Embolo hante le Cameroun alors que la Suisse remporte une victoire cruciale

AL-WAKRAH, Qatar – La Suisse a parfaitement démarré sa campagne de Coupe du monde avec une victoire 1-0 contre le Cameroun au stade Al Janoub jeudi.

Le Cameroun a eu des occasions de prendre les devants en première mi-temps, mais c’est la Suisse qui a finalement sorti l’impasse à la 48e minute avec Breel Embolo terminant à bout portant.

La Suisse a eu de brillantes occasions d’ajouter à son décompte, mais a été contrecarrée par une remarquable défense de dernière minute.

Alors que le Brésil et la Serbie sont à l’affût de ces équipes, c’est la Suisse qui ira de l’avant avec confiance, tandis que le Cameroun a besoin de deux performances remarquables pour avoir une chance de se qualifier pour les huitièmes de finale.

Réaction rapide

1. L’attaquant d’origine camerounaise qui a ruiné les espoirs du Cameroun

La percée a finalement eu lieu au début de la seconde période. Le centre de Xherdan Shaqiri a trouvé Embolo à environ huit mètres et il a terminé confortablement devant le gardien Andre Onana. C’était le premier but d’Embolo en Coupe du monde et vous imaginez l’un des meilleurs moments de sa vie, mais les célébrations ont été en sourdine. Au lieu de cela, il a levé la main pour s’excuser – un signe de respect.

Embolo est né à Yaoundé, au Cameroun en 1997, mais a grandi à Bâle. Sa carrière de jeune l’a vu progresser dans les rangs pour faire partie de la première équipe du FC Bâle et il y a joué pendant deux saisons avant de rejoindre la Bundesliga.

Mais sa terre natale était un sujet dans le camp suisse cette semaine. Le capitaine Granit Xhaka a déclaré à la veille du match que les deux avaient parlé des racines d’Embolo, mais Xhaka a déclaré “qu’il est calme et qu’il appréciera le match”, ajoutant “j’espère qu’il marquera”. C’est exactement ce qu’il a fait.

Avant le match, les supporters camerounais donnaient une sérénade à l’un de leurs héros nationaux en la personne de Roger Milla, qui a reçu un prix spécial de la FIFA sur le terrain. Mais un peu plus d’une heure plus tard, ils se sont retrouvés à déplorer un attaquant qui s’est échappé alors qu’Embolo s’est retrouvé avec sa propre tranche d’histoire de la Coupe du monde.

Breel Embolo était réticent à célébrer après avoir marqué le but qui a vaincu le pays de sa naissance. Christian Charisius/alliance photo via Getty Images

2. Les espoirs du Cameroun ne tiennent qu’à un fil

Groupe G généraliste O ré L GD STP 1 – Brésil 0 0 0 0 0 0 2 – Cameroun 0 0 0 0 0 0 3 – Serbie 0 0 0 0 0 0 4 – Suisse 0 0 0 0 0 0 Les deux premiers pays se qualifient pour les huitièmes de finale

Avec le Brésil et la Serbie rejoignant ces deux équipes dans le groupe G, c’était un match tellement important. Trois points et ils sont toujours en lice pour les KO, mais une défaite signifie que le Cameroun devra produire deux des plus grandes performances de ces derniers temps s’il veut se qualifier pour les huitièmes de finale.

Ils ont eu leurs chances après avoir dominé la première mi-temps et Eric Maxim Choupo-Moting était au centre de la plupart de ce qu’ils ont bien fait, mais aussi au milieu de leurs occasions gâchées. La star du Bayern Munich n’a pas été en mesure de dépasser le gardien Yann Sommer au but, tandis que Bryan Mbeumo a également enregistré un effort avec Karl Toko Ekambi qui a fait exploser le rebond. Et ils ont également eu deux occasions gâchées par le brillant défenseur de Silvan Widmer.

Le Cameroun avait été l’équipe dominante, mais leur manque de pointe leur a coûté cher et une fois que la Suisse a pris de l’avance, ils ont pu contrôler confortablement le reste du match et auraient dû étendre leur avance, mais pour une défense brouillée remarquable d’Onana, Andre -Frank Zambo Anguissa et l’exceptionnel Jean-Charles Castelletto.

Au cours des 14 derniers matches de Coupe du monde où le Cameroun a pris du retard, il n’a jamais réussi à le récupérer pour une victoire. Et alors que le premier tour des matchs tire à sa fin, nous attendons toujours un but de l’un des quatre pays africains, avec le Ghana pour compléter le set plus tard jeudi. Nous avons vu tous les quatre sortir des blocs en première mi-temps, mais incapables de prendre pied sur un but. Le Sénégal n’a pas réussi à vaincre les Pays-Bas lundi, perdant finalement 2-0. La Tunisie a tenu le Danemark en échec 0-0 mardi, suivi du Maroc mercredi contre la Croatie. Et puis le Cameroun n’a pas réussi à dépasser la Suisse jeudi.

3. La Suisse doit s’améliorer pour s’en sortir

La défense du Cameroun a été lamentable pour le vainqueur de la Suisse. Embolo était complètement banalisé au milieu, avec Nicolas Nkoulou surpris en train de regarder le ballon. Et sans un brillant arrêt d’Onana, Ruben Vargas aurait dû ajouter une seconde presque identique 18 minutes plus tard.

La victoire est tout ce qui comptait pour la Suisse, mais ils avaient l’air d’une équipe moins impressionnante que la somme de leurs parties. Bien qu’il y ait eu des éclairs de classe de la part de Xhaka, Shaqiri et Vargas, leur produit final n’était pas assez bon et ils ne peuvent pas compter uniquement sur une contre-attaque contre la Serbie et le Brésil s’ils veulent progresser. Et bien qu’Embolo ait obtenu leur gagnant, ils ont besoin de beaucoup plus de lui. Il y avait des moments où il avait besoin de trop de touches pour se préparer, et à ce moment-là, le ballon lui avait été volé. Leur défense a également semblé fragile à certains moments, nécessitant un brouillage paniqué à l’arrière pour empêcher le Cameroun de percer.

Le gardien camerounais Andre Onana n’a rien pu faire pour empêcher le tir de Breel Embolo. Claudio Villa/Getty Images

Notes des joueurs

Suisse: Sommer 7, Widmer 7, Elvedi 6, Akanji 6, Rodriguez 7, Xhaka 6, Freuler 8, Sow 6, Vargas 5, Shaqiri 7, Embolo 7

Sous-titres : Frei 6, Okafor 6, Seferovic 6, Rieder 6, Comert 6

Cameroun: Onana 7, Fai 5 , Nkoulou 5, Castelletto 8, Tolo 5, Hongla 6, Gouet 6, Anguissa 6, Mbuemo 6, Ekambi 5, Choupo-Moting 6

Sous-titres : Ondoua 6, Aboubaker 6, Nkoudou 6, Moumi Ngamaleu 6

Meilleurs et pires interprètes

MEILLEUR : Remo Freuler

Dicté bien jouer au milieu de terrain et a bien fait de rassembler la place devant les quatre arrières avec Xhaka et Sow plus haut.

Le pire : Karl Toko Ekambi

Ekambi avait la meilleure chance du Cameroun du match et n’a pas réussi à se convertir car Widmer l’a retiré du match.

Faits saillants et moments marquants

Breel Embolo met la Suisse en tête et décide de ne pas fêter son but contre le Cameroun, son pays natal 🙌 pic.twitter.com/7amWCNa9kD – Football FOX (@FOXSoccer) 24 novembre 2022

Après le match : Ce que les joueurs et les managers ont dit

L’entraîneur camerounais Rigobert Song à propos d’Embolo : “Ça rend les choses plus difficiles mais c’est le jeu. Nous sommes tous fiers de notre pays – vous avez vu qu’il n’a pas fêté son but – mais cela fait partie intégrante du sport. Je suis heureux et fier de lui parce que je pense qu’il joue pour l’équipe nationale suisse, j’aurais aimé qu’il soit à mes côtés, mais ce n’est pas comme ça que ça s’est passé, c’est la vie.

« Je crois que dans le football de haut niveau, il faut savoir rebondir. En 1990, le Cameroun a battu l’Argentine, mais l’Argentine est allée en finale, donc tout est possible. On croit en ce rêve et je crois au prochain match. sera décisif et c’est là que nous devrons mettre notre argent où notre bouche est avec cette génération.”

Statistiques clés (fournies par ESPN Stats & Information)

Le Cameroun a maintenant la deuxième plus longue séquence de défaites de l’histoire de la Coupe du monde, après avoir perdu huit matchs de suite. Le Mexique est en tête de liste avec neuf défaites consécutives entre 1930 et 1958.

Embolo n’est pas le premier joueur à marquer contre son pays natal lors d’une Coupe du monde. Par coïncidence, c’était auparavant un autre joueur suisse puisque Fredy (Alfred) Bickel a marqué contre l’Allemagne lors de la Coupe du monde de 1938. Bickel est né à Eppstein, en Allemagne.

Suivant

Suisse: Une victoire dans ce match était la clé pour les Suisses, car c’est l’un des prochains favoris du tournoi pour eux. Ils affronteront le Brésil à Doha lundi, avant de terminer leur campagne de groupe contre la Serbie à Doha vendredi prochain dans ce qui devrait être décisif pour la qualification.

Cameroun: La nation africaine y est maintenant confrontée et devra presque certainement battre la Serbie à Al Wakra lundi pour avoir une chance réaliste de se qualifier. Ils terminent la phase de groupes contre le Brésil à Lusail vendredi.