Emanuel Navarrete veut un combat « emblématique » avec Oscar Valdez : « Ça va être une guerre » | Nouvelles de boxe

Le champion du monde en trois divisions Emanuel Navarrete affronte l’ancien champion en deux divisions Oscar Valdez, en direct sur Sports du ciel aux premières heures du dimanche matin.

On s’attend à ce que leur concours apporte la chaleur dans un Arizona déjà flamboyant et c’est celui qui a mis des années à se préparer.

« Depuis que je suis passé à 126 livres, c’est à ce moment-là que j’ai pensé que cela pourrait être possible. J’ai commencé à parler avec les promoteurs, en les pressant de faire le combat tout en me concentrant sur mes combats », a déclaré Navarrete. Sports du ciel.

Emanuel Navarrete parle après avoir riposté après un renversement au quatrième tour pour vaincre Liam Wilson au neuvième tour pour le titre WBO des super-poids plumes



Leur correspondance fournit un mélange combustible de styles de boxe. Les deux venant également du célèbre pays combattant du Mexique, il y a un élément de fierté supplémentaire qui, selon Navarrete, fera de ce combat un incontournable.

« Ça va être une guerre », a déclaré Navarrete. « C’est de cela qu’il s’agit. Nous avons les styles. Mon style est celui qui se présente et il est similaire et très dur.

« Les Mexicains sont les plus susceptibles d’aller coup pour coup. Les combattants mexicains attaquent toujours. C’est pourquoi ce sera un grand combat. »

Capturez le meilleur de l’action de l’affrontement d’Emanuel Navarrete avec Liam Wilson pour le titre WBO Super-Featherweight



Invaincu depuis plus d’une décennie, Navarrete, le champion WBO des super-poids plume, cherche à poursuivre cette course impressionnante contre ce qui pourrait être son adversaire le plus difficile à ce jour à Valdez.

« Nous allons travailler et nous développer au fur et à mesure des rondes », a-t-il déclaré. « Nous avons tous vu que j’ai blessé des combattants avec un seul coup de poing.

« Il sera blessé à cause du travail que nous avons fait. »

Regardez les temps forts du combat pour le titre mondial poids plume WBO entre Emanuel Navarrete et Eduardo Baez



Navarrete, un puncheur à haut volume, est devenu une force dominante avec 31 de ses 37 victoires par KO.

« J’ai amélioré chaque camp avec le développement et je me suis beaucoup amélioré grâce au sacrifice, à la passion et à l’effort, ce qui nous a donné des victoires », a-t-il déclaré.

Entrant maintenant dans la fleur de l’âge, Navarrete cherche à cimenter son héritage dans ce qui pourrait être un combat qui changera sa carrière avec Valdez. Une victoire le propulserait vers de nouveaux sommets.

Emanuel Navarrete a conservé son titre WBO sur les tableaux de bord contre Joet Gonzalez mais les deux combattants nous ont donné 12 rounds passionnants à San Diego



« Pour moi personnellement, ce serait l’un des objectifs les plus importants que j’ai eu », a-t-il déclaré. « [Valdez] est l’un des meilleurs combattants de la division. Si je le bats, cela conduira à des combats encore plus importants.

« Je le voulais depuis un certain temps, un combat classique Mexique contre Mexique comme Barrera contre Morales. Des combats emblématiques. »

Regardez Emanuel Navarrete combattre Oscar Valdez pour le titre WBO des super-poids plume en direct sur Sky Sports Main Event ou Sky Sports Action à partir de 2h du matin le dimanche matin.