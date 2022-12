Embauche d’un administrateur, projets de rue et ouverture d’un nouveau poste de police parmi les réalisations de la ville de Sandwich en ’22 – Shaw Local

Plus de nouvelles maisons mises en chantier qu’au cours de la dernière décennie combinée, un nouveau poste pour le service de police après une rénovation de plusieurs millions de dollars, la nomination du tout premier administrateur de la ville et plusieurs améliorations des rues et des trottoirs ont eu lieu en 2022 à Sandwich.

Le maire Todd Latham a déclaré que tout en faisant face aux revers et aux défis de la pandémie de COVID-19, la ville a terminé plusieurs projets, le conseil municipal a adopté 17 nouvelles ordonnances et a connu une forte croissance.

La ville a achevé le resurfaçage du chemin County Line, amélioré la rue Main après avoir réparé une rupture de conduite d’eau et amélioré les trottoirs de l’école primaire WW Woodbury.

La ville a également apporté des améliorations aux intersections de Center Street et Fairwinds Crossing, des rues E. Center et Latham, et des rues Railroad et Main du centre-ville qui sont conformes à la loi américaine sur les personnes handicapées.

Malgré ces progrès, Latham a déclaré qu’il restait encore beaucoup de travail à faire pour améliorer l’état des infrastructures de la ville, y compris ses rues.

“J’ai couru en espérant ne pas augmenter les impôts des gens, mais il est évident que notre ville a tellement besoin de réparations que nous devons trouver des fonds pour au moins faire des progrès, sinon nous allons continuer à prendre du retard “, a déclaré Latham.

Le maire de Sandwich, Todd Latham, s’adresse aux résidents lors de la journée portes ouvertes de pré-construction pour la reconstruction de la rue North Latham à l’hôtel de ville de Sandwich le 14 avril 2022 (David Petech)

D’autres projets qui devaient initialement être achevés, tels que les améliorations de la rue North Latham et les mises à niveau des feux de circulation de la route 34, ont connu des revers.

“Je veux dire, si vous regardez nos rues, elles sont en mauvais état”, a déclaré Latham. “Nos trottoirs sont en mauvais état, notre centre-ville n’a pas de paysage de rue.”

Latham a déclaré que la ville continuera d’investir dans son centre-ville, en améliorant le stationnement, l’éclairage public et en poursuivant l’amélioration des trottoirs en 2023.

Latham a déclaré que beaucoup de travail avait été fait à l’hôtel de ville cette année, le conseil municipal de Sandwich ayant adopté 17 nouvelles ordonnances et embauché le premier administrateur municipal.

Le conseil a approuvé une ordonnance autorisant les repas en plein air et une ordonnance sur les camions de restauration pour faire respecter les réglementations en matière de santé et de sécurité et fournir des emplacements désignés.

Le conseil a également modifié l’ordonnance sur les permis d’alcool pour autoriser une brasserie ou un établissement vinicole et pour permettre la vente de boissons alcoolisées au cinéma.

Latham a déclaré qu’il espère que l’administrateur de la ville, Geoff Penman, jouera un rôle important dans la future écriture de subventions et le développement économique de la ville.

Penman a été nommé en octobre et a déjà dirigé un plan pour lutter contre les frais de facturation d’eau en retard et un programme d’amnistie pour aider les résidents de Sandwich à actualiser leurs paiements.

Bien que Sandwich n’ait pas reçu son audit budgétaire annuel, Latham a indiqué que les revenus de la ville étaient en hausse pour la deuxième année consécutive et que les revenus des jeux vidéo, des ventes et de l’impôt sur le revenu étaient tous supérieurs aux attentes.

Latham a déclaré qu’il y avait 41 nouvelles mises en chantier à Sandwich en 2022, plus qu’au cours des 10 dernières années combinées, dont la plupart sont dans le développement Fairwinds par Ryan Homes.

Latham a déclaré qu’à partir d’accords en espèces sur les terres, le promoteur Ryan Homes avait payé des frais d’impact de 100 655 $ au district scolaire 430 de l’unité communautaire de Sandwich, 6 200 $ au district de la bibliothèque publique de Sandwich et 12 500 $ au district de protection contre les incendies de la communauté de Sandwich en 2022.

Latham a déclaré que l’événement annuel Taste of Sandwich a été un succès cette année, rapportant plus de 1 000 $ pour les événements de l’année prochaine.

Sandwich a vu de nouveaux restaurants et certains restaurants existants changer de propriétaire en 2022. Scooter’s Coffee a ouvert ses portes en août, Corral’s a ouvert dans l’ancien Route 34 Pub & Grub. Bull Moose Bar & Grille et Sandwich Freedom Hall ont également changé de propriétaires.

Plusieurs nouveaux détaillants tels que Midnight Pine Studios, Magnolia on Main, Chef Heatly’s Pepper Farm and Crew and Company ont tous ouvert dans les vitrines du centre-ville.

Le chef de la police James Bianchi s’est dit fier du haut niveau de protection que son département a fourni à la ville tout au long de la pandémie de COVID-19.

Le service de police a emménagé dans son nouveau bâtiment de sécurité publique au 1251 E. Sixth St. et exécute presque toutes les opérations à partir du nouvel établissement.

L’ancien bâtiment et le terrain de Design Stairs ont été achetés par le ministère en 2017 pour environ 500 000 $. Après plus de 3 000 000 $ de rénovations, le bâtiment est presque terminé.

Bianchi a déclaré qu’il ne restait plus que les connexions informatiques à installer par l’État, pour permettre l’utilisation de la nouvelle zone de détention et de détention.

Le département a récemment acheté des appareils cellulaires via les services Firstnet, et Bianchi a déclaré qu’il espérait avoir des caméras embarquées et corporelles mises en place à cette époque l’année prochaine.