Embracer Group achète les droits des films “Le Seigneur des Anneaux”, d’autres propriétés intellectuelles de Tolkien

Groupe d’embrasure de compagnie suédoise a déclaré jeudi avoir accepté d’acquérir Middle-earth Enterprises, qui détient des droits mondiaux sur les trilogies du film “Le Seigneur des Anneaux” et “The Hobbit” ainsi que d’autres propriétés liées aux livres de JRR Tolkien.

Embracer achète des entreprises de la Terre du Milieu auprès de la Saul Zaentz Company, qui détient les droits cinématographiques sur les travaux fantastiques depuis 1976.

Les sociétés n’ont pas divulgué les conditions financières de l’accord, qui donne à Embracer les droits sur les films, les jeux vidéo, les jeux de société, le merchandising, les parcs à thème et les productions scéniques liées aux œuvres de Tolkien.

“Je suis vraiment ravi que Le Seigneur des anneaux et Le Hobbit, l’une des franchises fantastiques les plus épiques au monde, rejoignent la famille Embracer”, a déclaré Lars Wingefors, fondateur et PDG de la société, dans un communiqué. “À l’avenir, nous sommes également impatients de collaborer à la fois avec les titulaires de licence externes existants et les nouveaux licences externes de notre portefeuille IP de plus en plus fort.”

L’achat faisait partie de six acquisitions par Embracer Group totalisant 6 milliards de couronnes suédoises (environ 572,8 millions de dollars).

Embraser Group est une entreprise axée sur les jeux et le divertissement avec une capitalisation boursière de 87,5 milliards de krona suédois (environ 8,36 milliards de dollars). La société a déclaré qu’elle prévoyait d’utiliser la propriété intellectuelle de Tolkien avec Asmodee, sa filiale de jeux de société et de cartes qui a déjà autorisé Tolkien IP, et Freemode, son nouveau groupe de divertissement et de jeux vidéo.

La société a déclaré qu’elle explorerait “des films supplémentaires basés sur des personnages emblématiques tels que Gandalf, Aragorn, Gollum, Galadriel, Eowyn et d’autres personnages des œuvres littéraires de JRR Tolkien”.

L’achat intervient avant la première de la série “Rings of Power” d’Amazon le 2 septembre. Amazon a dépensé près de 250 millions de dollars pour licencier les droits en 2017. Un film d’animation de Warner Brothers est attendu en 2024, et un jeu mobile d’Electronic Arts est également en préparation.

Les représentants du groupe Embracer n’ont pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de CNBC.