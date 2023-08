Elvish Yadav, vainqueur de Bigg Boss OTT 2, accueille les fans avec Haryana CM Manohar Lal Khattar [Watch Video]

Le voyage d’Elvish dans « Bigg Boss OTT 2 » restera certainement dans les mémoires pour ses lignes hilarantes, en particulier « Systumm hang ». Même s’il est entré tard dans la maison, il a réussi à voler la vedette et à retenir l’attention des téléspectateurs. Il a remporté le trophée Bigg Boss OTT 2 et un prix en espèces de Rs 25 Lakh. Les 5 meilleurs finalistes de cette saison étaient Elvish Yadav. , Abhishek Malhan, Manisha Rani, Bebika Dhurve et Pooja Bhatt. Abhishek est devenu le finaliste de l’émission, tandis que Manisha Rani a obtenu la troisième position. Le YouTuber a créé l’histoire en devenant le premier candidat générique à remporter Bigg Boss. Il est non seulement devenu le concurrent le plus populaire, mais a également remporté le trophée du vainqueur en battant Fukra Insaan lors d’une finale étoilée. Après avoir remporté l’émission, il a organisé une rencontre pour remercier ses fans pour leur soutien constant. La rencontre des fans d’Elvish Yadav a été un énorme succès, avec une participation massive de fans de partout. L’événement a été rendu encore plus spécial avec la présence de Haryana CM Manohar Lal Khattar. Les fans étaient ravis d’avoir l’opportunité de rencontrer leur YouTuber préféré et de se connecter avec d’autres fans. L’atmosphère était remplie d’excitation, de rires et d’un sentiment d’unité parmi les fans.