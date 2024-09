Embarrassant pour Pierre Poilievre: un député du Parti conservateur du Canada reçu par une église antiavortement aux États-Unis

Un député du Parti conservateur du Canada s’est rendu jusqu’en Floride pour prononcer un discours lors du congrès d’une église créationniste et antiavortement, un voyage qui ramène à l’avant-plan un dossier épineux pour le chef Pierre Poilievre.

En juin 2023, le député de la Saskatchewan, Jeremy Patzer, a passé trois jours à Tampa, en Floride, à titre de conférencier au congrès du Church of God Ministries, un mouvement chrétien qui vise à « bâtir une vie collective centrée autour de Jésus ».

C’est d’ailleurs cette église qui a payé le voyage et toutes les dépenses de ce conservateur député, selon le registre du Commissariat aux conflits d’intérêts et à l’éthique.

Encore récemment, en 2022, cette congrégation adoptait une résolution demandant aux États américains d’adopter des lois pour « limiter l’accès à l’avortement », une question qui hante les troupes conservatrices de Pierre Poilievre depuis quelques années (voir ci-dessous).

La «voix de la conscience canadienne»

Le député Patzer est lui-même un adepte de l’aile canadienne de la Church of God Ministries. Mais c’est à titre de député canadien, et non personnel, qu’il a participé au congrès américain l’an dernier.

« Si un député aux convictions religieuses, il peut exercer sur un plan personnel. Parler en tant que député n’est pas la même chose», souligne à ce propos Frédéric Boily, professeur à l’Université de l’Alberta et expert du conservatisme canadien.

Dans un texte publié en février 2023 sur son site web, la Church of God Ministries annonce la venue à son congrès du député de Cypress Hills—Grasslands, qu’elle qualifiait de l’homme derrière la «voix de la conscience canadienne», venu présenter le «point de vue d’un homme politique travaillant dans le service public, entièrement engagé avant tout dans le Royaume de Dieu».

Jeremy Patzer y disait aussi vouloir contribuer au «renouveau des valeurs bibliques dans notre société».

«Pouvoir venir m’adresser à la foule dans le cadre de mon rôle de parlementaire est une opportunité passionnante, qui continue de montrer que Dieu travaille et agit dans notre vie quotidienne», affirmait aussi ce dernier.

«Cette congrégation semble s’inscrire dans une mouvance assez traditionnelle d’église évangélique où on veut promouvoir une vision du monde biblique : contre l’avortement, en faveur de l’importance de la famille, du respect des rôles traditionnels de genre, etc. . C’est une vision très conservatrice de la société», explique Véronique Pronovost, chercheuse de l’Observatoire sur les États-Unis de la Chaire Raoul-Dandurand en études stratégiques et diplomatiques.

Ni M. Patzer ni le Parti conservateur du Canada n’ont donné suite à nos demandes d’entrevue. Le PCC s’est contenté de nous faire parvenir des déclarations passées de son chef dans lesquelles ce dernier rappelle qu’un «gouvernement Poilievre n’introduirait ni n’adoptait de loi restreignant l’avortement».







Le chef du Parti conservateur Pierre Poilievre a déclaré par le passé que s’il était élu, son gouvernement «n’introduirait ni n’adopterait de loi restreignant l’avortement».



Photographie STEVENS LEBLANC



Plusieurs pro-vie dans les rangs conservateurs

«Ça pourrait amener Pierre Poilievre à devoir répondre à des questions sur certains de ses députés, en provenance notamment des provinces de l’Ouest, qui ont un fond religieux plus important. Il y a toujours ce soupçon comme quoi le Parti conservateur a un agenda plus ou moins caché [sur cette question]», croit le professeur Boily.

«C’est inquiétant. Chaque fois qu’on entre dans un nouveau cycle électoral, c’est toujours la même question qui revient : comment se positionne le chef conservateur sur la question de l’avortement ? Au-delà du chef cette fois-ci, c’est inquiétant de voir le nombre de députés d’arrière-bans qui sont prêts à rouvrir la question de l’avortement», souligne aussi M.moi Pronovost.

«Plus ils sont nombreux, moins ils auront besoin de l’appui du chef pour le faire. M. Poilievre a déjà dit de toute façon qu’il ne s’opposerait pas à la liberté de ses députés de voter selon leur conscience», indique aussi cette dernière.

– Avec la collaboration d’Yves Lévesque

Le Parti conservateur et la question de l’avortement