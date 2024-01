Emanuel Kelly, un architecte vénéré de Philadelphie, décède à 80 ans

La communauté architecturale de Philadelphie pleure la perte de l’un de ses praticiens et éducateurs les plus renommés.

Emanuel Kelly, 80 ans, est décédé subitement le 12 janvier 2024 des suites d’une embolie pulmonaire. Au cours de sa longue carrière, son cabinet Kelly Maiello a travaillé sur certains des bâtiments publics les plus importants de la ville, notamment l’hôtel de ville, le Pennsylvania Convention Center et le Criminal Justice Center. En 2007, l’entreprise a été sélectionnée pour concevoir et construire la Maison du Président dans le parc historique national de l’Indépendance.

Kelly Maiello, l’un des premiers cabinets d’architectes appartenant à des Noirs de la ville, a également contribué au développement de logements abordables, en partenariat avec la Philadelphia Housing Authority sur les plans directeurs de certaines parties de son vaste portefeuille, y compris les Tasker Homes dans le sud de Philadelphie. L’entreprise a également joué un rôle clé dans la rénovation de l’église de l’Avocat dans le nord de Philadelphie après qu’un incendie a gravement endommagé le bâtiment.

Kelly a reçu de nombreuses distinctions et récompenses pour ses contributions considérables à l’environnement bâti de Philadelphie. La liste comprend la médaille de distinction 2020 de la section de Pennsylvanie de l’American Institute of Architecture, le prix Visionary in Historic Preservation Award 2010 de la Pennsylvania Historical and Museum Commission et le prix Frederick Harbeson de l’AIA Philadelphia en 2009.

« Ce que Kelly a fait, c’est toujours de regarder le côté sensible du design. Et sa part humaniste était toujours au premier plan. Il était l’être humain le plus merveilleux et, à certains égards, cela a été illustré par le travail qu’il a accompli », a déclaré Robert Roesch, président de la Philadelphia Art Commission.

Kelly a présidé l’Art Commission en 2015. Il a également cofondé le Community Design Collaborative et a été membre de la Fairmount Park Art Association, de la Philadelphia Zoning Reform Commission et du Philadelphia Community Development Forum.

En 1993, il est devenu le premier président noir de la section de Philadelphie de l’American Institute of Architects.

Kelly a passé plus de deux décennies à enseigner l’architecture à l’Université Temple avant de prendre sa retraite au début des années 2000. Là-bas, il a encadré d’innombrables étudiants et collègues. Certains de ses étudiants ont ensuite travaillé pour Kelly Maiello, notamment le directeur Troy Leonard, qui a rencontré Kelly pour la première fois en première année en 1981.

« Il était l’architecte le plus énergique et le plus dévoué, non seulement l’architecte mais aussi la personne que j’ai connue. Il avait une énergie et une concentration illimitées. Et un dévouement envers la profession et un dévouement envers Philadelphie et sa communauté », a déclaré Leonard.

Kate Wingert-Playdon, directrice de l’architecture à la Tyler School of Art de l’Université Temple, a déclaré que Kelly l’avait accueillie à bras ouverts lors de son arrivée à Philadelphie en provenance du nord de l’État de New York. Pendant leur temps ensemble au sein de la faculté de Temple, Kelly l’a aidée à naviguer dans la politique de l’enseignement supérieur et des étudiants « là où ils peuvent faire la différence ».

“Il avait confiance dans les gens avec qui il travaillait et il attirait les gens avec qui il travaillait”, a déclaré Wingert-Playdon. “Il est particulièrement important pour les jeunes architectes noirs, les architectes de couleur, tant pour les étudiants que pour les jeunes professionnels, en leur permettant de vraiment comprendre leur parcours.”

« Kelly écoutait et une conversation était une vraie conversation – toujours. Parfois, vous entendiez des choses que vous ne vouliez pas entendre, mais ce n’était pas grave. C’était de cela qu’il s’agissait et je pense que les étudiants ont beaucoup apprécié », a déclaré l’architecte et ami George Claflen.

Kelly a grandi à West Philadelphia et est diplômée de la West Philadelphia High School.

Il a obtenu son baccalauréat en architecture de l’Université Drexel en 1971. Il a ensuite obtenu une maîtrise en urbanisme et en design urbain de l’Université Harvard. Kelly a lancé Kelly Maiello avec son ami de longue date Vincent Maiello en 1976.

Il n’a jamais pris sa retraite.