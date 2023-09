Elvish Yadav, vainqueur de Bigg Boss Ott 2, et Shehnaaz Gill discutent avec les paps [Watch Video]

Elvish Yadav, connu pour ses vidéos hilarantes sur YouTube et son incroyable timing comique, a apporté son esprit et son charme caractéristiques à la séance de bavardage. Son sens de l’humour décalé a divisé tout le monde et son énergie contagieuse était tout simplement contagieuse. Shehnaaz Gill, quant à elle, était absolument magnifique et rayonnait de son charme caractéristique tout au long de la séance. Sa personnalité pétillante et ses retours rapides ont rendu la conversation encore plus divertissante. Les paparazzi n’en ont jamais eu assez de ce duo dynamique alors qu’ils riaient, partageaient des anecdotes et plaisantaient en toute légèreté. Leur camaraderie et leur alchimie étaient palpables, laissant tout le monde en vouloir plus. Cette séance de bavardage était vraiment un régal pour les fans qui adorent à la fois Elvish Yadav et Shehnaaz Gill. Pendant que les paparazzi cliquaient dessus, Shehnaaz a plaisanté : « Mera set mat tod dena. Abhi itne ameer nahi hue hai hum. Quand les paparazzi ont demandé à Elvish Yadav à propos de son prochain clip, le YouTuber a déclaré : « Ma chanson sort le 14 septembre, le jour de mon anniversaire. » Regardez la vidéo pour en savoir plus.