Emballez ces collations, dit un nutritionniste

Petit-déjeuner

Waxman recommande de boire une cuillère à soupe de vinaigre de cidre mélangé à un verre d’eau avant le petit déjeuner. Le vinaigre est “un puissant stimulant immunitaire … plein de probiotiques”, a-t-elle déclaré.

Pour le petit-déjeuner, un choix “merveilleux” est la farine d’avoine garni de baies, de graines de chia et de graines de lin, dit-elle.

“L’avoine aide en fait le corps à produire de la mélatonine plus naturellement”, a-t-elle déclaré. “L’avoine contient des acides aminés, du potassium, des vitamines B, du magnésium et des glucides complexes… les baies regorgent de vitamine C, et les graines fournissent des oméga-3 et des protéines supplémentaires.”

Décalage horaire

Pour lutter contre le décalage horaire, Waxman recommande de prendre plus de vitamine C.

Elle recommande de manger de la choucroute, avant et après le vol. “La fermentation du chou fait monter en flèche les niveaux de vitamine C et d’antioxydants”, a-t-elle déclaré.

Le jus de légumes frais est également excellent pour l’immunité et la récupération du décalage horaire, a-t-elle déclaré.