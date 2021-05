Embaucher 266K alors que les bordures COVID se sont allégées

Les employeurs ont ajouté 266 000 emplois décevants en avril, alors même que le nombre de nouveaux cas de COVID-19 est resté faible, que davantage d’États ont levé les contraintes et que les vaccinations se sont accélérées.

Les gains sont bien en deçà des prévisions dans le cadre d’une reprise qui devrait se renforcer tout au long de l’été, avec un million d’emplois ou plus ajoutés chaque mois.

Le taux de chômage est passé de 6% à 6,1%, car une forte augmentation de la population active – le nombre d’Américains travaillant ou recherchant un emploi – a plus que compensé de solides gains d’emploi, a déclaré vendredi le ministère du Travail.

Les économistes avaient estimé que 995 000 emplois avaient été ajoutés le mois dernier, selon une enquête Bloomberg. Au lieu de cela, les gains pour février et mars ont été révisés à la baisse d’un total de 78 000, avec le blockbuster de mars 916 000 ajouts ramenés à 770 000.

Les économistes ont proposé diverses raisons possibles à la mauvaise performance, notamment la pénurie de main-d’œuvre, un abandon des industries qui prospéraient pendant que les Américains restaient chez eux pendant la pandémie, les grognements de la chaîne d’approvisionnement et les problèmes d’ajustement saisonnier des chiffres bruts par le travail.

Les loisirs et l’hôtellerie, qui comprennent les restaurants et les bars – l’industrie la plus durement touchée par les pertes salariales – ont continué de se redresser, créant 331 000 emplois. Mais d’autres secteurs ont eu de faibles performances.

Là où les emplois ont été supprimés

Les services professionnels et commerciaux ont perdu 79 000 emplois, les agences de dotation ayant supprimé 111 000 postes. Le transport et l’entreposage, qui ont explosé lorsque les Américains sont restés à la maison et ont commandé des biens et des services en ligne pendant la crise, ont supprimé 74 000 emplois. Le commerce de détail a perdu 15 000 emplois; hangar de fabrication 18 000; et l’emploi dans la construction est resté inchangé après un gain massif le mois précédent.

«Certains éléments suggèrent que cela représente en partie un changement structurel… avec des pertes concentrées dans des secteurs associés à l’activité en ligne et des emplois qui peuvent avoir été temporaires pendant la pandémie», a écrit l’économiste Leslie Preston de TD Economics dans une note aux clients.

Le secteur public a ajouté 48 000 emplois. De plus en plus d’écoles rouvrent pour des cours en personne, ce qui renforce l’emploi dans l’enseignement public local, ce qui a ajouté 31 000 emplois. Cela permet également à plus de parents de retourner sur le marché du travail.

La croissance de l’emploi devrait encore exploser dans les mois à venir. Oxford Economics estime qu’un record de 8 millions d’emplois seront ajoutés cette année.

Les nouveaux cas de COVID sont restés stables à un faible niveau jusqu’en avril, tandis que l’augmentation des vaccinations a conduit plus d’États à lever les limites de capacité dans les restaurants et autres entreprises. Environ un tiers de la population américaine a été entièrement vacciné, selon les Centers for Disease Control and Prevention. Cela a incité les restaurants et autres points de vente à rappeler davantage de travailleurs en congé ou à accélérer le recrutement.

Les licenciements temporaires et permanents augmentent

Mais après avoir chuté régulièrement tout au long de la crise sanitaire, le nombre d’Américains mis à pied temporairement a augmenté de 88 000 à 2,1 millions le mois dernier, ce qui suggère que certaines entreprises ont continué à licencier des travailleurs alors même que d’autres ont réembauché du personnel. Environ 21% des chômeurs ont déclaré être mis à pied temporairement, ce qui est pratiquement inchangé par rapport au mois précédent. Cela signifie que de nombreux travailleurs pourraient encore être ramenés à leurs anciens emplois.

Les rangs des Américains licenciés de façon permanente ont augmenté de 97 000 à 3,5 millions et représentent une cicatrice plus durable pour l’économie.

L’embauche devrait encore augmenter fortement ce printemps et cet été. Les États rouvrent au moment même où les ménages bénéficient de gains de revenus massifs qui ont gonflé les dépenses. Les Américains sont affligés de deux séries de chèques de relance du gouvernement – totalisant 2000 dollars pour chaque individu – déboursés depuis décembre et de prestations de chômage améliorées dans le cadre de 2,8 billions de dollars d’allégement COVID.

Mais de nombreux employeurs affirment que les prestations de chômage – y compris un supplément fédéral de 300 $ – contribuent à leur plus gros problème: une pénurie de travailleurs malgré un chômage qui reste historiquement élevé. Le resserrement aurait pu jouer un rôle dans le maintien des gains d’emplois en avril.

«Les données d’aujourd’hui ont rendu beaucoup plus facile de faire valoir que la réouverture des allocations de chômage améliorées de 300 $ / semaine dans le projet de loi de secours de mars a réduit l’offre de main-d’œuvre», a écrit Ian Shepherdson, économiste en chef de Pantheon Macroeconomics, dans une note de recherche. « Les prestations devraient expirer en septembre, mais peut-être que les gens pensent que les emplois seront tout aussi faciles à trouver alors qu’ils le sont maintenant, alors pourquoi prendre un emploi aujourd’hui? »

Pénuries de travailleurs

Kyle Ewing, président de TerraSlate, qui fabrique et imprime des menus imperméables et d’autres produits, affirme que les revenus ont augmenté de 55% le mois dernier par rapport à février, car davantage d’États ont autorisé les restaurants à augmenter les limites d’occupation.

«Nous avons été extrêmement occupés», dit-il.

Ewing, qui a décidé de doubler son effectif de huit personnes, a obtenu de nombreux CV. Pourtant, certains candidats lui ont dit qu’ils avaient présenté une demande simplement pour répondre aux exigences de recherche d’emploi de l’assurance-chômage, mais qu’ils préféraient continuer à recevoir des prestations généreuses plutôt que de travailler. Les paiements devant expirer en septembre, il pense que l’attitude pourrait changer lentement et Ewing a recruté cinq travailleurs ces dernières semaines.

Il y a d’autres raisons à la pénurie de main-d’œuvre. Beaucoup de gens s’inquiètent encore de la recherche d’un emploi pendant une pandémie, tandis que d’autres s’occupent d’enfants qui suivent un enseignement à distance à la maison, dit Becky Frankiewicz, présidente de la société de recrutement Manpower Group.

«Il y a plus de possibilités d’emploi qu’avant le déclenchement de la pandémie et moins de personnes sur le marché du travail», dit-elle.

«Les problèmes de santé et les problèmes de soins aux enfants et aux personnes âgées pèsent probablement sur la croissance de la masse salariale», a écrit Rubeela Farooqi, économiste américaine en chef de High Frequency Economics dans une note aux clients. « Nous nous attendons à ce que les gains s’accélèrent à mesure que les contraintes s’atténuent et que l’économie se rapproche de sa capacité normale. »

Les pénuries sont particulièrement aiguës dans les emplois de fabrication et d’entrepôt, déclare Amy Glaser, vice-présidente principale de la société de recrutement Adecco. De plus en plus de candidats ont «fantôme» les employeurs ou ne se sont pas présentés aux entrevues ou au premier jour de travail, dit-elle.

L’embauche reprend

Les candidats qui veulent un emploi disent que l’embauche reprend. Bill Noirot, 65 ans, de St. Charles, Illinois, a perdu son poste de vendeur dans une société de logiciels en juin dernier parce que l’entreprise craignait que les clients commerciaux réduisent leurs achats dans un environnement incertain.

Il a cherché sans relâche un nouvel emploi et a eu environ 40 entretiens téléphoniques, mais il n’a pas senti que les employeurs avaient l’intention d’embaucher jusqu’à récemment. Il a décroché un poste à la fin de février et a commencé en mars. «Il semblait juste qu’ils devenaient de plus en plus sérieux avec le temps», une fois que les vaccins sont devenus largement disponibles, éclairant les perspectives économiques.

D’autres mesures de l’économie et du marché du travail ont été mises en avant. Entre les enquêtes d’emploi de mars et d’avril du Labour, les premières demandes de chômage, un indicateur des licenciements, ont chuté de 200 000 à 566 000. Et l’emploi dans les petites entreprises a atteint son plus haut niveau depuis octobre, selon Homebase, qui fournit un logiciel de planification des employés.