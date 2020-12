PHILADELPHIE: Joel Embiid a récolté 29 points, 16 rebonds et une peur lorsqu’il a brièvement quitté le match avec une blessure, menant les 76ers de Philadelphie devant les Raptors de Toronto sans victoire 100-93 mardi soir.

Embiid avait tout Philadelphie retenu son souffle lorsque le grand homme est parti avec une sorte de blessure à la jambe. Il est descendu au début du troisième quart et a saisi l’arrière de sa jambe droite en se levant. Embiid, qui a raté la défaite de dimanche contre Cleveland avec une raideur au dos, s’est dirigé avec précaution vers les vestiaires. Le président de l’équipe, Daryl Morey, et le directeur général, Elton Brand, ont sauté de leurs sièges côté cour et ont immédiatement frappé les vestiaires pour vérifier leur centre All-Star.

Embiid est revenu quelques minutes plus tard et est revenu dans le match avec les Sixers à 11. Il a coulé 14 de 16 lancers francs autant de coups que Toronto (12 sur 14) pour garder les Sixers dans celui-ci.

Tobias Harris avait 26 points et 11 rebonds pour aider Embiid lors d’une nuit où les Sixers ont tiré seulement 38% du sol.

Kyle Lowry a marqué 24 points pour les Raptors. Pascal Siakam et OG Anunoby en avaient chacun 20.

Lowry, natif de Philly et ancien vedette de Villanova, avait déclaré que les Raptors devaient comprendre cela après un départ de 0-2, et une avance de 14 points en seconde période aurait dû être suffisante pour résoudre leurs premiers problèmes.

Au lieu de cela, ils ont perdu la tête de l’une des manières les plus étranges possibles. Aron Baynes a semblé frapper un faux 3 avec le chronomètre des tirs sur le point d’expirer pour une avance de 90-87. Embiid a raté un lancer franc lorsque les officiels ont arrêté le match et ont jugé que le chronomètre des tirs était en fait expiré et que les points de Baynes ont été effacés du tableau. Embiid a effectué un deuxième lancer franc et les Sixers en ont soudainement mené un.

Seth Curry a réussi un 3 du haut de l’arc qui a poussé les 76ers à 96-91 et les a aidés à passer à 3-1.

Ben Simmons, qui avait 11 points et 13 rebonds, a plaisanté avant le redémarrage la saison dernière en disant qu’il espérait que des huées se retrouveraient dans la bulle si les Sixers jouaient mal pour vraiment refléter l’atmosphère de Philly.

Simmons et les Sixers auraient été hués du terrain si les fans avaient été autorisés à assister à une catastrophe de la première mi-temps. Simmons et Embiid ont été horribles du sol, un départ combiné de 2 sur 11 qui a permis à Toronto de prendre une avance de 11 points. Embiid avait effectué les neuf lancers francs pour au moins garder Philly compétitif.

Les Sixers sont remplis de joueurs unidimensionnels qui ont du mal à obtenir leur propre seau. Au cours de la troisième année, Simmons continue d’exaspérer les fidèles avec son énorme talent éclipsé par son désir de tirer au-delà de 15 pieds. Simmons a été lancé dans des rumeurs commerciales, Morey a déclaré que Simmons n’était pas sur la table, mais un autre tireur dominant aiderait sûrement les 76ers.

TIP-INS

Raptors: L’entraîneur Nick Nurse a déclaré que la partie la plus difficile de l’adaptation à la vie à Tampa, en Floride, est de trouver où se trouvent les collations à l’intérieur de l’arène. Mais jusqu’ici, tout va bien pour les Raptors de Toronto devenus Tampa. Il y a beaucoup de bons côtés, dit Nurse. Tout le monde aime le temps. Cela semble mettre un sourire sur les visages de tout le monde autour de l’organisation. … C Chris Boucher a marqué 22 points, a obtenu 10 rebonds et sept tirs bloqués samedi contre San Antonio. Il a joué 5 minutes contre les Sixers.

76ers: Embiid a eu au moins 20 points et 10 rebonds dans chacun des trois premiers matchs. Il l’a également fait en 2018 et avant lui, aucun 76er n’avait franchi cette étape modérée depuis Charles Barkley en 1986.

SUIVANT

Raptors: accueillez les Knicks jeudi.

76ers: Jouez jeudi à Orlando.

___

