Elys Game Technology conclut un accord d’accès au marché pluriannuel avec Caesars Entertainment qui débute au Colorado

Elys Game Technology, Corp.

NEW YORK, NY, 7 novembre 2023 (GLOBE NEWSWIRE) — Elys Game Technology, Corp. (« Elys » ou la « Société ») (OTC : ELYS) (BER : 3UW), une société de technologie de jeux interactifs et de paris sportifs, a annoncé aujourd’hui un accord d’accès au marché avec Caesars Entertainment qui ouvre un accès immédiat au marché lucratif des paris sportifs du Colorado. Cet accord stratégique marque la première entrée d’Elys dans le paysage nord-américain des paris sportifs mobiles.

Avec l’introduction de l’application mobile « 5D by Elys » de la société sous la marque SportBet.com récemment dévoilée, la société présente une plateforme complète de paris sportifs enrichie de fonctionnalités avancées et d’une compatibilité multiplateforme transparente. Cet accord positionne potentiellement Elys pour un lancement stratégique de ses ambitions nord-américaines en matière de paris sportifs en ligne.

« Nous nous efforçons de convertir les investissements récents dans la technologie et les infrastructures en activités génératrices de revenus aux États-Unis. Notre analyse méticuleuse du marché, menée avant notre entrée sur le segment en ligne B2C américain, nous a permis de créer une stratégie de mise sur le marché efficace ainsi qu’un produit de pointe qui, selon nous, sera rapidement adopté par les parieurs sportifs nord-américains. a déclaré Mike Ciavarella, président exécutif d’Elys Game Technology Corp. “Nous sommes impatients de proposer notre expérience unique de paris sportifs mobiles aux clients américains grâce à notre accord d’accès au marché avec Caesars Entertainment.”

Bien que le démarrage des opérations en ligne dépende des approbations réglementaires en attente, l’accord avec Caesars Entertainment permet à Elys de lancer ses opérations de paris sportifs en ligne dans le Colorado. Elys a l’intention d’étendre sa position sur le marché en proposant sa nouvelle application mobile « 5D by Elys » aux parieurs sportifs de plusieurs États grâce à de futurs partenariats d’accès au marché. Ce premier accord permet à Elys de proposer une expérience de jeu personnalisée et captivante, affirmant ainsi son leadership dans l’industrie.

À propos d’Elys Game Technology, Corp.

Elys Game Technology, Corp. est une société mondiale de technologie de jeu opérant dans plusieurs pays à travers le monde. Elys propose à ses clients une gamme complète de produits et services de jeux de loisirs omnicanaux, tels que les paris sportifs en ligne, les sports électroniques, les sports virtuels, le casino en ligne, le poker, le bingo, les jeux interactifs et les machines à sous en ligne, sur une base B2C en Italie et a des activités B2B. opérations dans cinq États ainsi que dans le District de Columbia sur le marché américain. La société fournit des logiciels de paris sportifs, des logiciels de casino en ligne, des services pour les casinos commerciaux et tribaux, les établissements de paris au détail et les réseaux de distribution de franchises.

La vision d’Elys est de devenir un leader mondial de l’industrie du jeu grâce au développement de logiciels de casino en ligne pionniers et innovants. Des informations supplémentaires sont disponibles sur notre site Web d’entreprise à l’adresse www.elysgame.com.

Les investisseurs peuvent également nous trouver sur Twitter @ELYS5D ; Instagram @elys5d; LinkedIn Elys Amérique ; YouTube @Elys5D ; et sur Facebook @Elys5D.

Énoncés prospectifs

Ce communiqué de presse contient certaines déclarations prospectives au sens des dispositions d’exonération de la loi Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Ces déclarations sont identifiées par l’utilisation des mots « pourrait », « croire », « anticiper », « avoir l’intention », « estimer », « s’attendre à », « peut », « continuer », « prédire », « potentiel », « projet » et expressions similaires destinées à identifier les déclarations prospectives et à inclure les déclarations concernant Elys. Ces déclarations prospectives sont basées sur les attentes et hypothèses de la direction à la date du présent communiqué de presse et sont soumises à un certain nombre de risques et d’incertitudes, dont beaucoup sont difficiles à prévoir et qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement des attentes actuelles et hypothèses par rapport à celles énoncées ou implicites dans les déclarations prospectives. Les facteurs importants qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement des attentes actuelles comprennent, entre autres, les facteurs de risque décrits dans le rapport annuel de la société sur formulaire 10-K pour l’exercice clos le 31 décembre 2022 et ses documents déposés ultérieurement auprès des Securities and Exchange Commission des États-Unis. Exchange Commission, y compris les rapports périodiques ultérieurs sur le formulaire 10-Q et les rapports actuels sur le formulaire 8-K. Les informations contenues dans ce communiqué sont fournies uniquement à la date de ce communiqué, et la Société ne s’engage aucunement à mettre à jour ou à réviser publiquement les déclarations prospectives, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d’événements futurs ou autrement, après la date du lesquelles les déclarations sont faites ou pour refléter la survenance d’événements imprévus, sauf si la loi l’exige.

Contact investisseurs :

Tom Colton et Alec Wilson

Groupe Gateway, Inc.

949-574-3860

[email protected]