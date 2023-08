Elvish Yadav, vainqueur de Bigg Boss OTT 2, bat un autre record; bat le vainqueur de Bigg Boss 16 MC Stan

Bigg Boss OTT 2 était aimé de tous. La deuxième saison a fonctionné beaucoup plus que la première saison. Elvish Yadav a remporté l’émission et est devenu le premier candidat wild card à avoir remporté le trophée à la maison. Elvish avait un plan de match incroyable dans la série. Il est entré dans le spectacle à mi-chemin avec ses objectifs fixés. Bien qu’il ait dit qu’il n’avait pas regardé l’émission, il semblait qu’il avait vu tout le monde et qu’il savait tout.

Elvish a un énorme fan à cause de sa chaîne Youtube. Il est beaucoup aimé et de nombreuses célébrités voulaient aussi qu’il remporte l’émission. Alors que de nombreux fans ont soutenu Abhishek Malhan alias Fukra Insaan, les fans d’Elvish ont gagné.

Maintenant, après sa victoire, Elvish Yadav est allé en direct sur Instagram pour la première fois et il a battu un autre record. Il a obtenu un maximum de vues pour son live d’aujourd’hui. 594 000 personnes l’ont regardé en direct aujourd’hui et c’est le maximum qu’ait un Instagram en direct.

Elfique Yadav bat un record

Plus tôt, Grand Patron 16 le vainqueur MC Stan détenait ce record avec 590K likes sur son Instagram live. Il était parti vivre après avoir gagné Big Boss 16. Maintenant, Elvish a battu ce record. Elvish s’est également rendu sur Instagram pour remercier ses fans de l’avoir aidé à battre des records.

Il a partagé la vidéo en direct sur Instagram et a écrit : « Aap Sab Logo Ne Record Tod Diya. Maximum Live Watching. Jitna shukriya karu utna kam hai ».

Elvish Yadav est également à la mode sur Twitter. Les internautes parlent d’Elvish et le louent. L’un des utilisateurs a écrit : « En Inde – No.1 Worldwide 10th #ElvishYadav record breaker Systumm hang #ElvishYadav #ElvishArmy #ElvishArmy? #ElvishIsTheEntertainer »

Un autre utilisateur a écrit : « #ElvishYadav ne #mcstan ke insta live ka record break kia. 590k+ log live aaye. Systummm #ElvishIsTheEntertainer #ElvishYadav #ElvishBBWinner #ElvishArmy #ElvishYadavArmy. »

Un utilisateur a également écrit : « Son enthousiasme dit tout… ce qu’il attend de sa fan armée bien-aimée. L’audience la plus élevée sur Insta se classe au 1er rang en Inde au 8e rang mondial. Tous les records sont brisés !!! #ElvishYadav #ElvishYadav #ElvishArmy #ElvishIsTheEntertainer »

Son excitation dit tout… ce qu’il attend de son armée de fans bien-aimée ?? Audience Insta la plus élevée Rang 1 en Inde Rang 8 dans le monde Tous les records battus !!! ??#ElvishYadav #ElvishYadav ? #ElvishArmy #ElvishIsTheEntertainerpic.twitter.com/qxIEvTNWTp Yashikaa ~Rao Sahab (@ElvishFanGirlz) 19 août 2023

En parlant de la finale de Bigg Boss OTT 2, Abhishek Malhan est devenu le premier finaliste de l’émission. Manisha Rani est la deuxième finaliste de l’émission. Bebika Dhurve et Pooja Bhatt se sont respectivement classées quatrième et cinquième.