Embellissez votre espace avec ces intérieurs d’automne préférés – National

Que votre décoration d’automne soit chargée de tartan vert et de chandeliers géants ternis avec une touche de Highland Fling (moi) ou qu’elle soit organisée, un peu épurée et étiquetée comme une folle après un été en cavale (moi aussi), il y a de fortes chances que vous ayez envie de ce nouveau départ. Entre la rentrée scolaire, les anniversaires de la Vierge et l’adaptation au bain de glace d’un nouvel emploi du temps, un peu de chaleur et quelques touches de design astucieuses font beaucoup de bien à cette période de l’année. Réveillez-nous à la fin du mois de septembre !

Les miroirs sont un sujet délicat, car la plupart d’entre nous s’habituent à se contenter de ce que nous avons déjà et se concentrent sur les pièces plus petites et plus faciles à remplacer. Mais je vous promets que c’est une nouveauté qui mérite d’être explorée. Peut-être s’agit-il de votre espace de rangement convoité (il doit être sur toute la longueur !) ou de quelque chose de chic à la porte d’entrée (comprenez : un vérificateur de maquillage de dernière minute !). Le bon réflecteur au bon endroit peut changer complètement la donne.

J’adore les lignes modernes et apaisantes de ce miroir de forme organique.

Je viens d’installer un miroir en arc sur toute la longueur dans mon dressing et je n’ai aucune idée de comment j’ai pu survivre avant son arrivée triomphale. C’est l’intersection parfaite entre style et praticité.

Également disponible dans une version noyer plus foncé, le miroir en bois Dainah apporte une touche apaisante et sophistiquée à presque tous les espaces.

Je viens de recouvrir mon home-studio d’un papier peint autocollant noir et doré de taille moyenne, décoré de roses découpées au laser. Facile à appliquer, très théâtral et artistique à la fois, cette astuce éprouvée est une véritable autoroute vers un style professionnel.

Conseil d’initié ? Une toile de fond débordant de fleurs aux tons de bijoux rehaussera votre espace en un clin d’œil.

Si vous n’avez pas envie d’un tableau qui colle à la peau, pas de problème. Un tableau rempli de pivoines est une alternative tout aussi fantaisiste.

Pamela Anderson et son retour sur l’île de Vancouver ont eu un impact profond sur ma sensibilité au design ces derniers temps (j’habite non loin d’elle, au bout de la route). Imprégnée d’éléments de design naturels et d’un charme rétro, elle nous rappelle que l’acte de créer le sentiment La création d’un sanctuaire côtier est possible presque partout.

Un livre de cuisine axé sur les recettes du cœur – inscrivez-vous !

Il y a quelque chose d’indescriptiblement charmant dans un pichet en verre vert bouteille à parois épaisses.

Je suis complètement obsédée par les fines rayures rose poudré de ce coussin en coton. Et regardez comme c’est cool avec ces carreaux noirs !

