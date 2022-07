Embauche d’enseignants et d’employés de l’école secondaire OK de Rock Falls – Shaw Local

ROCK FALLS – Le conseil scolaire de Rock Falls High School a approuvé l’embauche de deux instructeurs certifiés dans le cadre de sa réunion régulière du 20 juillet.

Candace Humphrey a été embauchée pour combler un poste vacant de professeur de commerce.

Jodi Thompson a été embauchée comme éducatrice spécialisée.

Le conseil a également approuvé deux démissions : Amy Sigel et Daniel Fiorini.

D’autres nominations de personnel ont été faites dans le cadre de l’ordre du jour de consentement. Ils étaient Lisa Carlson en tant qu’aide-enseignante; Krista Denning pour la restauration ; Melinda Jones, Kevin Boyle, Ramiro Martinez et Erin Spooner en tant qu’assistants de la fanfare ; Dan Gordon et Max Parker en tant qu’assistants de football bénévoles; Jacob Barnes en tant que superviseur à l’école et assistant de football; et Renee Kahle en tant que sponsor de la classe de première année.

Calendrier révisé

Le conseil a approuvé deux changements au calendrier d’août qui avaient été publiés dans le cadre de l’ordre du jour de la réunion. L’orientation des nouveaux enseignants a été déplacée au 4 août. Meet the Rockets a été annoncé pour le 19 août.

Les autres éléments du calendrier sont restés inchangés. L’orientation des parents de neuvième année aura lieu le 10 août, les journées de l’institut des enseignants auront lieu du 15 au 17 août, l’orientation des étudiants de première année aura lieu le 17 août et la première journée complète d’école aura lieu le 18 août.

Vendredi, des membres du color guard de Rock Falls High School participent à des exercices sur la pelouse du campus. Le premier jour de classe est le 18 août. (Troy Taylor)

Contrat de bus déposé

Le surintendant Ron McCord a déclaré que des discussions étaient en cours avec le directeur de division de la compagnie d’autobus First Student au sujet de la prolongation de l’accord de services de transport pour l’année scolaire à venir, de sorte que le point a été déposé.

McCord a déclaré que c’était la première fois qu’il se souvenait qu’une prolongation n’avait pas été finalisée par la réunion du conseil d’administration de la mi-été, mais il a expliqué que les discussions avec la société couvraient les augmentations dues à l’inflation et à la hausse des prix de l’essence ainsi qu’un récent changement de personnel. à l’emplacement de l’entreprise à Rock Falls.

McCord a déclaré qu’il était convaincu qu’il aurait un accord à présenter lors de la réunion du conseil d’administration du 17 août.

Rapport du surintendant

Les révisions des manuels pour le personnel certifié et non certifié ont été présentées et acceptées. Les changements comprenaient un horaire de cloche modifié et une mise à jour de la langue pour le parrainage de classe et les tâches de chaperon pour les danses qui étaient considérées comme obsolètes, a déclaré le principal Mike Berentes.

Le plan de district consolidé, qui est le moyen par lequel les écoles demandent des subventions fédérales par le biais d’un processus unifié, a été adopté.

Le conseil a également approuvé un plan à l’échelle de l’école pour le statut Titre I, ce qui signifie que les fonds publics destinés à promouvoir l’équité pour les étudiants dans les zones à faible revenu ou à valeur foncière dévaluée peuvent être appliqués à des choses pour l’ensemble du corps étudiant.

Les révisions du plan de gestion de crise ont été approuvées après que les forces de l’ordre locales les ont examinées à la mi-juillet. McCord a déclaré que la police ferait une présentation au personnel à une date ultérieure.

Le conseil a approuvé Matt Zilm du comté d’Ogle et Corena Steinmeyer du comté de Lee comme candidats à l’éducation spéciale pour le conseil d’administration du nord-ouest de l’Illinois.

Enfin, l’audit annuel des finances du district est attendu en août.

procès-verbal de juin

Le conseil a approuvé la convention collective des enseignants 2022-23 et l’accord du personnel non certifié. Ce dernier contenait une augmentation de 5 % pour les salaires des employés, sauf dans le département de la restauration, qui a reçu une augmentation de 6 %.

Une enquête auprès de la promotion de 2022 a montré que 33% fréquenteraient le Sauk Valley Community College et 4% supplémentaires fréquenteraient un autre collège junior. De plus, 27 % travailleraient à temps plein ; 17% fréquenteraient un collège de quatre ans; 10 % fréquenteraient une école de commerce, de commerce ou technique; 5 % étaient dans l’armée ; et 4 % ne connaissaient pas leurs projets d’avenir.