Embauche de nouveaux Raising Cane à Waukegan en prévision de l’ouverture – Shaw Local

CHICAGO – Raising Cane’s se prépare à ouvrir son deuxième restaurant dans le comté de Lake.

Situé au 800 S. Waukegan Road à Fountain Square Plaza, le plus récent Raising Cane’s du nord de l’Illinois se trouve à quelques minutes en voiture de Naval Station Great Lakes, le plus grand centre de formation de la marine américaine. Les habitants et les visiteurs pourront bientôt déguster des doigts de poulet panés à la main à Waukegan, l’une des plus anciennes villes de l’État et la maison du 26e Raising Cane’s dans l’Illinois.

En préparation de l’inauguration, Raising Cane’s embauche plus de 120 membres d’équipage locaux pour plusieurs postes allant de l’équipage au niveau de la direction. Le salaire de départ pour l’équipage est de 15 $ de l’heure avec la possibilité de gagner rapidement plus. L’embauche commencera le 11 août.

Raising Cane’s était l’une des trois marques de restaurants nommées dans la liste des 100 meilleurs employeurs pour les nouveaux diplômés de Forbes, et la « culture amusante et rapide et les opportunités de croissance » de l’entreprise lui ont valu une place sur le très convoité « 100 Best Places to Travailler aux États-Unis » en 2021, selon un communiqué de presse. Raising Cane est fréquemment reconnu parmi les « meilleurs lieux de travail » dans les communautés à travers le pays pour un certain nombre de raisons, y compris sa rémunération à la pointe de l’industrie, ses opportunités d’avancement, son implication dans la communauté, ses programmes d’avantages sociaux et ses horaires flexibles garantis pour les membres d’équipage.

Les candidats intéressés par des postes au nouveau restaurant Waukegan peuvent postuler en envoyant RCJOBS par SMS au 97211 ou en visitant WorkAtCanes.com. Les entretiens ont lieu de 9h à 19h du lundi au samedi. Les personnes sans rendez-vous sont les bienvenues.