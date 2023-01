Embauche à l’ordre du jour alors que la ville de DeKalb adopte un budget de 45,1 millions de dollars pour 2023 – Shaw Local

DeKALB – Le conseil municipal de DeKalb a approuvé l’adoption du budget annuel final de 45,1 millions de dollars pour 2023 lors d’une récente réunion, l’embauche de plusieurs nouveaux postes étant une priorité pour la nouvelle année.

Malgré les inquiétudes concernant une éventuelle récession au cours de l’année à venir, la ville a maintenu un paquet final avec de l’argent affecté au fonds général pour tenir compte de plusieurs changements de personnel, de l’entretien des rues et de la flotte.

Dans le cadre du plan de dotation intégré au budget 2023, la ville verra une augmentation de huit employés à temps plein, portant le nombre total de personnes employées à temps plein à 215 et à temps partiel à 29. En 2022, la ville comptait 205 employés à temps plein et 32 salariés à temps partiel, selon document de la ville.

La majorité des postes prévus au budget sont des postes liés à la sécurité publique, auxquels s’ajoutent cinq agents assermentés, trois télécommunicateurs, un pompier/ambulancier paramédical et un adjoint administratif.

Mais l’un de ces postes relevant directement du directeur municipal est le nouveau directeur du logement sans crime, qui travaillera avec les propriétaires de la ville pour traiter les infractions liées aux armes et autres activités illégales dans les logements locatifs locaux.

D’autres emplois ajoutés au budget comprennent un coordonnateur des ressources humaines, un poste à temps plein d’entretien des rues des travaux publics et un poste saisonnier à temps partiel de services de soutien aux travaux publics.

Le budget 2023 prévoit 2,6 millions de dollars pour l’entretien des rues. Les dirigeants municipaux ont décidé au printemps de prendre cet engagement de financement chaque année pour aider à améliorer l’état des routes, des trottoirs et des ruelles à mesure qu’ils se détériorent.

À ce jour, la ville n’a pas encore reçu son allocation de fonds de la loi de 2022 sur l’investissement et l’emploi dans les infrastructures. Ce faisant, la ville espère que 948 850 $ supplémentaires seront disponibles pour les mises à niveau.

Le paquet final consacre un financement supplémentaire à l’entretien de la flotte, mais il laisse un manque à gagner de 215 000 $ pour les remplacements, selon document de la ville.

Alors que la ville met de côté environ 120 000 $ en financement provenant d’une taxe locale sur le carburant de 1 cent par gallon, les frais de véhicules neufs et d’aménagement ont augmenté au fil des ans. D’autres sources de revenus à prévoir comprennent des paiements de location d’environ 179 000 $ de sociétés de télécommunications avec antenne sur les eaux de la ville et la réception prévue d’environ 200 000 $ d’un ou plusieurs dispensaires de cannabis, selon document de la ville.

En augmentant ses dépenses, la ville prévoit que la perte de revenus due aux fermetures d’entreprises majeures sera compensée par les nouveaux développements qui ont surgi, y compris ceux du centre-ville. Les estimations des taxes sur les restaurants et les bars de DeKalb en 2023 montrent que la ville accumule 2,2 millions de dollars, soit 12,63 % de plus que le budget de l’exercice 2022, mais toujours environ 55 000 $ de moins que les projections de fin d’exercice 2022.

Au cours du processus de préparation du budget, qui a commencé après le 30 juin, une fois l’audit de l’exercice précédent terminé, le directeur municipal et le directeur des finances ont commencé à demander des directives financières au conseil municipal et au comité consultatif financier concernant la manière dont la ville financera ses services et opérations au cours de l’année à venir.

Le budget est rendu possible grâce au travail et à la collaboration de plusieurs – dont le directeur des finances, le directeur des ressources humaines, l’adjoint exécutif et tous les chefs de service et directeurs de la Ville – pour discuter des priorités budgétaires de la Ville, faire des réductions de dépenses et comptabiliser les augmentations de revenu.