et des talents précieux à devenir résidents permanents au Canada. Après un délai de traitement de six mois, il a finalement commencé son voyage en Colombie-Britannique, plus précisément à Kelowna.

Gonzales a d’abord choisi Kelowna parce que sa sœur y vivait déjà, mais au fil du temps, il est tombé amoureux de la beauté de Kelowna.

« J’ai toujours été attiré par la ville dynamique de Vancouver et je m’imaginais y vivre à long terme. Mais j’ai changé d’avis. J’ai décidé de rester à Kelowna parce que j’ai réalisé que c’était une ville vraiment belle et à couper le souffle. Je viens également d’acheter ma première propriété ici au début du mois de mars », a déclaré Gonzales.

Cependant, trouver un emploi s’est avéré être un obstacle pour Gonzales.

« Un défi notable que j’ai rencontré a été la difficulté initiale de trouver un emploi, même si j’avais des compétences en marketing. Il était difficile pour moi de trouver un emploi car je n’avais pas de réseau professionnel dans la région. J’ai dû commencer à travailler comme commis d’épicerie, ce qui semblait initialement sans rapport avec mon expérience précédente », a déclaré Gonzales.

Mais Gonzales est resté résilient et a vu le travail comme un tremplin vers sa carrière souhaitée. Il a compris que ces obstacles étaient des opportunités de croissance. Le travail lui a permis de créer un réseau, de comprendre la culture de travail canadienne et d’acquérir de précieuses références de caractère.

En mai 2022, Gonzales est devenu citoyen canadien avec succès, avec Kelowna Community Resources (KCR), une organisation dédiée à aider les nouveaux arrivants à s’intégrer dans la communauté, en l’aidant tout au long du processus.

« Une fois arrivé à Kelowna, j’ai contacté KCR. Ils sont devenus l’un de mes piliers de soutien. Ils ont joué un rôle crucial en m’aidant à m’intégrer dans ma communauté et à relever les défis de l’installation dans le pays. Ils m’avaient confié des travailleurs et des spécialistes qui m’ont guidé, conseillé et encouragé alors que je me lançais dans mon cheminement vers une carrière. À ce moment-là, j’étais vraiment déçu, mais ils m’ont simplement encouragé à trouver un jour une carrière qui corresponde vraiment à mes valeurs et à mes objectifs. Avance rapide jusqu’à aujourd’hui », a déclaré Gonzales.

Maintenant, Gonzales a obtenu son poste de coordinateur de projet dans l’industrie de l’établissement, travaillant avec KCR. Ce rôle correspond non seulement à ses aspirations professionnelles, mais lui permet également de redonner à la communauté immigrante en aidant d’autres nouveaux arrivants à s’intégrer à la société canadienne.

« C’est très intéressant… C’est juste un cercle complet pour moi, et c’est une expérience enrichissante de pouvoir également partager mon propre parcours, fournir mes conseils et contribuer au succès de mes collègues nouveaux arrivants », a déclaré Gonzales.

Divers organismes, tels que KCR, l’Immigrant Services Society of BC et l’Immigrant Employment Council of British Columbia (IECBC), offrent des programmes d’établissement, d’emploi, d’apprentissage de l’anglais et de liens communautaires pour aider les nouveaux arrivants et les nouveaux immigrants en Colombie-Britannique.

L’IECBC offre un certain nombre de programmes visant à combler le fossé entre les professionnels expérimentés et les nouveaux arrivants qui aspirent à rejoindre la main-d’œuvre canadienne et à utiliser efficacement leurs talents, présentés par Patrick MacKenzie, directeur général de l’IECBC. L’un de ces programmes est FAST, une initiative d’évaluation des compétences conçue pour aider les nouveaux arrivants à comprendre leurs compétences existantes et à les démontrer aux employeurs potentiels dans le milieu de travail canadien. Cela leur donne également les connaissances nécessaires pour appliquer ces compétences d’une manière qui correspond aux attentes canadiennes. De plus, le programme de préparation au travail ASCEND aide les immigrants à mieux comprendre les attentes des employeurs lors des entretiens et des processus d’embauche. En participant à ASCEND, les immigrants peuvent se positionner plus efficacement pour réussir dans leur recherche d’emploi, a déclaré MacKenzie.

Gonzales voulait aussi donner des conseils aux nouveaux arrivants au Canada.

« Je dirais simplement qu’il faut s’ouvrir à l’opportunité d’apprendre et de grandir à la fois personnellement et professionnellement. Vous devez vous immerger dans les diverses communautés et cultures que le Canada a à offrir. Je vois souvent des immigrants s’isoler. Ils restent fidèles à leurs propres communautés. Personnellement, je pense qu’il est essentiel de ne pas s’isoler.

De plus, Gonzales a conseillé aux nouveaux arrivants de rester résilients, d’exprimer leur gratitude et leur appréciation pour les opportunités au Canada, et de rechercher des organisations comme KCR qui fournissent des conseils et des ressources précieux.

« Faisons partie du tissu de la diversité. Soyons proactifs, et les récompenses seront incommensurables si nous le faisons », a ajouté Gonzales.

« Être indépendant ici est plus important que toute autre chose. De plus en plus de jeunes viennent au Canada. Il est important de créer un réseau ici, de se faire des amis ici, de pratiquer l’anglais et de gagner un revenu pour survivre. Peu importe leur niveau d’anglais, ils doivent vraiment sortir de leur coquille, oublier ce qu’ils étaient chez eux et commencer tout de suite », a déclaré un travailleur d’établissement d’une agence de soutien aux immigrants pour la communauté de la Côte-Nord, exigeant l’anonymat.

« Cherchez les services qui sont dans votre communauté pour vous aider à trouver du travail. Il existe de nombreux programmes financés par les gouvernements fédéral et provincial pour aider les immigrants à trouver du travail et à entrer en contact avec le marché du travail. Je dirais que le meilleur travail est de commencer tôt et de commencer avant même votre arrivée au Canada pour vous familiariser avec le marché du travail, vous familiariser avec les possibilités qui existent pour les compétences que vous apportez, et chercher opportunités de réseautage. Certainement… ce que nous devons garder à l’esprit, c’est que la plupart des emplois ne nécessitent en fait pas de diplôme », a déclaré MacKenzie.

Yatan Anand, originaire de l’Inde, est arrivé en Colombie-Britannique en 2004 en tant qu’étudiant international et est ensuite devenu citoyen canadien. Il occupe actuellement le poste de vice-président du développement commercial et international au SELC College. Anand a mentionné les défis d’une trop grande quantité d’informations disponibles, ce qui peut parfois prêter à confusion pour les nouveaux arrivants.

«Parfois, trop d’informations empêchent également un individu de s’égarer… Maintenant, avec différents programmes, plus d’informations peuvent également être utiles. Mais tout est une question de réalité par rapport aux attentes, ce que nous avons donné à un système à la fin et quelles sont nos attentes après avoir fait ce que nous devrions faire », a déclaré Anand.

Malgré les défis, Gonzales ressentait une immense gratitude pour les opportunités que le Canada lui avait offertes. Il a également observé la différence de culture de travail par rapport aux Philippines, l’abondance d’opportunités et l’accent mis sur l’équilibre travail-vie personnelle.

Au fil des saisons, Gonzales a trouvé du réconfort dans l’hiver indulgent de Kelowna, où la beauté de la nature et les paysages enchanteurs l’ont embrassé. Il a prospéré dans le tissu multiculturel de la Colombie-Britannique, chérissant la diversité et l’inclusivité qui l’entouraient.

« Il y a la beauté des paysages et la géographie. Il y a de belles montagnes, des lacs, des terrains, des sentiers et des parcs. Si vous êtes une personne qui aime le plein air et la nature, la Colombie-Britannique est l’un des meilleurs endroits où séjourner. C’est très, très beau ici. Je dirais aussi que le multiculturalisme est très répandu ici. La démographie et la population se diversifient. J’aime vraiment voir des gens de différentes communautés, de différents pays entrer, s’installer et trouver leur nouvelle maison », a déclaré Gonzales.

Ville de KelownaImmigrationConsultants en immigrationOkanagan