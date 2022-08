Embellissement de la ville de tentes : le jardin communautaire fournit des aliments frais aux résidents du camp de Kelowna

La beauté et la nutrition abondante s’épanouissent autour de la « ville des tentes » de Kelowna.

Debbie, une résidente du campement populaire le long du chemin de fer, est le cerveau derrière le jardin communautaire en fleurs. Elle a innové après avoir reçu quelques semis. Depuis, le jardin a grandi abondamment.

Garth, son partenaire, est le « muscle » derrière le projet et Kismet, son chiot, fournit des câlins.

Garth, le « muscle » du jardin communautaire (Jacqueline Gelineau/Capital News)

“Quand je l’ai mentionné pour la première fois au règlement, ils ont en quelque sorte roulé des yeux vers moi”, a déclaré Debbie. “Maintenant qu’ils l’ont vu, ils sont plus à bord.”

Debbie espère qu’en « embellissant » le campement, les gens commenceront à voir l’humanité de ceux qui vivent l’itinérance.

« Ils ne nous voient pas comme des personnes », a déclaré Debbie.

Elle a dit que sa communauté peut entendre les remarques dégradantes que font les piétons en passant, et cela les blesse.

“Peut-être que si nous le rendions plus joli ici, cela donnerait aux gens de quoi être fiers… et les gens nous verraient comme des humains.”

Debbie et son chiot, Kismet, au campement des sans-abri Kelowna Rail Trail (Jacqueline Gelineau/Capital News)

Elle a dit qu’il y a eu une grande implication de la communauté dans le projet et que les résidents ont apprécié les fleurs et les produits du jardin.

Au cours de l’entrevue à la « ville des tentes », les résidents du campement se sont approchés de Debbie pour demander des directives sur la récolte des légumes et pour demander la permission d’ajouter leurs propres plantes.

Elle a dit qu’avoir un projet productif sur lequel travailler, comme un jardin, donne aux gens un but, ce qui est bénéfique pour la santé mentale.

“Lorsque vous n’avez rien à faire, cela peut devenir destructeur.”

Debbie espère cultiver encore plus de produits l’année prochaine. Cette année, le jardin bénéficie d’une récolte de courgettes, de chou frisé, de tomates, de fraises et de chou-fleur, pour n’en nommer que quelques-uns.

Elle souhaite donner aux résidents un accès accru à des aliments frais et sains, comme des légumes, car les aliments donnés sur lesquels les résidents du campement comptent sont généralement transformés et non périssables.

Debbie cultive également un assortiment de fleurs, plantées autour des légumes. Garth est généralement chargé d’arroser les plantes, une tâche ardue pendant les étés chauds avec une seule fontaine à eau à utiliser.

(Jacqueline Gélineau/Capital News)

Au printemps prochain, elle aimerait organiser un échange de plantes où les habitants pourraient échanger des boutures de plantes prolifiques pour élargir leur variété de jardin.

Après avoir reçu une brassée de produits fraîchement cueillis, Capital News rapporte que les courgettes et les tomates sont délicieuses.

