Elvis Presley a-t-il fait une apparition dans le classique culte “Home Alone” ? Twitter veut savoir

Avec Noël qui approche à grands pas, il est temps de se replonger dans la réserve de vieux films et de sortir la série Home Alone. Après tout, c’est une série de films dont tout le monde s’accorde à capturer parfaitement l’esprit de Noël et plus encore. Non seulement il a le pouvoir de canaliser une merveilleuse nostalgie, mais il a donné lieu à plusieurs théories du complot. Maintenant que le moment de revoir Home Alone est proche, il serait peut-être bon d’envisager une possibilité que les théoriciens du complot n’ont pas encore abandonnée – le chanteur américain Elvis Presley a fait une apparition dans le film de 1990. Quelle? C’est pendant la scène où la mère de Kevin perd son sang-froid avec un employé de l’aéroport après avoir découvert qu’il n’y a pas de vol pour rentrer chez elle. Pendant que tout cet argument se poursuit, une personne vole la vedette. En arrière-plan, un homme barbu attend silencieusement son tour. Sa ressemblance troublante avec feu Elvis Presley ne peut être niée.

Alors que le chanteur américain était mort treize ans avant la sortie du film, les théoriciens du complot n’ont toujours pas abandonné cette théorie, pour l’instant. Les utilisateurs de Twitter ont partagé ce qu’ils en pensaient. “Deux légendes différentes en arrière-plan : John Candy et ‘Elvis Presley. Oui, Elvis a secrètement simulé son propre décès et s’est finalement faufilé dans le tournage de Seul à la maison, sans que personne ne s’en aperçoive… d’accord ! » écrit un utilisateur.

Deux légendes différentes en arrière-plan, John Candy et “Elvis Presley”. Ouais, Elvis a secrètement simulé son propre décès et s’est finalement faufilé dans le tournage de Seul à la maison, sans que personne ne s’en aperçoive. ………droit!!! pic.twitter.com/9QVzpPH5du – Andrew J. Christianson (@ACtheBodyguard) 18 décembre 2022

Un autre tweet disait: “Il n’y a qu’une seule théorie du complot à laquelle je crois et c’est que l’acteur qui se tenait derrière la mère de Kevin dans la scène de l’aéroport Home Alone est Elvis Presley.”

Il n’y a qu’une seule théorie du complot à laquelle je crois et c’est que l’acteur qui se tenait derrière la mère de Kevin dans la scène de l’aéroport Home Alone est Elvis Presley pic.twitter.com/dGGSPoPgpy– Mat Bingham (@mbinghamlive) 13 décembre 2022

“Home Alone est allumé et le mec barbu serait un Elvis Presley âgé. Aussi, RIP John Candy. Et Go Bills », a tweeté un utilisateur.

Le film comique Holiday a été un favori de Noël. Il suit le parcours d’un garçon bratty de 8 ans, Kevin McCallister. La veille d’un voyage en famille à Paris, il passe à l’acte et est puni par sa mère pour dormir dans le grenier. Après le reste du départ par erreur pour l’aéroport sans Kevin, il se retrouve seul à la maison. Son excitation se transforme rapidement en horreur lorsqu’il découvre que deux escrocs prévoient de cambrioler sa maison. Maintenant, la protection de sa maison familiale repose sur les épaules de Kevin.

