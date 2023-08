Embarrassant! Les fans critiquent Cristiano Ronaldo pour avoir manqué une chance en un contre un en Saudi Pro League

Cristiano Ronaldo a fait un travail impressionnant jusqu’à présent sous le maillot d’Al Nassr, mais la machine à buts portugaise a récemment suscité de nombreuses critiques après avoir tâtonné dans une situation en tête-à-tête lors d’un match de championnat contre Al Taawoun le 17 août. Al Nassr était à la traîne. par un but à zéro lorsque Ronaldo a reçu une passe en profondeur de Ghislain Colan juste après l’heure de jeu. La ligne de fond d’Al Taawoun était bien en avance sur sa position à ce moment-là, ce qui a permis à Ronaldo d’avoir une opportunité assez facile de marquer le but. Le quintuple vainqueur du Ballon d’Or a bien reçu la passe mais au lieu d’avoir une fissure au but, il a tenté de dribbler le gardien de but. Avant qu’il ne puisse enregistrer un tir, les défenseurs adverses ont entouré Ronaldo et ont arraché le ballon du pied du capitaine d’Al Nassr. L’occasion manquée, cependant, n’a pas eu beaucoup d’incidence sur le résultat du match et l’ancien attaquant de Manchester United a ensuite été déclaré hors-jeu. Pourtant, l’occasion manquée a déclenché une dispute sur les réseaux sociaux, obligeant les fans à s’en prendre sévèrement à Ronaldo.

Un fan découragé ne pouvait pas croire que Ronaldo n’ait pas réussi à dribbler le gardien de but dans cette situation. Il a trouvé la miss assez « gênante » de la part de l’attaquant superstar.

Partageant un clip de l’opportunité, une autre personne a lancé une pique sarcastique au capitaine d’Al Nassr en disant: « J’ai hâte que les fans de Ronaldo blâment Messi pour ça. »

Un utilisateur de Twitter a simplement écrit: « Ronaldo est tellement fini. »

Faisant une comparaison avec Messi, un autre utilisateur des médias sociaux a commenté: « Messi aurait marqué cela et vous direz que c’est scénarisé. Je répète encore une fois Ronaldo est carrément fini.

Mis à part le raté, Cristiano Ronaldo n’a pas vraiment pu influencer le match d’Al Nassr contre Al Taawoun. À la 88e minute, Sadio Mane a montré ses talents de dribbleur pour surprendre quelques défenseurs juste à l’extérieur de la surface adverse et a lancé un ballon en profondeur vers Ronaldo. L’ancien talisman du Real Madrid a frappé un tir puissant mais n’a pas pu trouver le fond des filets, le ballon rebondissant sur le poteau.

Dans l’ensemble, Al Nassr n’a rien fait de significatif lors du match à domicile. Al Taawoun a ouvert l’impasse à la 20e minute après que Leandre Twamba ait marqué pour les visiteurs. À la 96e minute, Ahmed Bahusayn a marqué le deuxième but d’Al Taawoun pour sceller la victoire.

Suite à la défaite, Al Nassr occupe actuellement la 15e place du classement de la Saudi Pro League. Avant le match contre Al Taawoun, l’équipe de Ronaldo a subi une défaite 2-1 aux mains d’Al Ettifaq, entraîné par Steven Gerrard, lors de l’ouverture de la saison.