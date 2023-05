Emagine Entertainment apporte le plus grand écran de cinéma de l’État au théâtre Batavia – Shaw Local

Batavia abritera le plus grand écran de cinéma de l’Illinois, car Emagine ouvrira ses portes dans l’ancien Randall 15 Theatre dans quelques semaines seulement.

Emagine Entertainment a organisé des visites du théâtre rénové mercredi, avant son ouverture le jeudi 1er juin. Le président, co-fondateur et président Paul Glantz et le PDG Anthony LaVerde ont accompagné les visites.

L’ancien théâtre Randall 15 a été acheté par Emagine Entertainment au printemps 2020 et fait l’objet d’importantes rénovations depuis mars dernier. Le théâtre d’origine a été complètement vidé, ne laissant que les murs extérieurs avant d’être reconstruit.

Le hall d’accueil de la nouvelle salle de cinéma Emagine Batavia, qui ouvrira au public le 1er juin 2023. (Sandy Bressner – [email protected])

Emagine comprendra deux salles de projection privées, huit auditoriums standards, un EMX et un super EMX, pour un total de 12 auditoriums.

Les huit salles standard varient en taille entre 40 et 77 places. L’auditorium EMX accueillera 184 personnes, tandis que le Super EMX en accueillera environ 394.

L’écran Super EMX sera le plus grand écran de cinéma de l’Illinois, mesurant 94 pieds de large sur 50 pieds de haut. L’auditorium a nécessité l’ajout de 13 175 pieds carrés supplémentaires au bâtiment et est équipé d’un système de projection laser 4K et de 70 haut-parleurs.

L’auditorium Super EMX, conçu pour être le plus grand écran Cinemascope® de l’état de l’Illinois, au nouveau cinéma Emagine Batavia. Le théâtre ouvrira au public le 1er juin 2023. (Sandy Bressner – [email protected])

Des salles de projection privées sont disponibles à la location pour des fêtes, des films et des événements sportifs. Chaque salle de projection comprend un écran de théâtre avec 24 sièges de théâtre et un espace pour les repas et la congrégation.

Les 12 théâtres Emagine sont équipés de sièges de stade dans des fauteuils inclinables en cuir chauffés, et la première rangée de chaque salle de théâtre aura des «fauteuils câlins» pouvant accueillir environ deux à quatre personnes.

Le président et président d’Emagine Paul Glantz (à gauche) et le PDG Anthony LaVerde montrent l’une des salles de projection du nouveau cinéma Emagine Batavia, qui ouvrira au public le 1er juin 2023. (Sandy Bressner – [email protected])

Le théâtre dispose également d’une salle High Roller disponible à la location pour des événements privés. La salle comprendra un bar privé, des jeux d’arcade, un billard, des murs de télévisions et quatre pistes de bowling équipées de Spark bowling en réalité augmentée.

Le nouveau théâtre Emagine à Batavia comprendra une salle High Roller, qui comprendra un bar à service complet, un jeu de palets, des jeux vidéo, des tables de billard et quatre pistes de bowling Brunswick Duckpin Social® avec Spark®, la première expérience immersive et interactive de notation dans le l’industrie du bowling. (Quilles Brunswick)

Le nouveau hall comprendra un bar à service complet avec des tables hautes et un coin salon avec des canapés et une cheminée. Il disposera également d’une cuisine complète équipée d’un four à pizza en brique et d’un vaste menu de plats pouvant être livrés aux cinéphiles, en plus des concessions de théâtre traditionnelles.

Emagine organisera un grand événement d’ouverture le 1er juin, avec l’invité spécial James Jude Courtney, un acteur de la dernière série de films « Halloween ». Les invités pourront participer à une interview de questions-réponses et assister à une projection de « Halloween ».

Onze des 12 cinémas devraient être fonctionnels le jour de l’ouverture, mais les propriétaires ont déclaré que le Super EMX ouvrira deux à trois semaines plus tard.

Emagine Batavia et Batavia United Way organiseront une grande soirée d’ouverture pour une collecte de fonds à 18 h le mercredi 31 mai.

Les clients pourront profiter de hors-d’œuvre, d’un bar ouvert, de séances de photos, de concessions illimitées, de divertissements en direct et d’une variété de films. Tous les profits de la vente des billets iront à Batavia United Way pour soutenir ses efforts dans la communauté.

Les billets pour l’événement du 31 mai coûtent 65 $ et peuvent être achetés en visitant BataviaUnitedWay.org.