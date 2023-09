Elvish Yadav : Après Urvashi Rautela, le gagnant de Bigg Boss Ott 2 est prêt à collaborer avec Esha Gupta ?

Après l’énorme succès de leur tube romantique « Hum Toh Deewane », Elvish Yadav et la talentueuse Esha Gupta s’associent à nouveau pour créer de la magie avec leur prochain album musical. Cette collaboration promet d’être une extravagance musicale qui vous laissera envoûté. Avec leur alchimie indéniable et leur voix envoûtante, Elvish Yadav et Esha Gupta sont prêts à livrer une collection de mélodies émouvantes et de rythmes entraînants qui tireront sur votre corde sensible et vous font groover en même temps. L’album musical devrait présenter un mélange parfait de romance, de passion et d’émotions, accompagné de visuels captivants qui vous transporteront dans un monde d’amour et d’enchantement. Les fans d’Elvish Yadav n’ont pas pu contenir leur enthousiasme et leur appréciation pour la magnifique reconstitution de Hum Toh Deewane. Un fan a exprimé son admiration en disant : « Systummmmmm hai bhai wazirabad à Bollywood, une longue histoire de 7 ans de travail acharné. Tu es un vrai joyau, bhai @elvish_yadav. » Un autre fan a simplement salué l’effort et a écrit : « Niveau supérieur, frère ».