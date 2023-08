Elvish Yadav, vainqueur de Bigg Boss OTT 2, a une grande rencontre avec 3 lakhs plus les fans; Harayana CM fait l’éloge de YouTuber

Bigg Boss OTT 2La folie est partout dans le monde. La grande finale du spectacle a eu lieu le 14 août, mais le spectacle fait toujours parler de lui. Les médias sociaux sont tout au sujet de la Bigg Boss OTT 2 concurrents. Elvish Yadav a créé l’histoire en étant le premier candidat wild card à avoir gagné Grand chef. Il a un fan massif et fou suivant. Il est récemment allé en direct sur Instagram et a battu des records. Son Instagram live a obtenu le plus grand nombre de vues.

Récemment, Elvish Yadav a rencontré le CM du Harayana, Manohar Lal Khattar à sa résidence. Le CM de Harayana a partagé sa photo sur Twitter. Il félicita Elfique et lui offrit un bouquet de fleurs.

La grande rencontre d’Elvish Yadav

Cependant, après la rencontre, Elvish Yadav a eu une autre grande rencontre avec ses fans. Une rencontre a été organisée par Elvish et son équipe pour rencontrer les fans. Le Bigg Boss OTT 2 le gagnant a de nouveau créé l’histoire alors que plus de 3 lakhs de fans sont arrivés pour le rencontrer.

Même CM Manohar Lal Khattar a assisté à la rencontre et est monté sur scène avec lui pour voir les fans. De nombreuses vidéos et photos de la rencontre sont devenues virales sur Internet. Elvish Yadav est à la mode sur Twitter et les fans le louent.

L’un des fans a écrit : « Systumm Hang Elvish Yadav Grand Meetup In Gurgaon #ElvishIsTheEntertainer #ElvishaYadav #elvishyadav #ElvishBBStar. »

Un autre utilisateur a écrit : « #ElvishYadav Massive Crowd !! Elvish Yadav Meet-up. 3 lakhs+ crowd #ElvishArmy #ElvishaYadav #ElvishYadavArmy #Elvish #ElvishaYadav #ElvishaYadav. »

Selon les rapports, Elvish obtient également la sécurité Z + de CM of Harayana. Un utilisateur a écrit : « CM Of Hariyana a demandé de fournir la sécurité Z+ pour #ElvishYadav Rao Sahab Burnol Stock #ElvishaYadav #ElvishArmy #ElvishYadav #ElvishArmy #ElvishYadavArmy #SystummArmy #ElvishaYadav »

Regardez l’interview d’Elvish Yadav ici :

Parler de Bigg Boss OTT 2Abhishek Malhan est devenu le premier finaliste de l’émission tandis que Manisha Rani est le deuxième finaliste.