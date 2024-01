Elyria publie une vidéo de caméra corporelle d’une descente de police controversée

ELYRIA, Ohio — La ville d’Elyria a publié une vidéo de caméra corporelle montrant une descente à domicile au cours de laquelle une mère affirme que son enfant a été blessé.

Les images, qui ont été publiées sur la page YouTube de la ville, sont largement caviardées mais donnent néanmoins aux téléspectateurs une idée de ce qui s’est passé lorsque les policiers ont exécuté un mandat de perquisition pour la maison de l’avenue Parmely la semaine dernière. Vous pouvez regarder les huit clips ici.

Comme on l’a vu précédemment dans un enregistrement de sonnette Ring obtenu il y a quelques jours, on entend des agents frapper à la porte et s’annoncer comme ayant un mandat de perquisition. Ensuite, un bélier est utilisé avant qu’une grenade flash-bang ne soit lancée dans la baie vitrée droite de la résidence.

Courtney Price était dans la maison avec son fils Waylon, âgé de 17 mois, et on peut l’entendre sur la vidéo crier alors que les agents entrent à l’intérieur. Elle se présente à la porte les mains en l’air avant d’être menottée à l’extérieur, disant aux autorités : « Mon bébé est là-dedans, sous respirateur. »

“J’ai été très respectueux”, a déclaré Price à 3News. “J’ai obéi à tout ce qu’ils m’ont demandé.”

Waylon est flou dans la vidéo de la caméra corporelle mais peut toujours être aperçu dans son transat à côté de son berceau, dansant sur la musique diffusée à la télévision. Cependant, il faudra attendre six minutes avant que l’un des agents ne reconnaisse l’enfant, qui souffre de multiples problèmes de santé.

La mère de Waylon dit qu’il a dormi malgré tout le bruit, et après 10 minutes, les menottes de Price ont été retirées et les deux hommes ont été réunis. Les premiers intervenants ont vérifié l’enfant, estimant que ses poumons semblaient sains.

Waylon a été emmené à l’hôpital UH Rainbow Babies and Children’s, et bien qu’il soit maintenant hors des soins intensifs, Price affirme qu’il est traité pour une inflammation des poumons et une irritation des yeux, ainsi que pour les effets persistants de la fumée du flash-bang. . La police d’Elyria a fermement nié que l’enfant ait été exposé à des produits chimiques irritants et a affirmé qu’il avait reçu les soins médicaux appropriés.

S’adressant à WKYC, Price a reconnu que Waylon semblait aller bien dans les images de la caméra corporelle. C’est pourquoi elle se demande pourquoi il s’est retrouvé à l’hôpital pendant près d’une semaine.

“Peut-être que mon fils ne pleurait pas dans la vidéo. À ce moment-là, il allait bien”, a-t-elle déclaré. “Mais ce sont les effets qu’ils lui ont laissés.”

Price a en outre déclaré qu’un policier lui avait dit que son équipe s’était trompée de maison, ce que la police a également déclaré n’était pas vrai. Cependant, même si le mandat de perquisition obtenu par 3News contenait l’adresse de Parmely Avenue, le document concernait un adolescent suspect, même si la maison appartient désormais à la tante et à l’oncle de Price, Redia et Marlon Jennings. Tous deux affirment n’avoir aucun lien avec le suspect.

“J’ai l’impression qu’un peu de travail de détective aurait probablement été très utile”, a déclaré Reida Jennings, “parce que [I conducted] une simple recherche sur Google et j’ai trouvé les locataires précédents en six secondes environ.”

De plus, nous avons également examiné la vidéo de la sonnette Ring de la maison elle-même. Alors que la caméra avait été endommagée par le bélier et le flash-bang, le son a continué à tourner et on peut entendre clairement un officier déclarer : “Whoa, ce n’est pas la bonne maison.” Un autre répond : « Je pense que oui ».

Le maire d’Elyria, Kevin Brubaker, qui a ordonné un examen complet de l’incident, a publié la déclaration suivante après la diffusion des images :

“Le 11 janvier 2024, le service de police d’Elyria a exécuté un mandat de perquisition sur l’avenue Parmely. Suite à cela, des allégations d’inconduite policière ont été soulevées. J’ai demandé aux responsables de la ville de rassembler des images des caméras portées par les agents sur les lieux. Compte tenu de la nature extrême et inquiétante des allégations, j’ai demandé que les images soient examinées et rendues publiques dès que possible.

“Aujourd’hui, ce processus d’examen, requis par la loi, a été achevé sur les images capturées par plusieurs caméras portées sur le corps. Je publie ces images maintenant. En outre, je publie également plusieurs déclarations et rapports rédigés après l’incident par ceux qui se trouvaient sur place. scène, y compris une explication écrite de toutes les expurgations de renseignements personnels.

“Les images ont capturé une vidéo et un audio clairs de l’exécution du mandat de perquisition, y compris les actions des agents à l’intérieur et à l’extérieur de la maison. Les images incluent également des interactions avec la mère et l’enfant tout au long de l’incident.

“Bien que les images capturées illustrent clairement ce qui s’est produit et ce qui ne s’est pas produit lors de l’exécution du mandat de perquisition, elles ne répondent pas aux questions sur ce qui a conduit à l’émission du mandat lui-même. Pour répondre à ces questions, j’ai également demandé une enquête externe.

« Hier, le 15 janvier, vers 16 heures, mon bureau a demandé au bureau du shérif du comté de Lorain d’ouvrir une enquête sur le processus d’obtention du mandat de perquisition, ainsi que sur l’incident lui-même. Compte tenu de la nature extrême des allégations, je veux que tous les questions restantes ont été répondues de manière transparente et indépendante.

“Je remercie encore une fois les Elyriens pour votre patience pendant que nous travaillions à vous faire connaître les faits, et je remercie les nombreux membres du personnel de la ville qui ont accéléré ce processus.”