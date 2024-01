Embaucher Antonio Pierce ne suffit pas. Mais c’est peut-être un début.

Dan Campbell était une blague au début. Le ligne des rotules il a abandonné lorsqu’il a été annoncé comme nouvel entraîneur-chef des Lions de Détroit en 2021 était un mème viral. Les gens se moquaient de lui Commande Starbucks. Tous ses tropes d’entraîneur et mots à la mode n’étaient que des bruits familiers. Campbell a retenu l’attention de tous, mais rien n’a changé tout de suite. Les Lions ont remporté trois matchs lors de leur première saison avec une attaque parmi les 10 dernières et une défense parmi les trois dernières. C’était une équipe plus coriace et plus compétitive, mais c’étaient toujours les mêmes vieux Lions dans la colonne victoires-défaites.

Ensuite, Campbell a licencié le coordinateur offensif Anthony Lynn pendant l’intersaison et a promu Ben Johnson. Au cours des deux années où Johnson a appelé à des jeux, Detroit a la cinquième meilleure attaque par EPA par drive et la troisième meilleure pour les points marqués. Johnson a corrigé Jared Goff, qui était largement considéré comme un QB de pont. Les Lions ne célèbrent pas leur première victoire en séries éliminatoires en 32 ans avec « Ja-red Goff ! Ja-Red Goff ! chante sans Johnson. La ligue l’a remarqué. Johnson a eu trois entretiens avec l’entraîneur-chef pendant l’intersaison immédiatement après la résurrection offensive des Lions en 2022, et maintenant il a cinq alignés cette intersaison.

Les Raiders de Las Vegas auraient pu chercher à reproduire le succès des Lions en embauchant Johnson. Au lieu de cela, ils ne l’ont même pas interviewé ; les Raiders ont embauché leur version de Campbell, Antonio Pierce, un joueur de longue date de la NFL avec neuf matchs d’expérience d’entraîneur-chef par intérim.

Donc de nombreux entraîneurs qui ont déjà travaillé avec Pierce ont fait l’éloge sa mentalité, ses compétences en leadership et sa capacité à communiquer avec les joueurs. Ce sont en grande partie les mêmes choses qui ont été dites à propos de Campbell lors de son embauche. Pierce est un motivateur sans fioritures. Il dit tout ce que les joueurs veulent entendre, et les joueurs veulent faire de leur mieux pour lui.

Les Raiders ont remporté cinq de leurs neuf derniers matchs sous la direction de Pierce, qui a été promu entraîneur des secondeurs après le licenciement de Josh McDaniels à Halloween. Cette course comprenait un clou de 42 points dans le cercueil de l’entraîneur-chef des Chargers de Los Angeles, Brandon Staley, et une victoire surprise contre les Chiefs de Kansas City le jour de Noël. Pierce a galvanisé un vestiaire et un staff technique qui avait pratiquement abandonné. Pour la première fois depuis longtemps, les Raiders jouaient un ballon inspiré et semblaient se forger une identité, une identité de ténacité et de fierté– et le propriétaire Mark Davis a sauté sur l’occasion pour que cela reste ainsi.

Pierce devient le deuxième entraîneur embauché ce cycle, rejoignant Jerod Mayo de la Nouvelle-Angleterre, qui, comme Piece, est un ancien secondeur de la NFL qui a été promu de l’intérieur et, comme Pierce, a été embauché sans trop de recherche. Il y a deux ans, Davis a déclaré que le processus qui a conduit à l’embauche de McDaniels et du directeur général Dave Ziegler était « exhaustif » et « approfondi ». Celui-ci, probablement moins.

Plutôt que de poursuivre des joueurs offensifs célèbres comme Johnson, Dave Canales de Tampa ou Frank Smith de Miami, ou des coordinateurs défensifs respectés comme Mike MacDonald de Baltimore, Lou Anarumo de Cincinnati, Dan Quinn de Dallas, ou des entraîneurs-chefs confirmés comme Bill Belichick, Mike Vrabel, ou, bon sang. , même Jim Harbaugh, Davis a limité le nombre d’entretiens à seulement trois candidats : Pierce, l’entraîneur adjoint de longue date de la NFL, Kris Richard, et l’ancien entraîneur-chef des Vikings du Minnesota, Leslie Frazier. Ni Richard ni Frazier n’ont été entraîneurs en 2023, ils ont donc été autorisés à rencontrer Davis pour des entretiens en personne plus tôt dans la semaine. (Interroger Richard et Frazier, qui sont noirs, en personne, a permis aux Raiders de se conformer à la règle Rooney.)

Les meilleurs entraîneurs de la NFL gagnent l’adhésion des joueurs et de leur personnel en gagnant. Les entraîneurs des joueurs comme Campbell et Pierce peuvent créer l’adhésion dès le départ, avant même que les victoires ne commencent à s’accumuler. Ce zag a fonctionné pour les Lions, peut-être l’une des rares franchises catastrophes plus importantes que les Raiders de ce siècle. Davis ferait mieux d’espérer que cela fonctionnera pour Pierce à Las Vegas.

Pierce ne peut pas le faire tout seul. Lui et le nouveau directeur général, qu’il s’agisse de l’actuel directeur général par intérim Champ Kelly ou d’un candidat extérieur, seront inextricablement liés. Ils seront chargés de moderniser (ou de faire exploser) une salle limitée de quart-arrière, qui comprend la recrue de quatrième ronde Aidan O’Connell et très bien payé le vétéran Jimmy Garoppolo. Campbell et le directeur général des Lions, Brad Holmes, ont démoli les leurs, échangeant Stafford contre Goff, un futur choix de troisième ronde et deux futures premières. Ensuite, le duo des Lions s’est lancé dans une frénésie d’ajout de talents via le repêchage et l’agence libre, ce que les Raiders n’ont pas réussi à faire de manière constante depuis leur défaite au Super Bowl en 2003.

La personne que les Raiders embaucheront au poste de directeur général aura besoin d’une course à la Holmes pendant plusieurs intersaisons pour redresser le navire à Las Vegas, et Pierce aura besoin de sa version de Johnson et d’autres entraîneurs de haut vol dans son équipe. Retenir le coordonnateur défensif Patrick Graham est un début, puisque les Raiders se sont classés 27e pour les points alloués par entraînement au cours des semaines 1 à 8 sous McDaniels ; ils se sont classés deuxièmes dans la même statistique au cours des semaines 9 à 18.) Graham réengagement envers les joueurs sous la direction de Pierce, et les joueurs ont répondu présents.

Et c’est peut-être tout ce qui compte. Parler la langue des joueurs, installer un mini panier de basketendossant – approuver matchs de lutteet allumer les cigares de la victoire peut faire toute la différence quand tout va mal. Et, mon garçon, les Raiders sont nuls.

Les Raiders n’ont pas gagné un match éliminatoire depuis 21 ans ; seuls les Dolphins de Miami (23) ont une séquence active plus longue. Le différentiel de points des Raiders au cours des 20 dernières saisons est négatif de 1 814, soit plus de 300 points. pire que les Browns de Cleveland, 31e. Et les Browns sont la seule équipe à avoir subi plus de défaites que les Raiders au cours de la même période de deux décennies. Pierce et Kelly seront chargés de redresser une équipe qui tente de se redresser encore et encore depuis plus de 20 ans. Aucune équipe de la NFL n’a eu plus d’entraîneurs-chefs que les Raiders (13) au cours de ce millénaire, et c’est sans compter les deux séjours distincts de Jon Gruden (1998-2001 ; 2018-21). McDaniels n’était que le dernier désastre en date d’une série incessante de désastres. Je devrais le savoir.

« RUSS-ELL ! » « RUSS-ELL ! » « RUSS-ELL ! »

J’avais 13 ans. Bien sûr, je l’ai chanté aussi. Jamarcus Russell était le quarterback du futur. Le numéro de 2007. Le premier choix global était le sauveur des Raiders qui attendait dans les coulisses. (Un homme plus âgé qui portait un costume d’Elvis argenté et noir à chaque match et achetait de l’herbe à mon père me l’a dit !) Russell allait mettre fin à l’ère Kerry Collins-Andrew Walter-Aaron Brooks-Daunte Culpepper-Josh McCown. . Mon père et moi, deux tristes détenteurs d’abonnements de saison, ainsi que tous les autres fans des Raiders, avons scandé le nom de Russell au Oakland Coliseum jusqu’à ce qu’il fasse ses débuts lors de la 13e semaine de sa saison recrue.

Simulation de jeu d’action à Justin Fargas, déploiement et frappe de 16 verges en mouvement vers le receveur large Jerry Porter le long de la ligne de touche. C’était la première pièce de Russell. Le rugissement de la foule était probablement la chose la plus forte que j’aie jamais entendue de ma vie jusqu’à ce moment-là. J’ai pleuré des larmes de joie pendant une seconde.

Tu connais la suite de l’histoire. Russell a quitté la ligue en trois ans et s’est consolidé comme l’un des plus gros échecs de l’histoire de la NFL. Les Raiders ont continué à manquer de quarts, d’entraîneurs et de tout choix au repêchage sur lequel ils pouvaient mettre la main. Le roulement du personnel d’entraîneurs et de l’effectif était sans précédent. Beaucoup de choses ont changé, mais les résultats sont restés les mêmes. La seule constante était l’échec (et les fans des 49ers qui me harcelaient à l’école).

Dans cette période d’obscurité, il y a eu d’autres « RUSS-ELL ! » des moments. D’autres héros flash-in-the-pan avec des capes argentées et noires qui ont échoué. Tom Cable, un autre entraîneur-chef par intérim devenu entraîneur-chef, a été très apprécié par les fans pendant un bref instant après avoir frappé un entraîneur adjoint au visage en 2009 et obtenu une fiche de 8-8 en 2010. Cette même saison, le quart-arrière compagnon Bruce Gradkowski a battu les Raiders. coeurs des fans avec un victoire de retour contre les Steelers de Pittsburgh. Un autre quart-arrière compagnon, Jason Campbell, a connu des moments en 2010 et 2011. Le receveur large Jacoby Ford a eu un moment. Jack Del Rio j’y suis allé pour deux cette fois-là. Le quart-arrière Derek Carr a organisé une saison de calibre MVP (avant de se casser la jambe la veille de Noël sur le seul sac du plaqueur gauche autorisé par Donald Penn toute la saison) en 2016. Gruden a au moins bien joué la carte de la nostalgie avant de démissionner après Le New York Times des courriels détaillés de lui utilisant un langage homophobe et misogyne. Rich Bisaccia, un autre entraîneur-chef par intérim, a remporté un match de la semaine 18 contre les Chargers de Los Angeles pour assurer un match éliminatoire contre les Bengals de Cincinnati en 2021 (J’y étais aussi!). Tant de moments différents, et rien à montrer.

Pierce a conquis les joueurs. Il a rapidement établi un Voie des pillards les gens ne savaient pas qu’il existait encore. Il a fumé des cigares qu’aucun entraîneur-chef des Raiders n’a fumé depuis plus de 20 ans. Son interprétation de l’emblématique «RAIDERS« Le cri de guerre est aussi puissant que tous ceux que j’ai entendus auparavant. Mais je l’ai déjà entendu, de la même manière que j’ai entendu « CA-BLE », « BRUUUCE » et « RUSS-ELL ». Vous êtes un héros jusqu’à ce que vous ne le soyez plus. Raider Nation maudira le nom de Pierce aussi rapidement qu’ils l’ont acclamé s’il ne gagne pas, et il ne gagnera pas uniquement grâce aux vibrations. Pierce est plus qu’un simple soundbyte. Il représente en grande partie ce que Campbell représente pour les Lions. Mais ce n’est pas suffisant. Pierce ne gagnera pas sans talent au niveau des joueurs et du staff et culture. En attendant, il n’est qu’un autre instant.