Elvish Yadav a trollé pour avoir affirmé avoir reçu 28 millions de votes en 15 minutes lors de la finale de Bigg Boss OTT 2: « Itna jhooth … »

Elvish Yadav est devenu le premier candidat wildcard à remporter Bigg Boss, y compris les 16 saisons à la télévision nationale et la première saison de la version OTT.

La grande finale de Bigg Boss OTT 2, animée par Salman Khan, a été diffusée sur JioCinema le 14 août soir, 59 jours après sa première le 17 juin. Elvish Yadav a été déclaré vainqueur en battant Abhishek Malhan, Manisha Rani, Bebika Dhurve, et Pooja Bhatt pour soulever le trophée.

Lors de la grande finale, après l’élimination de Pooja, Manisha et Bebika, des lignes de vote ont été ouvertes au public pendant quinze minutes pour voter une dernière fois afin de choisir leur gagnant parmi les deux populaires YouTubers, Elvish et Abhishek. Le premier a évidemment reçu plus de votes et a donc été annoncé vainqueur par l’acteur Sultan.

Maintenant, dans une vidéo partagée par l’une des pages de fans d’Elvish, on peut le voir en train de dire que lorsqu’il a rencontré le chef de JioCinema (Jyoti Deshpande) après sa victoire, elle lui a dit qu’il avait reçu 280 millions (28 crore) de votes au cours de ces quinze dernières années. minutes. Le clip est devenu viral sur les réseaux sociaux et a divisé les internautes.

Elfique est principalement trollé et ses affirmations sont considérées comme fausses avec des commentaires tels que « Itna jhooth bolne ki bi hadd hoti hai (il y a une limite à dire tant de mensonges) » et « 7 millions de ki toh en regardant cet aur isse 280 millions de votes aa gaye, itna bhi mat fenko (il y avait 70 000 personnes qui regardaient la finale à ce moment-là et il dit qu’il a obtenu 28 millions de votes, ne faites pas de tels mensonges) ».





D’un autre côté, ses fans ont pris sa défense en disant qu’ils avaient eux-mêmes voté plusieurs fois au cours de ces quinze minutes, car un utilisateur de JioCinema pouvait envoyer un maximum de 99 votes via un seul compte. « Maine khud 10 phone se 700 ke aaspaas vote kiye honge (j’aurais moi-même voté 700 fois sur 10 téléphones) », a écrit l’un de ses fans.

