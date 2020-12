WASHINGTON, DC / ACCESSWIRE / 21 décembre 2020 / Emadeddin Muntasser, président de la Fondation pour la démocratie et les droits de l’homme, a récemment adressé une lettre aux Nations Unies au nom des Libyens qui s’opposent au plan de règlement de l’organe directeur international en Libye.

La lettre a été adressée à António Guterres, Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.

Le sujet de la lettre était la Mission d’appui des Nations Unies en Libye (MANUL), qui est une mission politique avancée en Libye créée à la suite de la première guerre civile libyenne en 2011. Par le biais de la lettre, Emadeddin Muntasser espère faire appel aux Nations Unies. Nations et ses membres et pétition contre la mise en œuvre des plans proposés par la MANUL.

La lettre évoque le fait que dans le passé, les Nations Unies ont été efficaces pour servir le peuple libyen, mais que le plan de règlement actuel de la MANUL ne répond pas aux besoins du pays et est considéré comme une trahison par la population locale population.

Muntasser est extrêmement clair dans sa lettre, déclarant que le peuple libyen ne soutient tout simplement pas le processus de la MANUL. Il soutient cette affirmation en incluant un lien vers une pétition relative à la Charte nationale libyenne, que plus de 10 000 Libyens ont signée, rejetant le plan de règlement de la MANUL.

<< Je déclare par la présente mon opposition aux négociations organisées par la MANUL dont le but supposé est de former un nouveau gouvernement pour la Libye. Les participants à ces réunions n'ont ni légitimité ni mandat, d'autant plus que certains d'entre eux sont responsables du meurtre d'innocents et du déplacement de familles. , détruisant les institutions étatiques, étouffant les libertés et se livrant à la corruption », lit-on dans la pétition.

Emadeddin Muntasser conclut sa lettre aux Nations Unies en déclarant que non seulement le règlement de la MANUL prolonge la période de transition et permet aux criminels de guerre de prendre le pouvoir, mais que ses actions vont à l’encontre de la loi libyenne, de la résolution 2509 du Conseil de sécurité de l’ONU et du mandat de la MANUL.

Selon Muntasser, si l’accord de règlement proposé devient une réalité, le résultat pourrait être un environnement politique encore plus instable et anarchique, où le crime est institutionnalisé et le rôle des chefs du crime normalisé.

Dans l’ensemble, Emadeddin Muntasser exhorte les Nations Unies à repenser le plan de règlement proposé par la MANUL, compte tenu de l’opposition majeure à son égard.

A propos d’Emadeddin Muntasser

Emadeddin Muntasser est originaire de Libye, né à Tripoli; cependant, il a émigré aux États-Unis en 1981. Muntasser a ensuite obtenu un baccalauréat en sciences avec mention et une maîtrise en génie électrique et en intelligence artificielle du Worcester Polytechnic Institute. Après avoir obtenu son diplôme, il a décidé de démarrer sa propre entreprise de vente au détail et d’immobilier et est depuis un entrepreneur. En dehors du travail, Muntasser est un activiste passionné et président de la Fondation pour la démocratie et les droits de l’homme, où il se bat pour diverses causes des droits de l’homme en Libye, en Afrique du Nord et au-delà.

