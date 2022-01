Emballage Covid-19: Omicron derrière presque toutes les infections en Italie, davantage de Nigérians se font vacciner

Vous tenir au courant des dernières nouvelles sur le nouveau coronavirus (Covid-19) du monde entier.

SUIVEZ EN DIRECT | Covid-19 en Afrique du Sud: les cas augmentent de 4 100 alors que le nombre de morts augmente de 34

Covid-19 tue au moins 5 635 702 personnes dans le monde

Le coronavirus a tué au moins 5 635 702 personnes depuis l’apparition de l’épidémie en Chine en décembre 2019, selon un décompte de l’AFP établi à partir de sources officielles vendredi.

Les États-Unis ont enregistré le plus de décès de Covid avec 878 467, suivis du Brésil avec 625 085, de l’Inde avec 492 327 et de la Russie 329 443.

En tenant compte de la surmortalité liée au Covid-19, l’OMS estime que le bilan global des morts pourrait être deux à trois fois plus élevé.

-AFP

Le chef de l’UE critiqué

Le propre chien de garde de l’UE reproche à la chef de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, d’avoir gardé des SMS secrets avec le PDG de Pfizer concernant l’achat de doses de vaccins, affirmant que cela « constituait une mauvaise administration ».

-AFP

De plus en plus de Nigérians se font vacciner contre le Covid-19 après la destruction des doses périmées

ABUJA – Abubakar Yusuf, un commerçant nigérian informel, a déclaré qu’il avait peur de se faire vacciner contre le Covid-19 après avoir entendu que le pays avait des stocks de vaccins périmés. Cela a cependant changé lorsque les autorités sanitaires ont détruit plus d’un million de doses périmées le mois dernier.

Le déploiement du vaccin au Nigéria s’est lentement accéléré depuis lors, à mesure que la confiance du public augmente et que le gouvernement a assuré aux citoyens qu’ils ne recevraient pas de doses périmées.

Des Nigérians comme Yusuf ont été secoués par des informations faisant état de vaccins avec des dates d’expiration imminentes et se sont inquiétés de savoir si les vaccins qu’ils recevraient étaient sûrs et efficaces, compliquant les efforts du gouvernement pour obtenir autant de vaccins que possible.

Le Nigeria, comme d’autres pays africains, a d’abord eu du mal à obtenir des doses alors que les pays riches s’emparaient d’approvisionnements limités. Les livraisons ont ensuite repris, mais certains vaccins donnés par des pays individuels ou via le programme mondial de partage de vaccins COVAX sont arrivés avec une durée de conservation très courte, ce qui les a amenés à expirer.

Le Nigeria a déclaré qu’il n’accepterait plus les vaccins proches de la date d’expiration.

-REUTERS

Omicron derrière presque toutes les infections en Italie, selon un organisme de santé

MILAN – Le coronavirus Omicron hautement contagieux représente désormais presque toutes les nouvelles infections en Italie, a déclaré vendredi l’Institut national de la santé (ISS), représentant près de 96% des cas dans une enquête éclair du 17 janvier.

La précédente enquête du 3 janvier avait montré qu’Omicron était responsable de 81% des cas.

« En Italie, le 17 janvier, la variante Omicron était prédominante, avec une prévalence estimée à 95,8%, tandis que Delta était à 4,2% de l’échantillon testé », a indiqué l’Institut dans un communiqué.

L’analyse est basée sur 2 486 écouvillons testés dans 124 laboratoires et collectés dans les 21 régions italiennes et provinces autonomes, a-t-il précisé.

Dans le monde, selon le rapport de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) de cette semaine, la variante Omicron représente 89,1 % des cas, tandis que Delta représente 10,7 %.

-REUTERS

Le régulateur australien des médicaments approuve les rappels Covid-19 pour les 16 et 17 ans

SYDNEY – Le régulateur australien des médicaments a approuvé vendredi l’utilisation de rappels du vaccin Covid-19 pour les 16 et 17 ans alors que les autorités exhortent les gens à obtenir bientôt leurs troisièmes doses pour atténuer la menace de la variante du coronavirus Omicron.

La Therapeutic Goods Administration (TGA) a déclaré qu’elle avait approuvé le vaccin de Pfizer pour une utilisation comme rappel chez les jeunes âgés de 16 à 17 ans, rejoignant les États-Unis, Israël et la Grande-Bretagne.

L’Australie fait partie des pays les plus vaccinés contre le Covid-19 avec plus de 93% de sa population adulte en double dose et quelque 35% des personnes de plus de 18 ans ayant reçu une dose de rappel, selon les données officielles. Il a commencé à administrer des vaccins aux enfants âgés de 5 à 11 ans au début de ce mois.

TGA a déclaré que le groupe consultatif sur la vaccination du pays donnera bientôt plus d’informations sur le moment où le groupe d’âge des 16-17 ans sera éligible pour recevoir ses doses de rappel.

-REUTERS

Les Philippines vont rouvrir aux touristes étrangers vaccinés

Manille – Les Philippines rouvriront aux touristes entièrement vaccinés de la plupart des pays le 10 février et lèveront les exigences de quarantaine, ont annoncé vendredi des responsables, près de deux ans après la fermeture de ses frontières pour contenir le coronavirus.

Les opérateurs touristiques de l’archipel, célèbre pour ses plages et ses sites de plongée, ont été dévastés par une chute du nombre de visiteurs internationaux et des restrictions sur les voyages intérieurs.

Leur misère a été aggravée par un super typhon qui a déferlé sur le pays en décembre, anéantissant les stations balnéaires, les restaurants et les bars des destinations touristiques populaires.

« L’industrie du tourisme peut maintenant se redresser et elle peut contribuer grandement aux emplois, aux moyens de subsistance et à la croissance économique du pays », a déclaré le porte-parole présidentiel Karlo Nograles lors d’un point de presse.

Un précédent plan de retour des touristes à partir du 1er décembre a été suspendu après l’émergence de la variante hyper-contagieuse d’Omicron qui a depuis ravagé les Philippines.

-AFP

La Russie signale des cas record de Covid-19 pour la huitième journée consécutive

MOSCOU – Les cas quotidiens de Covid-19 en Russie ont bondi à 98 040 vendredi, un nouveau record pour le huitième jour consécutif alors que la variante Omicron continuait de se propager, a déclaré le groupe de travail gouvernemental sur les coronavirus.

Le nombre de nouvelles infections a fait un bond significatif par rapport aux 88 816 signalés jeudi. Les responsables ont également déclaré que 673 personnes étaient mortes au cours des dernières 24 heures.

-REUTERS

L’Ukraine signale un record quotidien de 34 408 nouvelles infections à coronavirus

KYIV – L’Ukraine a enregistré un record quotidien de 34 408 nouvelles infections à coronavirus au cours des dernières 24 heures, a annoncé vendredi le ministère de la Santé, alors que ce chiffre dépassait le précédent record de 32 393 un jour plus tôt.

Les données du ministère ont montré 144 nouveaux décès liés.

Le nombre d’infections en Ukraine dans le cadre de la pandémie s’élève à 3,98 millions, avec 99 882 décès.

-REUTERS

Le Brésil signale 228 954 nouveaux cas de coronavirus, 672 décès

Le Brésil a signalé 228 954 nouveaux cas de nouveau coronavirus au cours des dernières 24 heures et 672 décès de Covid-19, a annoncé jeudi le ministère de la Santé.

Le pays sud-américain a désormais enregistré 24 764 838 cas confirmés depuis le début de la pandémie, tandis que le bilan officiel des morts est passé à 625 085 selon les données du ministère.

-REUTERS

Le Mexique enregistre 495 décès supplémentaires de Covid-19, 49 150 nouvelles infections

MEXICO CITY – Le ministère mexicain de la Santé a signalé jeudi 495 décès supplémentaires dus au Covid-19 et 49 150 nouvelles infections, portant le nombre total de morts à 304 803 et le nombre de cas à 4 828 446.

-REUTERS

La Corée du Sud signale 16 096 nouveaux cas de Covid-19, nouveau record quotidien – KDCA

SÉOUL – La Corée du Sud a signalé 16 096 nouveaux cas de coronavirus jeudi, un autre record quotidien après avoir affiché 14 518 la veille, au milieu de la propagation de la variante hautement infectieuse d’Omicron, a annoncé vendredi l’Agence coréenne de contrôle et de prévention des maladies.

-REUTERS

Beijing 2022 annonce 12 nouveaux cas de Covid-19 découverts parmi le personnel lié aux Jeux le 27 janvier

BEIJING – Douze nouveaux cas de Covid-19 ont été détectés parmi le personnel lié aux Jeux olympiques d’hiver de Pékin 2022 le 27 janvier, ont annoncé vendredi les organisateurs.

Sur les 12 cas, 10 ont été détectés parmi les nouveaux arrivants à l’aéroport. Les autres ont été retrouvés parmi ceux déjà dans la bulle de gestion Covid-19 en boucle fermée des organisateurs.

Les Jeux olympiques d’hiver de Pékin commencent le vendredi 4 février.

-REUTERS

