SACRAMENTO, Californie: Joel Embiid a récolté 25 points, 17 rebonds et a aidé les 76ers de Philadelphie à augmenter l’intensité défensive au quatrième quart pour battre les Sacramento Kings 119-111 mardi soir.

Tobias Harris et Seth Curry ont chacun ajouté 22 points alors que les Sixers ont utilisé une course de 10-0 pour prendre le contrôle du match au quatrième et gagner pour la sixième fois en sept matchs.

Les Kings ont pris une avance de 99-97 sur un layup par Harrison Barnes avec 7:26 à faire, puis n’ont pas marqué à nouveau pendant près de trois minutes, manquant sept tirs consécutifs et commettant un chiffre d’affaires.

Shake Milton a égalisé le match avec un lay-up, puis Harris et Milton ont frappé 3 points pour mettre Philadelphie en avance de six points. Embiids deux lancers francs ont fait 107-99 et les Sixers ont tenu bon à partir de là pour casser Sacramentos quatre victoires consécutives.

DeAaron Fox a mené les Kings avec 34 points et 10 passes. Buddy Hield a ajouté 21 points et Marvin Bagley III en avait 17.

Les Sixers ont pris une avance de 14 points au début du deuxième quart avant que les Kings ne réagissent et montent 66-61 sur 3 points successifs de Fox, Hield et Tyrese Haliburton en moins d’une minute.

Sacramento menait 71-66 à la pause et le match est resté serré jusqu’à la fin.

TIP-INS

76ers: Embiid est retourné brièvement aux vestiaires au troisième quart avant de revenir. … Les Sixers ont été appelés pour un retard technique du match avec 1:01 à faire après avoir reçu un avertissement plus tôt dans le match.

Kings: Fox a récolté 15 points et cinq passes au premier quart, la deuxième fois cette saison, il a atteint ces marques en une seule période après avoir récolté 16 points et cinq passes au troisième quart contre la Nouvelle-Orléans le 17 janvier. les joueurs à le faire même une fois cette saison sont Dallas Luka Doncic et Phoenixs Chris Paul. … L’entraîneur Luke Walton a déclaré que G DaQuan Jeffries est sur le point de revenir d’une entorse à la cheville qui l’a mis à l’écart toute la saison.

SUIVANT

76ers: Visitez Portland jeudi soir.

Kings: Hébergez Orlando vendredi soir.

