Emagine Batavia ouvre enfin dans l’ancien emplacement du théâtre Randall 15 – Shaw Local

Trois ans après la fermeture de Randall 15 IMAX, les lumières brillent à nouveau alors qu’Emagine Batavia accueille à nouveau ses invités pour profiter de films et plus encore.

Emagine Entertainment a rénové le théâtre, situé au 550 Randall Road, qui a ouvert ses portes le 1er juin.

Ce théâtre sera le premier de l’État à disposer d’un auditorium Super EMAX, le plus grand écran de cinéma de l’Illinois. Cet auditorium ouvrira le 1er juillet.

En plus de 12 auditoriums, le nouveau théâtre comprend un bar, un four à pizza fraîche, des tables de billard, des fauteuils chauffants, des jeux vidéo et la première expérience de quilles interactive. Les quatre pistes de bowling du théâtre ont été créées par Spark® et sont les premières du genre dans le pays.

Le nouveau cinéma Emagine Batavia, situé au 550 Randall Rd., à Batavia, est maintenant ouvert. Le théâtre, anciennement le Randall 15 IMAX, a été acheté par Emagine au printemps 2020 et a été rénové pour inclure 12 auditoriums, 2 salles de projection privées, un écran EMX grand format et un écran SUPER EMAX. (Sandy Bressner – [email protected])

« J’ai hâte de voir les réactions des gens [to the theater]», a déclaré Anthony Laverde, PDG d’Emagine Entertainment. « Le COVID a fait [the process] prendre plus de temps, mais c’était un travail d’amour.

Scott Gajos, directeur général d’Emagine Batavia, a pu voir la croissance du théâtre et espère que les fans de Randall 15 deviendront fans d’Emagine.

« [Through the theater], j’ai hâte de servir la communauté et de voir le bel environnement rassembler les gens », a déclaré Gajos. «Depuis la fermeture de Randall 15, il ne se passait plus rien. Un nouveau théâtre peut amener la vie nocturne.

Lors de la première d’Emagine Batavia, de nombreux invités assistaient à l’interprétation en direct de « La Petite Sirène ».

Les mécènes Luke Reimer et Olivia Rollen ont acheté des concessions avant de voir le film.

« Nous voulions voir tout ce qui était sorti », a déclaré Reimer. « J’aime la proximité du théâtre. Il n’y a rien près de Batavia.

« Quand [Randall 15] était fermé, [we] devait aller à Saint-Charles », a déclaré Rollen.

Des centaines d’invités se sont rendus aux grands événements d’ouverture d’Emagine, y compris un panel de questions-réponses avec l’acteur James Jude Courtney, qui a joué le méchant Michael Myers dans la série de films d’horreur « Halloween ».

Laverde s’attend à ce que davantage d’invités visitent le théâtre alors que les films à succès de l’été arrivent sur grand écran.

« Nous attendons des foules pour l’ouverture de ‘Spider-Man: Across the Spider-Verse‘« , a déclaré Laverde. « Nous jouerons de tout, des flashbacks, anciens, nouveaux et interprétations de [old-school movies]. Nous espérons restaurer la communauté avec ce qu’ils avaient perdu.