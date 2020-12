La cuisine indienne est connue pour ses myriades d’épices, mais êtes-vous conscient de la magie et effet thérapeutique qu’ils possèdent? Depuis l’Antiquité, les épices jouent un rôle central dans nos repas. Dérivées d’une racine, d’un bourgeon ou d’une graine de plante, les épices ont toujours eu des vertus médicinales surprenantes; autre que l’amélioration des saveurs.

Eh bien, nous vous présentons une liste d’épices qui amélioreront la santé cardiaque lorsqu’elles seront incorporées à votre plan de repas quotidien.

Moutarde

Les graines de moutarde étant très riches en MUFA, maintiennent le cholestérol LDL à distance et facilitent la circulation sanguine. Par conséquent, manger des aliments cuits dans de l’huile de moutarde serait bénéfique pour le cœur coronaire.

Cannelle

C’est une épice brune magique puissante qui possède des propriétés antimicrobiennes et anti-inflammatoires. De plus, étant riche en antioxydants, la cannelle est fortement recommandée pour la consommation pour améliorer la santé cardiaque. Vous pouvez saupoudrer sur des tranches de banane, du thé vert ou utiliser un bâton de cannelle en début de cuisson pour en tirer un maximum d’avantages.

Cardamome

Cela a des propriétés similaires à la cannelle avec un arôme sucré distinctif. Il est rempli de vitamine A, D et riche en calcium, zinc, fer et autres nutriments. La consommation de cardamome est un excellent moyen de protéger votre cœur des risques, car elle empêche la formation de caillots sanguins. Son apport peut également se faire à travers le thé, le riz, les desserts.

Curcuma et poivre noir

Une épice dorée et magique connue pour sa salubrité ne doit jamais manquer de votre repas. Pour tirer ses effets thérapeutiques, il doit être utilisé en association avec du poivre noir. La curcumine, un constituant riche en antioxydants, agit pour lutter contre l’hypercholestérolémie, la tension artérielle, les inflammations, le diabète et la dépression. Consommez-le avec du lait, ou saupoudrez-le pendant la cuisson – et remerciez votre cœur de prendre ses bons soins.

Gingembre

Le composant de gingérol dans le gingembre est rempli d’antioxydants, est riche en propriétés antibactériennes, antipyrétiques, analgésiques et sédatives – qui atténuent le mauvais cholestérol. Protégeant ainsi une personne des maladies cardiaques.

Bien qu’il ne s’agisse pas d’une liste exhaustive, y adhérer apporterait certainement d’immenses avantages. Profitez d’une bonne santé cardiaque en savourant les plats aromatiques et savoureux préparés avec vos épices préférées et très convoitées sans vous sentir coupable.