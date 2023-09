Embrassé par l’Atlético et l’Espagne, Morata est meilleur que jamais

Lundi matin, en Espagne, Álvaro Morata s’est levé tôt – bien plus tôt que son corps endolori ne le voulait – et a conduit ses enfants à l’école. Il l’a fait parce que les jumeaux Alessandro et Leonardo exigeaient qu’ils puissent le faire défiler et gagner le droit de se vanter.

Après tout, « Papa » avait inscrit deux superbes buts de la tête dimanche soir contre le Real Madrid, son ancienne équipe, pour s’assurer que le leader de la Liga Les Blancos ont été battus 3-1 et l’Atlético Madrid n’a remporté que son deuxième derby lors de leurs 15 dernières tentatives.

Ainsi les jumeaux – qui, comme tous les supporters de l’Atléti, ont vécu une semaine humiliante après Les Rojiblancos a produit ce que l’entraîneur Diego Simeone a admis être « la pire performance de mon mandat » lors de la défaite 3-0 à Valence, puis a concédé l’égalisation tardive (au gardien de la Lazio !) en milieu de semaine — voulait pouvoir se pavaner un peu. Ils voulaient avoir le dernier mot.

Je ne peux pas vous dire si les frères ont vraiment idée à quel point ils ont failli se réveiller à neuf heures et demie d’avion de la ville saoudienne de Buraidah, qui abrite le plus grand marché de chameaux au monde. Buraidah abrite également Al Taawoun, qui envisageait de signer Morata il y a plusieurs mois.

Permettez-moi de vous ramener au 14 juin et au Steakhouse El Gaucho sur la Walstraat à Enschede, aux Pays-Bas. J’étais dans un agréable groupe de quatre personnes en train de dîner là-bas, dont deux proches de l’attaquant de 30 ans. L’un d’eux a raconté comment, plus tôt dans la journée, Morata avait apporté une offre d’Al Taawoun pour lui montrer – et lui faire part d’un dilemme angoissant. La proposition était un contrat de trois ans d’une valeur de plus de 42 millions d’euros – par saison. Même pour un homme riche qui venait de signer une prolongation de contrat avec l’Atlético, c’était une richesse époustouflante – le genre de largesse dont les footballeurs disent habituellement qu’elle assurera l’avenir non seulement de leurs enfants, mais aussi de leurs futurs petits-enfants.

Le dilemme? Morata était heureux que Simeone lui ait promis de lui donner plus de responsabilités à l’Atléti, en le faisant jouer plus régulièrement, et cet homme, qui n’est pas loin de devenir le quatrième meilleur buteur de son pays, venait d’être nommé haut placé dans le groupe des capitaines de l’Espagne. L’Atléti venait de « gagner » la seconde moitié de la saison (laissant respectivement cinq points de retard à Barcelone et Madrid 10 points sur les 18 seconds matches de la saison), et nous étions tous aux Pays-Bas cette semaine-là pour voir Morata et l’Espagne remporter le titre. Ligue des Nations de l’UEFA, battant l’Italie et la Croatie.

La vie était douce.

Dans la ville natale de Morata, le deuxième meilleur buteur de tous les temps et footballeur de génie de Madrid, Karim Benzema, avait déjà accepté de rejoindre l’Al Ittihad de la Saudi Pro League. Là-bas, Benzema gagnerait environ cinq fois ce qui était offert à Morata une fois le salaire et les avantages commerciaux combinés.

Le briefing qui m’a été donné, la nuit avant que l’Espagne ne batte l’Italie 2-1 dans cette demi-finale et que le héros de cette histoire ait donné le dessus à son ancien coéquipier de la Juventus, Leonardo Bonucci, était que l’argent ne suffirait peut-être pas à influencer Morata. Aussi tentant que soit l’accord, il avait des ambitions directes et claires : il pensait qu’une course au titre cette saison n’était pas hors de question si l’Atléti se comportait bien sur le marché des transferts. Il a également déclaré qu’il pensait que l’Espagne, avant même de remporter la Ligue des Nations, faisait partie d’un groupe serré d’équipes capables de remporter l’Euro 24 en Allemagne l’été suivant.

Il n’était pas sans importance que lui et sa femme Alice Campello venaient d’avoir leur quatrième enfant, une fille, en janvier. Leur déracinement à nouveau, après de longs séjours à Londres et à Turin, était loin d’être ce qu’ils avaient prévu.

Le point de bascule est survenu un peu plus tard cet été-là lorsque Simeone a déclaré ce qu’il pensait de son numéro 9.

« Morata est un joueur extrêmement important pour nous, un brillant attaquant du banc des pénalités », a déclaré l’entraîneur de l’Atletico. « Nous n’avons personne d’autre comme lui. Álvaro peut jouer au-delà de la ligne arrière adverse, il étire notre façon de jouer verticalement, rend les jeux plus ouverts. C’est aussi un excellent coup de tête. Une telle hauteur est également un grand atout.

« Álvaro est fondamental dans notre jeu et nous espérons qu’il va rester. Nous allons certainement l’aider à augmenter son goal-average. L’équipe a vraiment besoin de lui, mais c’est au club et à Morata lui-même de décider s’il reste ou non. « .

Alvaro Morata a marqué deux buts contre son ancien club dimanche alors que l’Atlético battait le Real Madrid 3-1 au Metropolitano. José Breton/Pics Action/NurPhoto via Getty Images

Coup sur cette semaine passée – sismique – pour l’Atléti. Cette défaite à Valence a été cataclysmique, et tandis que tous les fans de football aiment la schadenfreude de voir un gardien charger sur le terrain en désespoir de cause dans le temps additionnel, l’embarras d’être à la réception d’Ivan Provedel rentrant chez lui pour égaliser pour la Lazio à Rome – alors que le chronomètre dépassait déjà de 35 secondes les quatre minutes d’arrêt prescrites – ce n’était certainement pas ce dont la fierté déjà endommagée de l’Atléti avait besoin.

Ainsi, Morata, l’homme qui a refusé plus de 160 millions d’euros afin de poursuivre la gloire de son club et de son pays, a réussi un tour du chapeau pour l’Espagne lors de sa victoire 7-1 en Géorgie au début du mois, complété par des buts superbement dirigés contre Madrid. trois minutes après le premier coup de sifflet et moins d’une minute après la reprise de la seconde mi-temps, c’est assez magnifique.

Après le match, il sourit.

« Tous les enfants qui soutiennent l’Atléti peuvent être heureux et fiers demain », a-t-il déclaré à LaLigaTV. « Ils pourront à nouveau porter leurs déshabillages et leurs foulards. Quand mes propres enfants se réveilleront, je sais qu’ils exigeront que je les emmène à l’école, alors je veux terminer tous les entretiens et rentrer me coucher parce que je serai debout. trop tôt ! ​​Quant à ce que je ressens, ce n’est pas seulement dans le football mais dans la vie en général, il faut sentir qu’on a confiance en soi. En ce moment, je me sens plus important à l’Atléti que les saisons précédentes.

Comment Madrid pourrait faire avec lui de retour Blanco maintenant.

Le départ de Benzema devait intervenir tôt ou tard, mais la manière dont il serait géré serait toujours cruciale. Six victoires en sept matches cette saison ne laissent peut-être pas présager une quelconque difficulté pour le Real depuis le départ d’un homme qui a contribué à près de 100 buts et passes décisives au cours des deux dernières saisons seulement, mais Madrid a perdu le match. derby ayant déjà remporté leurs quatre derniers matchs par un seul but – dont quelques-uns après la 94e minute. Ils ont marqué 12 fois toutes compétitions confondues, contre 20 et 22 lors de chacune des deux saisons précédentes au même stade. C’est une baisse assez drastique.

Nous pouvons désormais confirmer une course au titre à trois en Liga, l’Atléti déclarant des intentions assez hostiles. L’Espagne devra faire face à des qualifications cruciales dans les prochaines semaines, qui pourraient confirmer son statut de vainqueur potentiel du Championnat d’Europe. Et Morata emmène ses enfants à l’école à Madrid, pas à Buraidah.

Dans l’ensemble, ce sont des jours heureux à juste titre pour le numéro 19 de l’Atlético.