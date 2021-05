«  Embarrassant et humiliant  »: une ancienne star du football universitaire tombe pour un canular cruel lui promettant de tirer sur la NFL – mais pourrait avoir une doublure argentée

Bryant, un ancien demi défensif à Austin Peay, a révélé sur Twitter au cours du week-end qu’il s’était rendu à Flowery Branch en Géorgie la semaine dernière, convaincu qu’il avait été invité par la coordination défensive des Falcons, Dean Pees.

En arrivant, cependant, Bryant a appris que son nom ne figurait certainement pas sur la liste, donc il ne venait pas.

« Apparemment, l’opportunité d’assister à un mini-camp de recrues avec les Falcons d’Atlanta n’était pas légitime, » Bryant a écrit dans un message à son Twitter suivant.

«Quelqu’un m’a contacté à partir d’un numéro d’indicatif régional 404 se faisant passer pour Dean Pees… Je ne savais pas que ce n’était pas une opportunité légitime avant de me rendre à l’établissement.»

Cela fait quelques jours difficiles, mais j’ai ressenti le besoin de purifier l’air et de retirer ça de ma poitrine. Honnêtement prêt à sortir de la situation. pic.twitter.com/yUJELOstZW – Juantarius Bryant (@TheyLoveMyHair_) 15 mai 2021

S’excusant auprès des Falcons, Bryant a ajouté: «C’est certainement l’une des choses les plus embarrassantes qui me soit jamais arrivée et une expérience très humiliante.

«Je ne sais ni ne comprends pourquoi cela m’est arrivé.

«Mais je sais que tout arrive pour une raison. Oui, cela m’a brisé le cœur, mais juste un autre tremplin que je n’ai pas peur d’admettre ou de surmonter.

Voir ce post sur Instagram Un post partagé par Juantarius Bryant (@theylovemyhair_)

Bryant était un demi défensif de la 1ère équipe toutes conférences en 2019 et a disputé 43 matchs au total pour les gouverneurs d’Austin Peay, avec 242 plaqués en carrière, trois échappés forcés et une interception.

Après avoir l’ambition de se rendre dans la NFL, il a été laissé sur l’étagère lors du repêchage après sa dernière année.

Malgré l’embarras avec les Falcons, il pourrait encore y avoir une lueur d’espoir pour Bryant, selon le journaliste d’ESPN Michael Rothstein.

Il a tweeté que Bryant avait été invité à une séance d’entraînement organisée par HUB Football à San Diego ce week-end, où des dépisteurs de la NFL seraient probablement présents.

On m’a dit que Juantarius Bryant – le joueur qui a été victime d’un canular à propos d’un essai avec les Falcons la semaine dernière – a été invité à s’entraîner à un @ HUBFootball2020 camp ce week-end à San Diego et les dépisteurs de la NFL devraient être présents. – Michael Rothstein (@mikerothstein) 17 mai 2021

En supposant que ce ne soit pas un autre canular, c’est vrai.