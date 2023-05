Embout pliable Sony Xperia Compact

Nous avons vu plus de smartphones pliables sortis l’année dernière à partir d’un plus grand nombre de marques et une nouvelle rumeur suggère que Sony se joindra également à son propre clapet pliable. La nouvelle rumeur est apparue dans un message de forum de Corée du Sud, bien que les informations partagées soient pour le moins troubles. La source affirme que nous verrons un clapet pliable haut de gamme de nouvelle génération de la série Xperia Compact.









Rendus CAO pliables du Xperia Compact

Selon les rumeurs, l’appareil viendrait sans écran de couverture, ce qui semble étrange car tous les autres téléphones pliables verticalement ont jusqu’à présent une sorte d’écran secondaire. Il n’y a pas d’autres informations sur les spécifications pour le moment, nous devrons donc attendre et voir si Sony envisage vraiment de raviver la série Xperia Compact en tant que coque pliable.

Via (en japonais)