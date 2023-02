Emanuel Navarrete remporte un thriller en neuf rounds, mais Liam Wilson affirme que le décompte du quatrième round était trop long | Nouvelles de boxe

Emanuel Navarrete a forcé un arrêt dramatique au neuvième tour pour remporter un affrontement passionnant avec Liam Wilson et remporter le titre vacant des super-poids plume WBO.

L’Australien Wilson était un outsider important contre Navarrete, la star mexicaine invaincue qui avait déjà été championne du monde chez les super-coqs et les poids plumes.

Mais c’est Wilson qui a frappé le premier au Desert Diamond Arena de Glendale, en Arizona, vendredi. S’ouvrant contre son adversaire tout en action, Wilson a blessé Navarrete au quatrième tour. Alors que le Mexicain reculait, Wilson a soutenu la rafale et a fait tomber Navarrete de ses pieds.

Image:

Wilson laisse Navarrete sur la toile (Photos : Mikey Williams/Top Rank)





Ensuite, Wilson s’est plaint du décompte de l’arbitre après que le renversement du quatrième tour ait duré trop longtemps. “Je pensais avoir gagné le combat dans ce sens parce que je pense que c’était environ 20 secondes. Je vais le revoir et voir ce qui se passe là-bas”, a-t-il déclaré par la suite.

Navarrete, 28 ans et au 38e combat de sa carrière professionnelle, a utilisé toute son expérience et s’est remarquablement rallié.

De retour chez Wilson, il a assemblé des combinaisons. Mais l’Australie a réussi à le secouer à nouveau au sixième tour quand il lui a planté une grosse droite sur le menton.

Le travail sur le corps a cependant continué à affaiblir Wilson et Navarrete a abattu son adversaire avec une énorme couleur dès le début du neuvième tour. Il a maintenu un assaut implacable après cela pour forcer une victoire d’arrêt spectaculaire à 1-57.

“Je suis fait de beaucoup de travail, de force, de beaucoup de cœur et de l’esprit mexicain qui ne me laisse jamais tomber”, a déclaré Navarrete.

“Liam est un guerrier. Il a réussi à décrocher un tir qui m’a beaucoup étourdi. Évidemment, nous avons essayé de prendre les choses calmement. Heureusement, nous avons pu retrouver notre calme. Nous sommes sortis pour récupérer un peu. Nous sommes revenus à 100 pour cent.”

Wilson a déclaré: “Ce soir, j’ai été un peu court et je suis déçu.”

“Mais je l’ai renversé au quatrième tour, et j’ai senti que le décompte était un peu long. Nous devrons le revoir et voir ce que les gens en pensent. C’est un vrai champion, cependant.

“Je veux revenir. Je suis un vrai champion. C’est mon 12e combat, mais pas d’excuses. J’aime me battre et j’aime les défis. Je combattrais n’importe quel autre champion n’importe quel jour de la semaine. C’est un dur Avec tout le respect que je lui dois, il est très maladroit. Mais c’est de la boxe, et des choses arrivent. Tout le mérite lui revient. J’espère qu’il continuera à faire de grandes choses. Je serai de retour. Ne vous y trompez pas.

Image:

Arnold Barboza remporte une victoire cruciale sur Jose Pedraza sur l’undercard





Navarrete s’est maintenant imposé comme un champion du monde des trois poids.

“La satisfaction de gagner comme ça est énorme”, a-t-il déclaré.

“Je pense que j’avais besoin de ce test pour pouvoir dire que ma carrière est plus complète. Maintenant que je sais que je peux frapper la toile et me relever et continuer à me battre, je suis plus qu’heureux car je sais que je peut continuer à avancer.”

Sur l’undercard, Arnold Barboza a prolongé la série d’invincibilité de sa carrière à 28-0 en devançant Jose Pedraza.

Il a remporté leur concours super-léger sur une décision unanime, 97-93 et ​​96-94 deux fois après 10 rounds.

C’était un résultat clé pour lui. La victoire sur l’ancien champion des poids légers Pedraza, espère-t-il, le mettra en ligne pour un combat majeur à 140 livres ensuite.

“Je rendais le combat facile pendant les cinq ou six premiers rounds, mais je voulais rester là-dedans et commencer à me bagarrer. Pedraza est un dur à cuire. Tout le camp d’entraînement, nous travaillions contre des gauchers, mais il a fait du bon travail en passant à gaucher au milieu du combat. C’est difficile de combattre un gars comme lui avec beaucoup d’expérience”, a déclaré Barboza.

“Je pense que j’ai payé ma cotisation. Je veux une chance pour le titre. Je veux Regis Prograis, Alberto Puello, ou le vainqueur du titre IBF ou du titre WBO. Si je ne peux pas les obtenir, tout le monde sait qui je veux : Teofimo López.”

Image:

Richard Torrez célèbre sa victoire





Le médaillé d’argent olympique Richard Torrez a remporté son cinquième combat professionnel avec un cinquième arrêt consécutif lorsqu’il a arrêté James Bryant après avoir décroché un uppercut punitif. Bryant a été blessé et son coin l’a sorti à la fin du premier tour.

“Quand vous donnez un coup de poing comme ça, on a presque l’impression qu’il n’y a pas de gant là-bas. C’est juste comme un coup solide de votre articulation à sa tête. Et c’est à ce moment-là que vous savez que vous avez blessé le gars”, a déclaré Torrez.

“Je pensais qu’il était en état de récupération parce qu’il lui restait une minute, mais si le combat devait continuer, j’aurais mis la pression. J’ai commencé le premier tour un peu plus lentement que d’habitude, mais je l’ai fait exprès. J’ai Je voulais définir ma distance et mon jab et mes feintes. Et heureusement, cet uppercut a atterri et il y avait plus à venir.

Le petit-fils de Muhammad Ali, Nico Ali Walsh, a remporté une victoire par décision en six rounds contre Eduardo Ayala de Phoenix.

Ali Walsh a déclaré: “C’était un grand gars, et je voulais montrer que je pouvais le muscler à l’intérieur. Ayala était le favori de sa ville natale. C’était une nouvelle expérience pour moi, mais c’était précieux.”