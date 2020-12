Les élèves de quatrième année de Cindy Soule dans la plus grande ville du Maine ont étudié la pollinisation dans un jardin communautaire. Ils ont résolu un problème d’érosion qui endommageait les arbres. Ils ont découvert les excréments d’ours.

Puis vint une nouvelle couche de neige et des températures qui tournaient autour du point de congélation – mais ses élèves étaient imperturbables.

Emmitouflés et masqués, ils sont sortis dehors avec leurs affaires dans des seaux. Ils ont ramassé leurs crayons et leurs planches à pince, ont plongé les seaux à l’envers dans la neige, ont pris place et sont allés travailler.

La leçon? La neige, bien sûr, et comment se forment les flocons de neige.

Les écoles du pays se sont démenées pour amener les élèves à l’extérieur pendant la pandémie pour assurer leur sécurité et arrêter la propagation de COVID-19[feminine. Maintenant, avec la chute des températures, un plus petit nombre d’écoles – même dans certains des climats les plus glaciaux du pays – prévoient de le maintenir tout l’hiver, avec des étudiants échangeant des pupitres dans des salles de classe chaudes pour des souches d’arbres ou des seaux.

«C’est l’endroit le plus sain et le plus sûr pour nous en ce moment. Tout ce que nous pouvons faire pour amener les enfants à l’extérieur pendant de plus longues périodes est vital. C’est là que nous devons être en ce moment », a déclaré Anne Stires, consultante et défenseure de l’apprentissage en plein air dans le Maine.

Dans le New Hampshire, les élèves de quatrième et de cinquième année sont toujours à l’extérieur à l’école élémentaire James Faulkner de Stoddard après avoir construit une salle de classe en plein air en dégageant une parcelle de bois et en ajoutant un foyer, des sièges en pierre et des hamacs.

«Ils me supplient de sortir», a déclaré Amanda Bridges, enseignante.

Au Colorado, les élèves de la maternelle à la sixième année du district scolaire du comté de Lake sont dans les salles de classe pendant la moitié de la semaine. Pour l’autre moitié, ils étudient puis s’engagent à l’extérieur.

Une école maternelle de l’Université du Minnesota teste un modèle entièrement extérieur où les enfants sont autorisés à l’intérieur uniquement à utiliser la salle de bain ou à se laver les mains quand il fait froid, a déclaré Sheila Williams Ridge, directrice de l’école Shirley G.Moore Lab de l’université.

Le système scolaire de Portland a identifié 156 sites d’apprentissage en plein air dans 17 bâtiments, dont certains sont encore utilisés cet hiver, a déclaré Brooke Teller, coordonnatrice de l’apprentissage en plein air.

Les dons ont afflué. Un syndicat de menuiserie a fabriqué 210 chevalets pour les enseignants. La ville a fourni des souches d’arbres et les entreprises ont fourni des seaux pour les sièges. Les écoles ont utilisé l’aide fédérale pour les manteaux, les chapeaux, les gants et les pantalons de neige.

Le district scolaire a envoyé une lettre imprimée en 11 langues aux parents pour expliquer l’idée. Les parents ont réagi chaleureusement, a déclaré Soule.

Pour les éducateurs, l’apprentissage en plein air est une autre transition. Au printemps dernier, c’était l’apprentissage à distance. Ensuite, ils sont passés aux modèles hybrides. Maintenant, ils s’efforcent d’équiper les enfants pour qu’ils restent au chaud à l’extérieur.

Récemment, la leçon de Soule s’est inspirée du travail de feu Wilson Bentley, un homme du Vermont connu sous le nom de Snowflake Bentley, qui a pris les premières photographies détaillant les formes complexes des flocons de neige. Il est crédité de l’observation qu’il n’y a pas deux flocons de neige identiques.

Les jeunes scientifiques de Soule de l’école communautaire Gerald E. Talbot ont répondu à des questions sur les flocons de neige et ont offert leurs souvenirs sur le cycle de l’eau. Puis ils ont examiné les flocons de neige avec des loupes.

Par la suite, Mohamednur Ali a réfléchi aux différences entre l’apprentissage pratique à l’extérieur et celui assis à son bureau.

« C’est une bonne chose parce que vous pouvez voir la vraie chose », a déclaré le jeune de 9 ans. « Nous apprenons ce qui nous entoure. »

Portland abrite une population d’immigrants croissante. Les élèves de Soule au cours de ce cours viennent de Somalie, d’Irak et d’Angola.

« Nous avons des étudiants avec des besoins linguistiques variés », a déclaré Soule. « La beauté de venir à l’extérieur est que c’est un point d’accès pour tous les apprenants. »

De nombreuses écoles utilisent des directives du département de la santé publique de l’Iowa qui indiquent que les jeunes peuvent être à l’extérieur quand il fait froid, mais qu’ils doivent rentrer à l’intérieur lorsqu’ils tombent chez les adolescents.

Stires a fondé la Juniper Hill School à Alna, à une heure de Portland, pour tester des méthodes d’enseignement à travers la nature, et elle a démontré comment s’habiller pour les éléments et l’exploration active gardent les enfants heureux les jours froids.

Poussée à la limite, a-t-elle constaté, les enfants peuvent passer pratiquement toute la journée à l’extérieur.

Ses enfants de la maternelle et de la maternelle font même une sieste à l’extérieur. Ils sont bien au calme dans des hamacs dans des sacs de couchage doublés de laine remplis de bouillottes.

L’apprentissage en plein air peut fonctionner pour les écoles rurales et suburbaines, mais il est plus difficile à réaliser dans les écoles urbaines, et le temps hivernal est un obstacle important, a déclaré Daniel Domenech, directeur exécutif de l’American Association of School Administrators.

Il s’agit de la première utilisation généralisée de l’apprentissage en plein air à Portland, et le but est de le maintenir même après la pandémie.

Les enseignants sont encouragés, mais pas obligés, à suivre leurs cours à l’extérieur, et une enquête scolaire montre qu’environ la moitié des enseignants le font.

Soule a déclaré que ses élèves n’oublieront jamais les difficultés de la pandémie. Mais elle espère qu’étudier dans la nature fera partie de leurs bons souvenirs de 2020.

« Ils voient le plein air autour d’eux et cela apporte de la pertinence à ce qu’ils étudient », a déclaré Soule. « Ils s’en souviendront pour toujours. »