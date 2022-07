Elvis Presley est devenu une icône du rock ‘n’ roll avec l’aide du drapier de Memphis : “Ça a tout changé”

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Avant qu’Elvis Presley ne devienne “The King”, il était un huissier “sale pauvre” dans une salle de cinéma du Tennessee avec le rêve de devenir grand.

Le lycéen, alors âgé de 17 ans, admirait souvent la vitrine d’un magasin de vêtements appelé “Lansky Bros.” situé au coeur du quartier musical de Memphis. Le magasin était un favori parmi les musiciens; BB King était un habitué connu. Au cours d’un été de 1952, le propriétaire Bernard Lansky a vu ce “jeune garçon maigre” qui se démarquait facilement dans la rue.

“Beale Street était une rue pour les Afro-Américains, donc si vous étiez Blanc, vous n’étiez pas à votre place”, a déclaré Hal, le fils de Lansky, à Fox News Digital. “Alors mon père savait que ce gamin timide n’était pas à sa place ici. Il se contentait de fixer fixement la fenêtre. Alors un jour, il l’a invité à entrer. Il a dit : “Entrez, jeune homme !” Mon père lui a fait visiter les lieux et Elvis ne pouvait s’offrir qu’une chemise à 3 dollars. Il a dit : “Monsieur Lansky, ce sont de belles choses. J’aime tout. Je n’ai plus d’argent maintenant, mais quand je serai riche, je t’achèterai dehors.’ Et mon père a dit: “Ne m’achetez pas, achetez-moi simplement.” Et c’est ce qui a commencé leur amitié. Mon père a montré un peu de respect à ce jeune garçon, et cela a déclenché une amitié pour la vie.

La transformation de Presley de musicien en herbe timide en icône du rock ‘n’ roll avec l’aide de Lansky est relatée dans le biopic de Baz Lurhmann intitulé “Elvis”, actuellement en salles. Hal a déclaré qu’il avait non seulement vu le film trois fois – avec une quatrième projection déjà prévue – mais que l’acteur Austin Butler, qui jouait le rôle de Presley, lui avait rendu visite alors qu’il se préparait pour le rôle qui le ferait monter en flèche vers la gloire.

“C’est un film fabuleux – Baz et son équipe ont fait un travail incroyable, et nous étions tellement ravis d’être inclus dans le film”, a déclaré Hal. “Nous faisions partie de la vie d’Elvis. C’était court, mais il a rencontré tellement de gens pendant ce bref laps de temps, et il ne les a jamais oubliés. Je suis juste reconnaissant que la connexion Lansky ait fait partie de cette histoire. Et Austin a fait ses devoirs. Nous avons partagé du temps avec lui et Baz. Ils ont visité le magasin en septembre 2019. Austin a vraiment grandi depuis et mon Dieu, il a fait un travail incroyable. Il a une belle carrière devant lui.

Le patriarche est décédé en 2012 à 85 ans à Memphis. Aujourd’hui, Hal et sa fille, Julie Lansky, sont déterminés à maintenir l’entreprise familiale – et l’héritage musical – en vie. Lansky et son frère Guy ont commencé leur commerce de détail en 1946 grâce à un prêt de 125 $ de leur père. Il a commencé comme un magasin de surplus et d’uniformes de l’armée, mais au début des années 50, Lansky s’est concentré sur les vêtements pour hommes de haute couture. Lansky et Guy se sont séparés dans les années 80, et le magasin a déménagé de Beale Street à l’hôtel Peabody à quelques rues de là.

Plus récemment, Hal et sa fille se sont associés pour écrire un livre pour enfants intitulé “Come On In, Young Man!” dans l’espoir de partager l’histoire de leur père avec une nouvelle génération de fans de Presley.

“C’est notre 76e année d’activité”, a déclaré Hal. “Nous nous amusons avec ce que nous faisons. Mon père a toujours cru aux gens. Il a toujours dit que vous rencontriez les mêmes personnes en montant et en descendant. Alors traitez tout le monde avec respect.”

Presley n’a jamais oublié le simple geste aimable que Lansky lui a fait. Pour son bal de promo, il a fait des folies sur un pantalon noir, un manteau rose avec une ceinture rose et noire.

“Chaque fois qu’Elvis était payé, il venait peut-être une fois par semaine et achetait un pantalon ou une veste – quelque chose de simple”, a déclaré Hal. “Mais il n’arrêtait pas de venir et de venir. Et puis un jour, il a dit:” M. Lansky, je vais être dans une émission de télévision nationale. Mon père a dit : “C’est super Elvis ! Quel spectacle ça va être ?” Elvis a répondu : “The Ed Sullivan Show”. Mon père a juste dit ‘Whoa!’ À l’époque, dans les années 50 et 60, c’était un gros problème. C’était comme “l’idole américaine” de notre époque. Mon père a commencé à lui montrer des vêtements. Mais ensuite, Elvis l’a regardé et a dit : “M. Lansky, J’ai un problème, je n’ai pas d’argent. Mon père lui a dit : “Elvis, tu as un problème, mais je vais te dire ce que je vais faire. Je vais te donner du crédit, mais tu ferais mieux de me rembourser.””

Presley a accepté et a remercié Lansky abondamment. Hal a déclaré que son père avait regardé Presley jouer dans ses nouveaux fils flashy – et avait été stupéfait par ce dont il avait été témoin.

“Mon père n’avait jamais vu ni entendu Elvis jouer”, a ri Hal. “Il savait qu’Elvis était destiné à la célébrité. Et nous aimons nous attribuer le mérite du look noir et rose qu’il portait. À l’époque, les jeunes hommes ne portaient pas de rose. S’ils le faisaient, ils étaient considérés comme trop féminins. Et bien sûr , tout le monde voulait battre Elvis parce qu’il avait l’air un peu féminin pour l’époque, et il enlevait les copines de tout le monde ! Mais Elvis était déterminé à se démarquer. Il savait ce qu’il faisait. Et il avait confiance en son apparence. Cela tout changé.”

Selon Hal, Presley est resté un client fidèle même après avoir atteint la célébrité. Lansky n’était pas responsable des combinaisons à paillettes que Presley a adoptées pendant ses années à Las Vegas, mais la demande était toujours là.

“Elvis est devenu si célèbre qu’il ne pouvait pas venir dans notre magasin sans se faire harceler”, se souvient Hal. “Nous avons dû ouvrir le magasin la nuit juste pour qu’il puisse éviter la foule et faire ses courses. Mais nous lui avons également livré des vêtements à Graceland. Je suis devenu connu comme le livreur du roi. J’apportais tous les vêtements qu’il avait commandés. je vous le dis, Elvis adorait faire du shopping, donc je faisais pas mal de livraisons. Je me souviens que j’avais un break plein de vêtements. Je sonnais à sa porte, et c’était juste magique. J’ai vu Elvis en haut du escaliers, et il descendait chaque marche de manière si royale. Il avait sa main dans sa poche où il portait un petit revolver blanc – Elvis adorait les armes à feu. Cela m’a un peu effrayé, mais Elvis était tellement heureux. Je ne le fais pas Je pense qu’il était forcément content de me voir, mais il était content de voir ses vêtements.”

“Je me souviens qu’il avait commandé tous ces longs manteaux en cuir avec de la fourrure assortis au chapeau et aux cols”, a poursuivi Hal. “Il est entré dans la salle à manger, a ouvert les portes et a juste montré ses vêtements. Il était si fier de ses nouvelles tenues. C’était assez excitant pour moi de voir. Je ne sais pas combien de temps j’étais là, mais ça Ça m’a semblé une éternité. Tout était au ralenti. Mais je me suis souvenu qu’Elvis était tellement cool.

Hal a déclaré que son histoire préférée que son père aimait raconter était l’époque où Presley avait vendu pour la première fois un million de disques.

“Ils ont donné à Elvis un Messerschmitt, cette voiture allemande à trois roues”, a déclaré Hal. “Elvis a amené la voiture au magasin pour la montrer à mon père. Il a dit : “M. Lansky, regardez cette voiture !” Elvis était tellement fier de lui qu’il a finalement réussi. Eh bien, mon père a dit : “Elvis, quand tu auras fini avec cette voiture, je la veux.” Quelques mois plus tard, Elvis a échangé cette voiture contre une virée shopping de deux heures et demie dans notre magasin. Il est resté fidèle jusqu’au bout.”

C’était en 1977 quand Hal a dit que lui et son père étaient dans un café à Dallas, au Texas. Quelqu’un s’est précipité en s’exclamant : “Devinez quoi ? Elvis est mort !”

Presley a été retrouvé inconscient dans son manoir de Graceland. Il a été transporté d’urgence à l’hôpital, où il a été déclaré mort à 42 ans.

“Nous étions juste dévastés”, a admis Hal. “Nous avons pris l’avion suivant pour Memphis. Vous vous rappelez toujours où vous étiez quand vous avez appris la mort d’Elvis… Et quand nous avons vu le corps dans le cercueil, nous n’avons tout simplement pas pu croire ce que nous voyions.”

C’est Lansky qui a choisi le costume blanc et la cravate bleue que Presley portait sur sa tombe. Le patriarche a dit plus tard: “Je l’ai mis dans son premier costume et je l’ai mis dans son dernier costume.”

Hal a déclaré qu’au fil des ans, son père aimait partager ses souvenirs de Presley avec quiconque s’arrêtait dans son magasin. Aujourd’hui, ils reçoivent encore beaucoup de lettres et de visiteurs du monde entier. Il a également noté que sa famille est restée en contact avec celle de Presley.

“Elvis était un homme bien”, a déclaré Hal. “Il n’avait pas un mauvais os dans son corps. C’était un farceur, un gentleman du Sud. Et il était si généreux. Il avait l’habitude d’écrire des chèques anonymement à des œuvres caritatives parce qu’il se souciait vraiment de lui, pas parce qu’il avait besoin de publicité. Son L’histoire était remarquable – triste – mais il y a tellement de parties.”

Pour Hal, Presley n’a jamais vraiment quitté le bâtiment.

“Je suis content que ce film soit sorti pour montrer à la jeune génération l’impact qu’Elvis a eu non seulement sur Memphis ou même sur la musique, mais sur le monde”, a-t-il déclaré. “C’est incroyable le pouvoir qu’Elvis a encore aujourd’hui.”