SEOUL, Corée du Sud (AP) – Les restrictions relatives aux coronavirus qui ont considérablement limité ses apparitions publiques. Signaux d’alerte pour une économie en proie à des fermetures de frontières liées à une pandémie et à des catastrophes naturelles. Le départ imminent d’un président américain qui a déclaré être «tombé amoureux» de lui.

Alors que le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un est aux prises avec les défis les plus difficiles de son règne de neuf ans, il est sur le point d’ouvrir un énorme congrès du Parti des travailleurs au pouvoir le mois prochain pour essayer de gagner une plus grande loyauté publique à son égard et de définir de nouvelles politiques économiques et étrangères.

Bien que peu de gens remettent en question l’emprise de Kim sur le pouvoir, il y a encore de la place pour que les choses empirent, surtout si le monde ne parvient pas à trouver un moyen rapide de sortir de la crise du COVID-19. Cela prolongerait le verrouillage auto-imposé de la Corée du Nord et pourrait éventuellement créer les conditions d’une tempête économique parfaite qui déstabilise les marchés alimentaires et des changes et déclenche la panique parmi le public.

Le congrès, le premier en cinq ans, est le principal organe décisionnel du parti au pouvoir. Lors du congrès de 2016, Kim s’est mis en tête, réaffirmant son engagement à développer des armes nucléaires et annonçant un plan de développement économique ambitieux. Cinq ans plus tard, les experts disent que Kim n’a pas beaucoup d’autres options que de presser davantage sa population pour plus de patience et de travail.

«Quand nous entrons dans les détails, il n’y a vraiment rien de nouveau que le Nord pourrait présenter au congrès en termes de développement de son économie», a déclaré Hong Min, analyste à l’Institut coréen pour l’unification nationale de Séoul. «Le pays continuera à fermer ses frontières tant que la pandémie de COVID-19 se poursuivra et que les sanctions internationales persisteront, il n’y a donc pas de place visible pour une percée.»

Kim est entré cette année avec une déclaration de «percée frontale» contre la sanction des sanctions de l’ONU après que sa diplomatie à enjeux élevés avec le président Donald Trump se soit effondrée en 2019 suite au refus des États-Unis d’offrir un allégement étendu des sanctions en échange de mesures de dénucléarisation limitées.

Mais la conduite de Kim a fait face à un revers immédiat. Plus tard en janvier, la Corée du Nord a été contrainte de boucler ses frontières internationales, dont une avec la Chine – son plus grand partenaire commercial et bienfaiteur de l’aide – après l’émergence du COVID-19.

En raison de la fermeture de la frontière, le volume des échanges commerciaux de la Corée du Nord avec la Chine au cours des 10 premiers mois de cette année a chuté de 75%. Cela a conduit à une pénurie de matières premières qui a plongé le taux de fonctionnement de l’usine du Nord à son plus bas niveau depuis que Kim a pris le pouvoir à la fin de 2011, et à une multiplication par quatre du prix des aliments importés comme le sucre et les assaisonnements, a récemment déclaré l’agence d’espionnage sud-coréenne aux législateurs.

Pendant plusieurs mois, la Corée du Nord a également restreint l’utilisation du dollar américain sur les marchés, pour que sa monnaie locale, le won, s’apprécie fortement, ce qui a suscité de plus en plus de plaintes du public. Les autorités ont exécuté un négociant en devises de haut niveau à Pyongyang en octobre en tant que bouc émissaire, selon Ha Tae-keung, l’un des législateurs qui a été informé par le National Intelligence Service de Corée du Sud, ou NIS.

Lim Soo-ho, analyste dans un groupe de réflexion dirigé par le NIS, a déclaré que la Corée du Nord visait probablement à réaffirmer le contrôle du gouvernement sur les marchés au milieu de la pandémie. Il a déclaré qu’une telle mesure était vouée à l’échec car les gens n’échangeraient probablement qu’une partie de leurs économies en devises contre des won en prévision de la fin de la répression.

Lim a déclaré que si la pandémie de COVID-19 se poursuivait pendant la majeure partie de 2021, l’économie du Nord pourrait faire face à une crise sans précédent depuis une famine dévastatrice qui a tué des centaines de milliers de Nord-Coréens dans les années 1990.

Au cours du congrès du mois prochain, la Corée du Nord appellera probablement à une autre «percée frontale» pour renforcer sa force interne et construire une économie plus autonome. Mais tant que la pandémie se poursuivra, le Nord devra se contenter d’objectifs économiques modestes tout en se concentrant sur ses efforts anti-virus, a déclaré l’Institut d’études d’Extrême-Orient basé à Séoul dans un rapport.

La Corée du Nord a fermement affirmé être exempte de coronavirus, bien qu’elle ait déclaré avoir intensifié ce qu’elle a appelé les étapes anti-épidémiques «maximales». Les experts extérieurs sont très sceptiques quant à la déclaration de cas zéro virus dans le Nord, mais conviennent que le pays n’a pas connu d’épidémie généralisée.

«Pourquoi ont-ils augmenté leurs mesures anti-épidémiques s’ils n’ont vraiment pas eu de patients? Cela n’a aucun sens », a déclaré Kim Sin-gon, professeur au Korea University College of Medicine à Séoul. «Mais ils ont imposé un niveau plus élevé de mesures anti-virus que tout autre pays, il est donc probable qu’il n’y ait pas beaucoup de patients là-bas.»

L’infrastructure de santé publique de la Corée du Nord reste en ruine, de nombreux hôpitaux utilisant encore des équipements construits dans les années 1960 et 1970. Cela maintient les responsables nord-coréens vigilants car «ils savent qu’ils subiront d’énormes dégâts s’ils baissent un peu leur garde», a déclaré Kang Young-sil, analyste à l’Université des études nord-coréennes de Séoul.

Depuis le début de la pandémie, la Corée du Nord a isolé des personnes suspectées de symptômes de coronavirus, expulsé des ressortissants étrangers et aurait verrouillé une région après l’autre. Dans certaines mesures extrêmes détectées par Séoul, le Nord a interdit la pêche en mer, exécuté un fonctionnaire pour avoir enfreint les règlements sur l’entrée de marchandises en provenance de l’étranger et tué par balle et brûlé un fonctionnaire sud-coréen retrouvé flottant sur un objet dans les eaux proches des Corées. frontière maritime occidentale.

«La Corée du Nord est très sensible et nerveuse au milieu de la pandémie, et elle prend des mesures irrationnelles et bizarres», a déclaré Nam Sung-wook, professeur à l’Université coréenne de Corée du Sud.

Kim Jong Un, 36 ans, se recroqueville. Il est apparu en public 53 fois cette année pour observer des tests d’armes, visiter des zones touchées par des typhons et présider des réunions de haut niveau, selon le ministère de l’Unification de Séoul, contre une moyenne de 103 apparitions au cours des quatre dernières années.

Malgré les pourparlers nucléaires dans l’impasse, la Corée du Nord espérait probablement la réélection de Trump, qui a rencontré Kim à trois reprises, lui donnant sa légitimité tant désirée sur la scène mondiale. Trump a dit un jour qu’il avait échangé des «lettres d’amour» avec Kim et que «nous sommes tombés amoureux».

Au lieu du sommet descendant utilisé par Kim et Trump, le président élu Joe Biden voudra probablement que les négociateurs au niveau opérationnel règlent les détails et confirment l’engagement de dénucléarisation de la Corée du Nord avant de rencontrer Kim. La Corée du Nord n’est probablement pas non plus une priorité absolue pour Biden, qui fait face à plusieurs problèmes internes urgents tels que le coronavirus, une économie martelée par la pandémie et les disparités raciales.

Certains experts affirment que la Corée du Nord pourrait opter pour sa stratégie traditionnelle consistant à effectuer des tests de missiles pour attirer l’attention des États-Unis, comme elle l’a fait lors des précédentes périodes de transition présidentielle à Washington. D’autres s’attendent à ce que le Nord évite de grandes provocations qui pourraient réduire la perspective de négociations rapides avec l’administration Biden.

Les images satellite fournies par Maxar, une société d’imagerie satellitaire basée au Colorado, montrent des milliers de personnes rassemblées en formation sur la place principale de Pyongyang samedi, probablement en train de répéter pour les célébrations à venir. L’agence d’espionnage sud-coréenne a déclaré plus tôt que la Corée du Nord organiserait un défilé militaire en janvier pour démontrer sa force militaire ciblant l’administration Biden.

Le gouvernement de Kim a reconnu que les sanctions, la pandémie, les typhons et les inondations estivales qui ont anéanti les récoltes ont créé de «multiples crises». Mais les experts disent que la Chine aidera la Corée du Nord car elle ne laissera probablement pas son voisin souffrir d’une catastrophe humanitaire qui pourrait provoquer un afflux de réfugiés au-dessus de leur frontière.

« Kim a été battu par un double coup de poing – les sanctions de l’ONU et la pandémie de coronavirus », a déclaré Nam. « Mais la Chine est à ses côtés et le soutient. »