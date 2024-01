Emanuel Kelly, célèbre architecte noir, est décédé à 80 ans

Emanuel Kelly, 80 ans, de Philadelphie, architecte noir renommé, professeur de longue date à l’Université Temple et prolifique défenseur de l’équité sociale et du logement abordable, est décédé vendredi 12 janvier des complications d’une embolie pulmonaire à son domicile de University City.

M. Kelly était un partenaire fondateur de Kelly Maiello Architects, l’un des premiers cabinets d’architectes appartenant à des Noirs de la ville et l’inspiration de conception derrière des monuments locaux tels que la Maison du Président au Parc historique national de l’Indépendance, ainsi que le Pennsylvania Convention Center et le Reading Terminal Market dans le centre-ville.

Il était un expert en urbanisme, en design urbain et en revitalisation des quartiers. Lui et ses collègues ont rénové les palais de justice de l’hôtel de ville et créé la nouvelle West Philadelphia High School. Il a travaillé au Criminal Justice Center, au Philadelphia Museum of Art, au John Coltrane Museum, au zoo de Philadelphie et à de nombreux autres lieux publics et églises de la région.

Il n’a jamais pris sa retraite et faisait, entre autres choses, partie de l’équipe de conception actuelle du Musée afro-américain du comté de Bucks. Son travail a été reconnu par le Delaware Au-delà de l’environnement bâti groupe de défense et de nombreuses autres organisations, et ses honneurs incluent le prix Pioneer 2002 du Minority Enterprise Development Committee, le Pennsylvania Historical and Museum Commission’s Prix ​​Visionnaire en préservation historique 2010et le Médaille de distinction 2020 du chapitre de Pennsylvanie de l’American Institute of Architects.

“Kelly a laissé un héritage impressionnant en tant que leader, architecte, éducateur et défenseur dans une ville qu’il a consacré sa vie à façonner”, ont déclaré des collègues de l’Association for Public Art dans un hommage.

M. Kelly était particulièrement intéressé à relier la préservation historique au logement abordable, et il a défendu développements qui reflétait l’architecture traditionnelle de leurs quartiers. Il a déclaré à la University City Historical Society dans un article de 2023 entretien en ligne qu’il aimait traverser les quartiers dans lesquels il avait travaillé et constater que ses bâtiments étaient toujours dynamiques et durables. “Ça fait du bien”, a-t-il déclaré.

Il appréciait l’intimité et le prix abordable de ses anciens quartiers universitaires de Boston et de sa maison actuelle près de Clark Park à West Philly, et il a inclus ces caractéristiques dans plusieurs de ses créations. “Je suis privilégié d’être ici”, a-t-il déclaré à la Société historique de l’UC. « Comment puis-je rendre quelque chose ? »

Il a cofondé le Collaboration de conception communautaire en 1991 pour améliorer l’équité sociale pour les organisations à but non lucratif locales et a été actif au sein du Design Advocacy Group et de l’Organisation nationale des architectes minoritaires. En 1993, il est devenu le premier président noir de la section de Philadelphie de l’American Institute of Architects.

M. Kelly a été professeur d’architecture à Temple pendant plus de deux décennies avant de prendre sa retraite au début des années 2000, et les étudiants ont loué ses idées et son affabilité en classe. hommage. « Son influence sur moi et sur les autres ne peut être négligée ou surestimée », a déclaré un étudiant.

Il était aussi président de la Philadelphia Art Commission en 2015 et membre de la Fairmount Park Art Association, de la Philadelphia Zoning Reform Commission et du Philadelphia Community Development Forum. Un collègue a déclaré dans un hommage: “Son style doux et persistant pour se rallier avec éloquence à ce qu’il croyait juste et approprié a toujours donné un espace pour un dialogue ouvert.”

Emanuel Kelly est né le 18 septembre 1943 à Philadelphie. Il a grandi à West Philadelphia et est diplômé de la West Philadelphia High School.

Il est devenu adepte des travaux de construction dans les années 1960 et a finalement assumé davantage de responsabilités en matière de conception et de gestion de projet. Il a commencé des cours du soir à l’Université Drexel en 1961 et a obtenu en 1971 un baccalauréat en architecture.

Il a ensuite obtenu une maîtrise en urbanisme et design urbain à l’Université Harvard en 1974. Il a d’abord travaillé avec les architectes Mitchell/Giurgola à Philadelphie et Stull & Lee à Boston, et a finalement fondé Kelly Maiello à Philadelphie avec son ami de longue date Vincent Maiello. en 1976.

Il a épousé Joyce Wilson, sa chérie du lycée, en 1961, et ils ont eu une fille Stacey et un fils Marq. Après un divorce, il rencontre Dyan Doughty dans un ascenseur. Ils se sont mariés en 1978, ont eu un fils Ian et ont vécu pendant 45 ans dans une maison de trois étages de style Queen Anne que, bien sûr, M. Kelly a lui-même rénovée.

Appelé simplement Kelly par sa famille et la plupart de ses amis, M. Kelly aimait fumer des cigares avec son fils Ian et porter son béret emblématique lorsqu’il se promenait en ville. Lui et sa femme ont souvent parcouru le pays et effectué des visites mémorables en Europe, au Mexique, au Moyen-Orient et ailleurs.

Il aimait lire sur l’art et l’histoire et dévorait les mystères Miss Fortune de Jana DeLeon. Il était généreux et plein d’esprit, selon sa famille, et connu pour son rire chaleureux.

Il a reçu un nouveau rein en 2014 et sa belle-fille Jennifer est devenue son chef personnel et son mentoré à mesure qu’il grandissait. Ses collègues de Kelly Maiello ont déclaré dans un hommage: “Sa perte sera profondément et largement ressentie, mais nous nous souviendrons de lui pour toujours dans le nom de notre entreprise et dans nos cœurs.”

Sa femme a déclaré : « Il était réservé et digne. Tout le monde avait quelque chose de positif à dire sur Kelly.

Outre son épouse, ses fils et sa belle-fille, M. Kelly laisse dans le deuil quatre petits-enfants et d’autres membres de sa famille. Sa fille, son ex-épouse et un frère sont décédés plus tôt.

Les services commémoratifs auront lieu plus tard.

Des dons en son nom peuvent être faits à Fondation nationale du rein, 30 E. 33e rue, New York, NY 10016.